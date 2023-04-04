Защитник «Урала» Филипенко перед «Спартаком»: «Шансы 50 на 50. Надеюсь, справимся с ними»

Егор Филипенко оценил шансы «Урала» против «Спартака» в 1/2 финала Фонбет Кубка России

В первом матче в Москве команды сыграли вничью (1:1). Сегодня пройдет ответная игра в Екатеринбурге.

«Не думаю, что результативная ничья на выезде в первом матче сделала нас фаворитами этого полуфинала. Мы же не 3:0 обыграли « ». Так что шансы 50 на 50.

Нам противостоит очень хорошая команда. Их игра мне очень симпатична. «Спартак» хорошо атакует, там много техничных футболистов. Создают численное преимущество, приходят все в центр. От этого тяжело кого-то персонально держать. Двигают мяч хорошо, поэтому надо сохранять постоянную концентрацию.

Надеюсь, мы справимся с ними. Хотим максимально успешно провести оставшуюся часть сезона как в чемпионате, так и в Кубке, поэтому крайне серьезно настраиваемся на ответный матч», – сказал защитник « ».