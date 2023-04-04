Евсеев об учебе Мостового на тренера: «Пришел лет 10 назад, два дня побыл и говорит: не, больше не пойду»
Вадим Евсеев рассказал, как Александр Мостовой пытался учиться на тренера
– Есть примеры, когда люди с именем отказываются идти куда-то в ПФЛ, ФНЛ. Есть такой легендарный футболист и еще более легендарный эксперт Александр Мостовой – ему подавай только грандов. Как вы считаете, такой взгляд на профессию имеет право на жизнь?
– Я Сашу знаю, поэтому мне неинтересно развивать эту тему.
Одно дело высказывать, на камеру, просто сидеть, а другое дело – тренировать. Две разные вещи. То же самое, как болельщики рассказывают что-то там: не могут в ворота попасть, не может обыграть, не может еще что-то. Ну ты иди, поработай.
– Ну так он собирается.
– Где? Пока что в медиа.
Я был свидетелем, когда он пошел учиться на тренера.
– Такое было?
– Было, лет 10 назад. Он, Шаронов, еще футболисты, вот эта группа, по-моему, где Кириченко, Каряка был. Он пришел, два дня побыл, ему Лексаков (бывший директор Высшей школы тренеров – Sports.ru) парочку вопросов задал. Говорит: не, я больше не пойду.
– А почему?
– Не ко мне вопрос, – сказал главный тренер «Шинника».
А что тут не так ? Если футболист плохо делает свою работу, то что ему нужно говорить ?
Мостовой: "я больше не приду!!!"