Евсеев и тренеры «Шинника» продвинули машину, мешавшую проезду клубного автобуса

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вадим Евсеев Шинник Уфа BetBoom Арена Футбол

Вадим Евсеев и тренеры «Шинника» продвинули машину, мешавшую проезду клубного автобуса.

Клуб из Ярославля на выезде обыграл «Уфу» (2:1) в 23-м туре Мелбет Первой лиги.

После матча главный тренер «Шинника» эмоционально отпраздновал победу в раздевалке, запрыгнув на стол.

На выезде с «BetBoom Арены» автобусу «Шинника» мешала машина, но Евсеев и его тренерский штаб отодвинули автомобиль в сторону.

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14 комментариев

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Дмитрий Галкин
С левого пенальти кое как выйграл , а радости , как в Премьер Лигу вышел ...
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Спартак Уокер
Богатыри
+1
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Jadie James
Нагловат, доиграется со временем
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dreamstep
Евсеев отжигает )
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Hitgoe Himgob
Ответ Данил Колпиков
Не понял зачем Вадику помогали. Он бы одной левой передвинул
Да он судя по видео в одного и двигал, остальные статисты)
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Дмитрий Агалаков
Вадима Евсеева не хватает в РПЛ, огня и эмоций он явно прибавил бы.
+2
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Дмитрий Максимов
И Уфу подвинули поближе к вылету во второй дивизион
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kin
В отличной форме!
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ТрактоПоктер
Надо было ещё наклейку на логан налепить - Я паркуюсь как олень ....
+2
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Эдуард Левкович
Хорошо
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balander09
Логан, конечно, мог поближе к забору встать, повезло что Евсеев по-другому бы убрал препятствие если бы был злой)))
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Данил Колпиков
Не понял зачем Вадику помогали. Он бы одной левой передвинул
+15
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Ебздрогыч
Кто-паркует автобус, а кто-то сдвигает его своими руками. Валентиныч огненный, в отличном тонусе и настроении!
+14
-1
+13
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Rusmaslov
Как говорится, черно-синий - самый сильный
+6
-1
+5
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