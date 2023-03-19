Евсеев и тренеры «Шинника» продвинули машину, мешавшую проезду клубного автобуса
Вадим Евсеев и тренеры «Шинника» продвинули машину, мешавшую проезду клубного автобуса.
Клуб из Ярославля на выезде обыграл «Уфу» (2:1) в 23-м туре Мелбет Первой лиги.
После матча главный тренер «Шинника» эмоционально отпраздновал победу в раздевалке, запрыгнув на стол.
На выезде с «BetBoom Арены» автобусу «Шинника» мешала машина, но Евсеев и его тренерский штаб отодвинули автомобиль в сторону.
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