Грэм Поттер: «Я в восторге от голевого паса Мудрика. Михаил будет лишь прибавлять с каждым матчем»
Грэм Поттер поддержал Михаила Мудрика, отдавшего голевой пас в матче с «Лестером» (3:1).
«Он будет становиться все лучше и лучше. Он молодой игрок, опыта не так много, так что с каждым матчем он будет лишь прибавлять.
У него прекрасное отношение к делу, он хочет помогать команде, работать на нее. Я в восторге от того, что он отдал голевой пас и помог нам победить», – заявил главный тренер «Челси».
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