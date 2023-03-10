Грэм Поттер: «Челси» очень верит в Мудрика. Зайти в АПЛ с ходу непросто, он приспосабливается»
Грэм Поттер заявил, что «Челси» верит в украинского вингера Михаила Мудрика.
22-летний футболист, купленный за 70+30 млн евро, провел в запасе лондонского клуба вторую игру подряд. «Синие» выиграли оба матча.
«Безусловно, мы планируем давать Мудрику игровое время. Мы очень сильно верим в него.
Он приспосабливается к новой ситуации. В момент приезда у него фактически было начало предсезонки. Зайти в АПЛ сходу непросто», – сказал тренер «Челси».
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Если совсем по простому - у него сейчас самый проходной матч в чемпионате по качеству и накалу борьбы, как Шахтер-Динамо в УПЛ.
Самый проходной. Остальные требуют больше сил, внимания и класса.
А когда тебя после 3 месяцев без игры ставят на матчи такой интенсивности, то вероятнее всего тебе будет сложно хотя бы физически. Не говоря уже о том, что ты не привык ещё к команде и чемпионату.
Вернер в Челси пришел за 53 ляма.
Хаверц перешел за 80
Обратный выкуп Лейпцигом Вернера около 20 млн.
Итого - Бундеслига наипала Челси на 113 лямов. УПЛ - на 100.
А из Восточной Европы )))
Надеюсь Вы шутите !
Ведь он стал талисманом успеха для клуба - 2 матча на скамье - 2 победы 👍
Но и он в конечном счёте не выдержал нагрузок.
Очень уж не простой это Чемпионат - АПЛ !
Он очень хорошо всё понимает.
Мы очень сильно верим в него.
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