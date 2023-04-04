Защитник «Урала» Филипенко перед «Спартаком»: «Шансы 50 на 50. Надеюсь, справимся с ними»

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Урал Егор Филипенко Футбол

Егор Филипенко оценил шансы «Урала» против «Спартака» в 1/2 финала Фонбет Кубка России

В первом матче в Москве команды сыграли вничью (1:1). Сегодня пройдет ответная игра в Екатеринбурге.

«Не думаю, что результативная ничья на выезде в первом матче сделала нас фаворитами этого полуфинала. Мы же не 3:0 обыграли «Спартак». Так что шансы 50 на 50.

Нам противостоит очень хорошая команда. Их игра мне очень симпатична. «Спартак» хорошо атакует, там много техничных футболистов. Создают численное преимущество, приходят все в центр. От этого тяжело кого-то персонально держать. Двигают мяч хорошо, поэтому надо сохранять постоянную концентрацию.

Надеюсь, мы справимся с ними. Хотим максимально успешно провести оставшуюся часть сезона как в чемпионате, так и в Кубке, поэтому крайне серьезно настраиваемся на ответный матч», – сказал защитник «Урала».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
А стоит ли оставаться в пути РПЛ?Два матча с цска это прикольно,конечно,но лучше свалиться в путь регионов.Со стратегической точки зрения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Согласен 50-50. Соболь, Шамар, Селя нету. Добавился Антошка, Джикия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Kutashov
я правильно понимаю, вяло на стадионе из 25 тысяч сегодня половина или больше будут за Спартак ?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антимосковский
где-то 80 на 20 в пользу восточного гранда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий