Энди Коул не связывает форму Рэшфорда с уходом Роналду: «Криштиану не было в «МЮ» 18 месяцев назад, когда Маркус испытывал трудности. То, как он сейчас играет, – его заслуга»
Энди Коул высказался о хорошей форме нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
«У меня свое мнение. Я не буду приплетать историю с уходом Роналду. Роналду не было [в «МЮ»] 18 месяцев назад, когда Маркус Рэшфорд испытывал трудности. Я думаю, есть эффект [Эрика] Тен Хага. Без сомнения, тренер будет верить в него, говорить ему, насколько он хорош.
В конце концов, он [Рэшфорд] мог отвлекаться от футбола из-за того, что он делал за пределами поля. Могло быть что-то в этом роде, но то, что сейчас он в такой хорошей форме, то, как он играет, – это свидетельство его заслуг.
Лично для меня не имеет значения, что с тобой делают другие. Я смотрю на него сейчас, и кажется, что он говорит себе: «Я на том уровне, на котором хочу быть». Вот почему он так хорошо играет», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Stats Perform.
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то что роналду остался в МЮ, эффект Хага наиболее заметен ))
Ну может мешал тем, что из за Кришти структура игры напрочь развалилась, ведь даже без него она держалась на соплях, не?
Про это я говорил весь прошлый сезон, но некоторые юзеры из числа «фанов» МЮ, такие как Димасик Кузнец, черная тюльпанка, гутьераз и тд., меня материли защищая своего кумира) А прислушались бы к Кверти, то и переобуваться не пришлось бы)
Правда, если аргументируешь им подобным образом пример Барсы, когда она вместе с Месси выхватывала от всех подряд в ЛЧ, то там Месси не причём, это другое..