Грэм Поттер: «Челси» очень верит в Мудрика. Зайти в АПЛ с ходу непросто, он приспосабливается»

заявил, что «Челси» верит в украинского вингера .

22-летний футболист, купленный за 70+30 млн евро, провел в запасе лондонского клуба вторую игру подряд. «Синие» выиграли оба матча.

«Безусловно, мы планируем давать Мудрику игровое время. Мы очень сильно верим в него.

Он приспосабливается к новой ситуации. В момент приезда у него фактически было начало предсезонки. Зайти в сходу непросто», – сказал тренер « ».

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