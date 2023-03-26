Лебеф о Мудрике на скамейке «Челси»: «Хорошая идея. Он проходит через ад, давление слишком велико. Справедливо, если тренер, пресса, эксперты будут его защищать»

поддержал решение реже выпускать с 1-й минуты.

В шести последних матчах украинский полузащитник лишь раз вышел с начала матча «Челси» и еще трижды вообще не появился на поле.

«Думаю, что сейчас это очень хорошая идея – не выпускать Мудрика. Будет справедливо, если тренер, мы, пресса, эксперты будут его защищать.

Фанатам нужно понять, что этот парень сейчас проходит через ад, поскольку он украинец, а его семья живет в стране, находящейся в состоянии конфликта.

Он очень молод, для него это большая возможность, на него потратили огромные деньги – давление слишком велико. Нужно дать ему возможность адаптироваться к новой ситуации как можно лучше», – отметил бывший защитник « » в колонке для Substack.

Подробно со статистикой выступлений Мудрика можно ознакомиться здесь.