Энди Коул не связывает форму Рэшфорда с уходом Роналду: «Криштиану не было в «МЮ» 18 месяцев назад, когда Маркус испытывал трудности. То, как он сейчас играет, – его заслуга»

высказался о хорошей форме нападающего «Манчестер Юнайтед» .

«У меня свое мнение. Я не буду приплетать историю с уходом Роналду. Роналду не было [в «МЮ»] 18 месяцев назад, когда Маркус Рэшфорд испытывал трудности. Я думаю, есть эффект [ ] Тен Хага. Без сомнения, тренер будет верить в него, говорить ему, насколько он хорош.

В конце концов, он [Рэшфорд] мог отвлекаться от футбола из-за того, что он делал за пределами поля. Могло быть что-то в этом роде, но то, что сейчас он в такой хорошей форме, то, как он играет, – это свидетельство его заслуг.

Лично для меня не имеет значения, что с тобой делают другие. Я смотрю на него сейчас, и кажется, что он говорит себе: «Я на том уровне, на котором хочу быть». Вот почему он так хорошо играет», – сказал бывший форвард « » в интервью Stats Perform.

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