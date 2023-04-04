Евсеев об учебе Мостового на тренера: «Пришел лет 10 назад, два дня побыл и говорит: не, больше не пойду»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев Шинник ВШТ Андрей Мостовой Футбол

Вадим Евсеев рассказал, как Александр Мостовой пытался учиться на тренера

– Есть примеры, когда люди с именем отказываются идти куда-то в ПФЛ, ФНЛ. Есть такой легендарный футболист и еще более легендарный эксперт Александр Мостовой – ему подавай только грандов. Как вы считаете, такой взгляд на профессию имеет право на жизнь?

– Я Сашу знаю, поэтому мне неинтересно развивать эту тему.

Одно дело высказывать, на камеру, просто сидеть, а другое дело – тренировать. Две разные вещи. То же самое, как болельщики рассказывают что-то там: не могут в ворота попасть, не может обыграть, не может еще что-то. Ну ты иди, поработай.

– Ну так он собирается.

– Где? Пока что в медиа.

Я был свидетелем, когда он пошел учиться на тренера.

– Такое было?

– Было, лет 10 назад. Он, Шаронов, еще футболисты, вот эта группа, по-моему, где Кириченко, Каряка был. Он пришел, два дня побыл, ему Лексаков (бывший директор Высшей школы тренеров – Sports.ru) парочку вопросов задал. Говорит: не, я больше не пойду.

– А почему?

– Не ко мне вопрос, – сказал главный тренер «Шинника».

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18 комментариев

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Alex Alex
ахахаха, я даже представил как это выглядело. 100% уверен так это и было
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red hikkikomori
Ответ ТимТалер
"То же самое, как болельщики рассказывают что-то там: не могут в ворота попасть, не может обыграть, не может еще что-то. Ну ты иди, поработай." А что тут не так ? Если футболист плохо делает свою работу, то что ему нужно говорить ?
Ну так если насыпят деняк как им, я пойду поработаю) раз уж говорит пойдите поработайте, то мой ответ: возьмите тогда, поработаю)
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Spartakus1984
Так понятно,Мостовой даже ен понмиаетк ак тренирвоать будет,он сам гооврил,что тактика в футболе это фигня,он думает рассатвит игроков и все.Собственно это все проявляется в его интелелкте и сейчас.Какой с него тренер и даже эксперт?Он кка школьник разговаривает.
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ДудьСдулся
Сдали Шурика с потрохами :)
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ТимТалер
"То же самое, как болельщики рассказывают что-то там: не могут в ворота попасть, не может обыграть, не может еще что-то. Ну ты иди, поработай."
А что тут не так ? Если футболист плохо делает свою работу, то что ему нужно говорить ?
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Кирилл Голивец
Не тот Мостовой в тегах)
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Алексей Степанов
Ждем что ответит Мостовой🤣
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Alexander Rakhilkin
Ответ goshforever
А мог бы сейчас Киргизию тренировать
Напьётся - будет (С)
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Aleks Abkhalimov
Ответ Unnamed80
Сашу просто старшеклассники в туалете ВШТ закрывали и уборщиц туда запускали. Вот у Мостового после этого казуса паталогическая боязнь учёбы. Комплекс остался
Боязнь ссаной тряпки ?
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Aleks Abkhalimov
Ответ Abu Ibrahim
Мост играл в футбол 25 лет , его знают в Испании , везде . А тут Лексаков ему вопросы задает . Он в футбол играл вообще ?
Сколько он чеканит
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goshforever
А мог бы сейчас Киргизию тренировать
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Unnamed80
Сашу просто старшеклассники в туалете ВШТ закрывали и уборщиц туда запускали. Вот у Мостового после этого казуса паталогическая боязнь учёбы. Комплекс остался
+5
-1
+4
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Rinat Khudayberdin
Лексаков: "Александр, какую форму имеет мяч?"
Мостовой: "я больше не приду!!!"
+21
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ConorNite
Ему ничего бы не помогло. Полное дно как эксперт. Тренером был бы еще более смехотворным
+9
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Abu Ibrahim
Ответ Streetbor
негоже царю отвечать на вопросы какого-то лектора. Сначала вопросы надо согласовать))
Мост играл в футбол 25 лет , его знают в Испании , везде . А тут Лексаков ему вопросы задает . Он в футбол играл вообще ?
+7
-7
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Alex1104
Ответ Streetbor
негоже царю отвечать на вопросы какого-то лектора. Сначала вопросы надо согласовать))
Не царское это дело!
+4
-1
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0mertas626
"Где вы учились, я там преподавал" - бросил Мостовой Лексакову, хлопнув дверью и пивка
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Streetbor
негоже царю отвечать на вопросы какого-то лектора. Сначала вопросы надо согласовать))
+14
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