Энди Коул не связывает форму Рэшфорда с уходом Роналду: «Криштиану не было в «МЮ» 18 месяцев назад, когда Маркус испытывал трудности. То, как он сейчас играет, – его заслуга»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Энди Коул премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Энди Коул высказался о хорошей форме нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда

«У меня свое мнение. Я не буду приплетать историю с уходом Роналду. Роналду не было [в «МЮ»] 18 месяцев назад, когда Маркус Рэшфорд испытывал трудности. Я думаю, есть эффект [Эрика] Тен Хага. Без сомнения, тренер будет верить в него, говорить ему, насколько он хорош.

В конце концов, он [Рэшфорд] мог отвлекаться от футбола из-за того, что он делал за пределами поля. Могло быть что-то в этом роде, но то, что сейчас он в такой хорошей форме, то, как он играет, – это свидетельство его заслуг.

Лично для меня не имеет значения, что с тобой делают другие. Я смотрю на него сейчас, и кажется, что он говорит себе: «Я на том уровне, на котором хочу быть». Вот почему он так хорошо играет», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Stats Perform.

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12 комментариев

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Lavinka
Но теперь все стараются пасовать Решфорду в завершении , что логично а не клубнике который не добегал даже .
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QWertY
Ответ FortMinor
а почему ты думаешь что именно из-за Роналду, а не из за маги или ддх? и как разрушенная структура мешала магуаеру не привозить?
Потому что Мага и Де Хеа не такие влиятельные игроки, ради них игру не надо перестраивать.
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FortMinor
Ответ QWertY
Из за Мавриньи и просели, с его автобусом это было ожидаемо. Ну может мешал тем, что из за Кришти структура игры напрочь развалилась, ведь даже без него она держалась на соплях, не?
а почему ты думаешь что именно из-за Роналду, а не из за маги или ддх? и как разрушенная структура мешала магуаеру не привозить?
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Dm Kznts
наоборот
то что роналду остался в МЮ, эффект Хага наиболее заметен ))
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Александра Александрова
Ответ dr. cage
Обычно связывать то, что у клуба и его игроков дела плохи из-за Роналду - это удел персональных поклонников аргентинского проходимца.. Правда, если аргументируешь им подобным образом пример Барсы, когда она вместе с Месси выхватывала от всех подряд в ЛЧ, то там Месси не причём, это другое..
Проходимцы это скорее те , кто без ума от сгнившего фрукта , и фраза без ума тут буквальна !а о том, что клубничка делает клубы хуже , цифры Мю и Ювентуса не дадут соврать и это факт , который можно легко проверить , а не детские фантазии клубничных !
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QWertY
Ответ FortMinor
а в последний сезон маура чего просели? и как кр мешал нормально играть магуаеру и ддх?
Из за Мавриньи и просели, с его автобусом это было ожидаемо.
Ну может мешал тем, что из за Кришти структура игры напрочь развалилась, ведь даже без него она держалась на соплях, не?
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FortMinor
Ответ QWertY
Кришти мешал играть другим застолбив за собой место в старте, мол «пускай конкурируют другие, а я Кришти-принцесса, не обязана трудиться». Вот поэтому Эрик и дал ему пинка под зад. То чего не смог Сульшер. Про это я говорил весь прошлый сезон, но некоторые юзеры из числа «фанов» МЮ, такие как Димасик Кузнец, черная тюльпанка, гутьераз и тд., меня материли защищая своего кумира) А прислушались бы к Кверти, то и переобуваться не пришлось бы)
а в последний сезон маура чего просели? и как кр мешал нормально играть магуаеру и ддх?
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QWertY
Ответ FortMinor
нет ну на серьезных щах рассуждать о том что Роналду мешал играть другим игрокам нормально играть это лютый бред, удивительно что на таком уровне обсуждают это
Кришти мешал играть другим застолбив за собой место в старте, мол «пускай конкурируют другие, а я Кришти-принцесса, не обязана трудиться». Вот поэтому Эрик и дал ему пинка под зад. То чего не смог Сульшер.
Про это я говорил весь прошлый сезон, но некоторые юзеры из числа «фанов» МЮ, такие как Димасик Кузнец, черная тюльпанка, гутьераз и тд., меня материли защищая своего кумира) А прислушались бы к Кверти, то и переобуваться не пришлось бы)
+4
-8
-4
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FortMinor
нет ну на серьезных щах рассуждать о том что Роналду мешал играть другим игрокам нормально играть это лютый бред, удивительно что на таком уровне обсуждают это
+7
-2
+5
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dr. cage
Обычно связывать то, что у клуба и его игроков дела плохи из-за Роналду - это удел персональных поклонников аргентинского проходимца..

Правда, если аргументируешь им подобным образом пример Барсы, когда она вместе с Месси выхватывала от всех подряд в ЛЧ, то там Месси не причём, это другое..
+16
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+10
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Басанг Басангов
У победы, как говорится, тысяча отцов - поражение всегда сирота
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-1
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Azamat Abdukadyroff
Ну если бы Роналду остался в МЮ эффект ЭТХ был бы мало заметен
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-4
-3
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