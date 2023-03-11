Грэм Поттер: «Я в восторге от голевого паса Мудрика. Михаил будет лишь прибавлять с каждым матчем»

поддержал , отдавшего голевой пас в матче с « » (3:1).

«Он будет становиться все лучше и лучше. Он молодой игрок, опыта не так много, так что с каждым матчем он будет лишь прибавлять.

У него прекрасное отношение к делу, он хочет помогать команде, работать на нее. Я в восторге от того, что он отдал голевой пас и помог нам победить», – заявил главный тренер « ».

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