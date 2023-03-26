Лебеф о Мудрике на скамейке «Челси»: «Хорошая идея. Он проходит через ад, давление слишком велико. Справедливо, если тренер, пресса, эксперты будут его защищать»
Франк Лебеф поддержал решение Грэма Поттера реже выпускать Михаила Мудрика с 1-й минуты.
В шести последних матчах украинский полузащитник лишь раз вышел с начала матча «Челси» и еще трижды вообще не появился на поле.
«Думаю, что сейчас это очень хорошая идея – не выпускать Мудрика. Будет справедливо, если тренер, мы, пресса, эксперты будут его защищать.
Фанатам нужно понять, что этот парень сейчас проходит через ад, поскольку он украинец, а его семья живет в стране, находящейся в состоянии конфликта.
Он очень молод, для него это большая возможность, на него потратили огромные деньги – давление слишком велико. Нужно дать ему возможность адаптироваться к новой ситуации как можно лучше», – отметил бывший защитник «Челси» в колонке для Substack.
Подробно со статистикой выступлений Мудрика можно ознакомиться здесь.
Показалось...
Напоминает манерой Данишевского( да и внешне , оба блондины ). Оба электрички , но на этом все плюсы .
тогда чередуйте выходы, а так получсается, что типа днище лучше днища)))
Это не логика поведения победителя, это логика днища тренера.