Евсеев и тренеры «Шинника» продвинули машину, мешавшую проезду клубного автобуса

и тренеры « » продвинули машину, мешавшую проезду клубного автобуса.

Клуб из Ярославля на выезде обыграл «Уфу» (2:1) в 23-м туре Мелбет Первой лиги.

После матча главный тренер «Шинника» эмоционально отпраздновал победу в раздевалке, запрыгнув на стол.

На выезде с «BetBoom Арены» автобусу «Шинника» мешала машина, но Евсеев и его тренерский штаб отодвинули автомобиль в сторону.

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