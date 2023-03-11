Грэм Поттер: «Я в восторге от голевого паса Мудрика. Михаил будет лишь прибавлять с каждым матчем»

Теги Челси премьер-лига Англия Лестер Грэм Поттер Михаил Мудрик Футбол

Грэм Поттер поддержал Михаила Мудрика, отдавшего голевой пас в матче с «Лестером» (3:1).

«Он будет становиться все лучше и лучше. Он молодой игрок, опыта не так много, так что с каждым матчем он будет лишь прибавлять.

У него прекрасное отношение к делу, он хочет помогать команде, работать на нее. Я в восторге от того, что он отдал голевой пас и помог нам победить», – заявил главный тренер «Челси».

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7 комментариев

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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Походу мы разные голевые пасы видели. В восторге))
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flam
Там вроде пас то случайный)
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Владимир Владимирович
Если судить Мудрика по играм за Шахтёр в играх Лиги чемпионов, то этот трансфер не станет провальным, нужно только чуть время . Уж хуже Хавертца или Хадсона точно не будет по полезности
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blaugrano
С таким ценником у Мудрика, клаусулы Гави и Педри (или ещё кого) в лярд евро уже не кажутся такой уж фикцией.
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headmaster
Так и сам Челси наконец разыгрался. Логично что у игроков атаки дела стали улучшаться
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Kir6illf023
безусловно, пас неплохой, но парень потеряно выглядит
надо дать шанс в следующем сезоне, слишком уж большую цену заплатили, без давления тут никуда
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Sevuska
Не плохой такой ценник для молодого и не опытного игрока 🤔
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