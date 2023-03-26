Лебеф о Мудрике на скамейке «Челси»: «Хорошая идея. Он проходит через ад, давление слишком велико. Справедливо, если тренер, пресса, эксперты будут его защищать»

Теги Челси Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Франк Лебеф Грэм Поттер Михаил Мудрик Футбол

Франк Лебеф поддержал решение Грэма Поттера реже выпускать Михаила Мудрика с 1-й минуты.

В шести последних матчах украинский полузащитник лишь раз вышел с начала матча «Челси» и еще трижды вообще не появился на поле.

«Думаю, что сейчас это очень хорошая идея – не выпускать Мудрика. Будет справедливо, если тренер, мы, пресса, эксперты будут его защищать.

Фанатам нужно понять, что этот парень сейчас проходит через ад, поскольку он украинец, а его семья живет в стране, находящейся в состоянии конфликта.

Он очень молод, для него это большая возможность, на него потратили огромные деньги – давление слишком велико. Нужно дать ему возможность адаптироваться к новой ситуации как можно лучше», – отметил бывший защитник «Челси» в колонке для Substack.

Подробно со статистикой выступлений Мудрика можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Felp
Ответ melmi
Не впечатляет он меня. Ценник максимум 30 млн. Смотрел почти все матчи с ним . Один козырь -очень хорошая скорость . Которую он не всегда понимает как использовать . Сырой игрок , который не может столько стоить Напоминает манерой Данишевского( да и внешне , оба блондины ). Оба электрички , но на этом все плюсы .
Адома Траоре он напоминает
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NIK7478
Ну кому еще не очевидно,что за Мудрика переплатили раз в 10?!
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Alex1214
Югославы, иракцы... Такие ну да ну да.... Пошли мы нахер.. Ребятам этим не было дела ровно до 24го февраля.... До этого всё было отлично... Там же всего лишь в ДНР и ЛНР Русские были по их мнению..
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S. A.
Купили из жалости за 70 лимонов, чтобы защищать. Как я рад, что Челси спас Арсенал
+3
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angry horse
пускай под Бахмут заедет, чтобы понять где настоящий ад☝️
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Алексей Ненахов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Выясняет с Зинченко, стоя по пояс в слезах, красный Лондон или синий🤓
А он бело-синий -красный
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prus_3
Не только защищают, но даже играют вместо него!
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Konstantin Meerov
У Мудрика есть скорость, но футбольный интеллект, как у паренька из Нигерии. Это проблема.
+4
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Никому_никабельный
Вот и тренер сборной защитить его решил. На лавку отправил. Давление наверно поднялось
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Месси из Сибири
депутат от Единой Англии Султан Лебёф
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ расформировать московские кабинеты
через какой ад он проходит, находясь в Лондоне?
Выясняет с Зинченко, стоя по пояс в слезах, красный Лондон или синий🤓
+19
-4
+15
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-= Masteryuga =-
"Он проходит через зад...")
Показалось...
0
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melmi
Не впечатляет он меня. Ценник максимум 30 млн. Смотрел почти все матчи с ним . Один козырь -очень хорошая скорость . Которую он не всегда понимает как использовать . Сырой игрок , который не может столько стоить
Напоминает манерой Данишевского( да и внешне , оба блондины ). Оба электрички , но на этом все плюсы .
+9
-1
+8
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окечуква
О Мудрике больше слов, чем мы видим его игры.
+5
-1
+4
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Спартакус Москвакус
Ответ расформировать московские кабинеты
через какой ад он проходит, находясь в Лондоне?
слезы Зинченко тот ещё ад
+48
-5
+43
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Красная стрела
Давление? Так за уши их тащат в цивилизованный мир, а они всё никак😂так и с Мудриком, не понятно за что, за такие деньги🤷🏿‍♂️
+2
0
+2
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113k
Так все нападение Челси ничем не лучше Мудрика, она полное днище из днищ щас.
тогда чередуйте выходы, а так получсается, что типа днище лучше днища)))
Это не логика поведения победителя, это логика днища тренера.
0
-3
-3
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Spartakus1984
То что проходят Ад могут сказать солдаты,но не этот.И Давление он сипытывает не из-за того,что Украинец а из-за того,что за него отдали 70 лямов.
+30
-5
+25
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расформировать московские кабинеты
через какой ад он проходит, находясь в Лондоне?
+42
-7
+35
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ХавиГави_Паратрупер
Купить за 100 лямов из жалости и опять же из жалости не выпускать со скамьи. Крутая идея, ничего не скажешь. Ну, это хотя бы честно🤓
+46
-6
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