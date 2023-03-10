Грэм Поттер: «Челси» очень верит в Мудрика. Зайти в АПЛ с ходу непросто, он приспосабливается»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Михаил Мудрик Футбол

Грэм Поттер заявил, что «Челси» верит в украинского вингера Михаила Мудрика.

22-летний футболист, купленный за 70+30 млн евро, провел в запасе лондонского клуба вторую игру подряд. «Синие» выиграли оба матча.

«Безусловно, мы планируем давать Мудрику игровое время. Мы очень сильно верим в него. 

Он приспосабливается к новой ситуации. В момент приезда у него фактически было начало предсезонки. Зайти в АПЛ сходу непросто», – сказал тренер «Челси».

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27 комментариев

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Мельников Михаил
Ответ Kemal Gul
Сумма трансфера сыграла с ним злую шутку. Огромное психологическое давление, болельщики ждут результата здесь и сейчас. И имеют на это право, в принципе. Надеюсь, справится и ещё проявит себя
Дело не в психологическом давлении. Дело в разнице между уровне лиг.
Если совсем по простому - у него сейчас самый проходной матч в чемпионате по качеству и накалу борьбы, как Шахтер-Динамо в УПЛ.
Самый проходной. Остальные требуют больше сил, внимания и класса.
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keylargo
Челси и жопа - слова синонимы. Вернулись туда, где и были до Абрамовича. Мудрик это лишь агония.
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London.is.blue
Ответ blaugrano
Игрок за 100 миллионов должен к чему-то приспосабливаться? Разве такой шикарный актив не должен сходу заиграть?
Ну обычно такие трансферы делают летом. Игрок отдыхает, потом проводит предсезонку с клубом, потом играет.
А когда тебя после 3 месяцев без игры ставят на матчи такой интенсивности, то вероятнее всего тебе будет сложно хотя бы физически. Не говоря уже о том, что ты не привык ещё к команде и чемпионату.
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эксперт моя фамилия
Ответ Eliza77
А мудрик верит в поттера.. видимо, в Гарри…
не Гари, а Хери. если уж решил с умничать
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андрэ
Ответ Kemal Gul
Сумма трансфера сыграла с ним злую шутку. Огромное психологическое давление, болельщики ждут результата здесь и сейчас. И имеют на это право, в принципе. Надеюсь, справится и ещё проявит себя
да никто ничего не ждёт все в ####
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Олег910
Игрок за 100 миллионов должен показывать сразу, что готов играть в старте. Если он этого не может, значит вы переплатили за него в 5-10 раз. Третьего не дано.
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Мельников Михаил
Таак...
Вернер в Челси пришел за 53 ляма.
Хаверц перешел за 80
Обратный выкуп Лейпцигом Вернера около 20 млн.
Итого - Бундеслига наипала Челси на 113 лямов. УПЛ - на 100.
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OldRedWhite
Ответ blaugrano
Игрок за 100 миллионов должен к чему-то приспосабливаться? Разве такой шикарный актив не должен сходу заиграть?
Если бы пришел из Порту или Бенфики , возможно и то не факт !
А из Восточной Европы )))
Надеюсь Вы шутите !
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deadjoker
С другой стороны Антони за 100ку играет, но иногда смотришь и думаешь, что лучше бы сидел.
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Sevuska
Мы тоже все верим .
Ведь он стал талисманом успеха для клуба - 2 матча на скамье - 2 победы 👍
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Kemal Gul
Ответ blaugrano
Игрок за 100 миллионов должен к чему-то приспосабливаться? Разве такой шикарный актив не должен сходу заиграть?
Он не виноват, что за него столько заплатили, не он требовал эту сумму от Боули. И от того, что за него заплатили 100 миллионов, суперменом он не стал, всем нужно время на адаптацию, особенно молодым игрокам в новой лиге и стране после 4х месячного перерыва. Если и в следующем сезоне не начнёт давать результат, тогда уже можно будет задавать вопросы
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OldRedWhite
Из нашей великолепной четверки после бронзы на ЧЕ адаптироваться удалось одному Аршавину !
Но и он в конечном счёте не выдержал нагрузок.
Очень уж не простой это Чемпионат - АПЛ !
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Стаут
Топарь мудрик просто приберег силы. Сейчас начнется нагиб апл.
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Кокич
Он очень быстро бежит.
Он очень хорошо всё понимает.
Мы очень сильно верим в него.
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Overkiller
В русалок верит, в домовых...
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ман сити фейк
Ответ blaugrano
Игрок за 100 миллионов должен к чему-то приспосабливаться? Разве такой шикарный актив не должен сходу заиграть?
100 лямового игрока отправить в аренду? Ну знаю...
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Саша Казанов
Ответ blaugrano
Игрок за 100 миллионов должен к чему-то приспосабливаться? Разве такой шикарный актив не должен сходу заиграть?
Вы правы, но цена сильно завышена. Более чем на 40%.
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qwer11
Ответ Kemal Gul
Сумма трансфера сыграла с ним злую шутку. Огромное психологическое давление, болельщики ждут результата здесь и сейчас. И имеют на это право, в принципе. Надеюсь, справится и ещё проявит себя
учитывая нынешние реалии, 70+30 не такая уже и огромная сумма
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Eliza77
А мудрик верит в поттера.. видимо, в Гарри…
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ман сити фейк
Удачи игрокам постсоветских стран европе
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Саша Казанов
Ответ Kemal Gul
Сумма трансфера сыграла с ним злую шутку. Огромное психологическое давление, болельщики ждут результата здесь и сейчас. И имеют на это право, в принципе. Надеюсь, справится и ещё проявит себя
В соперниках не Заря и Селтик, вот и приплыл.
+5
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Люблю Марго Робби
Блонда и 10 лямов не стоит, ему в лёгкую атлетику надо.... ещё и с Бейлом это чудо сравнивали😂😂😂
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БолельщикСоСтажем
Вингардио Лавиоса
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blaugrano
Игрок за 100 миллионов должен к чему-то приспосабливаться? Разве такой шикарный актив не должен сходу заиграть?
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Arty Novikoff
Еще одна игра в запасе и Поттер окажется на сайте "Миротворец". А оттуда недалеко и до санкций от ЕС и США. Так что думай, Грэм, думай.
+3
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