Герой РФ пилот Юсупов поучаствует в церемонии открытия матча Кубка России «Урал» – «Спартак»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Урал Матч ТВ Футбол

Герой РФ пилот Дамир Юсупов примет участие в церемонии открытия матча «Урал» – «Спартак».

«Урал» примет «Спартак» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первый матч – 1:1). Встреча состоится 4 апреля в Екатеринбурге.

«С нетерпением жду матча двух дорогих для меня команд. Ставшего родным «Урала» и любимого «Спартака», – сказал Юсупов.

В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей чаек, у него отказали оба двигателя. Экипаж во главе с Дамиром Юсуповым сумел посадить лайнер на кукурузное поле.

 

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15 комментариев

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Ответ Гамарджоба Генацвале
Пилот ещё сам птиц в двигатели запихал и взлетел, наверное. Интересное расследование, конечно, которое построено исключительно на теориях, а если бы, да кабы. Посадить бы этих экспертов пилотами в самолёт в такой ситуации, посмотрел бы я на их безошибочные действия с холодной головой, без эмоций и четко по инструкции.
У самолётов большой запас защит от дурака. Пилот дёргал тачстик(или как он там называется, я забыл), как одурелый, но самолёт тоже хотел жить, поэтому натворить совсем уж дел не позволил.
Поле, кстати, является резервным для экстренных посадок, правда пилоты об этом не знали, где реально повезло - что оросительную канаву перемахнули, иначе вместо героя светил бы срок
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avbokhan
Ответ chikun123
А какие косяки? Птиц закидывали в двигатели сами? )
Птиц потом «нашли», чтобы звание не отбирать
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Doubler
Согласно расследованию МАК, в той катастрофе экипаж и виноват, делал все для того, чтобы разбиться, в то время как самолёт все делал, чтобы этого избежать. Тут надо героя России самолёту и инженерам давать, а не горе-пилоту, которого надо отправить на переобучение!
Пилот ещё сам птиц в двигатели запихал и взлетел, наверное. Интересное расследование, конечно, которое построено исключительно на теориях, а если бы, да кабы. Посадить бы этих экспертов пилотами в самолёт в такой ситуации, посмотрел бы я на их безошибочные действия с холодной головой, без эмоций и четко по инструкции.
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chikun123
Ответ Gustav Forsberg
Молодцы, конечно, что не угробили столько человек, но судя по опубликованному отчету МАК, косяков они там допустили немереное количество и грубо нарушали инструкции.
А какие косяки? Птиц закидывали в двигатели сами? )
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Doubler
Согласно расследованию МАК, в той катастрофе экипаж и виноват, делал все для того, чтобы разбиться, в то время как самолёт все делал, чтобы этого избежать. Тут надо героя России самолёту и инженерам давать, а не горе-пилоту, которого надо отправить на переобучение!
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Valentin Kompaneytsev
Лучше не скажешь. Молодец!
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Фут.Боль
Ответ Gustav Forsberg
Молодцы, конечно, что не угробили столько человек, но судя по опубликованному отчету МАК, косяков они там допустили немереное количество и грубо нарушали инструкции.
Ну каждый день же в мире пилоты на поля сажают самолёты. Обыденное дело. Опытные пилоты в комментах щас объяснят как надо было действовать по инструкции и без ошибок в данном случае.
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Циник Петербургский
Ого! Я про посадку самолета с отказавшими двигателями на кукурузное поле. Люди из этого самолета "в рубашке родились".
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Gustav Forsberg
Ответ Еремеич
Ну не отбирать же звание после этого!?!?🤣🤣🤣🤣
поторопились слишком
но героев-то нынче дефицит
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Еремеич
Ответ Gustav Forsberg
Молодцы, конечно, что не угробили столько человек, но судя по опубликованному отчету МАК, косяков они там допустили немереное количество и грубо нарушали инструкции.
Ну не отбирать же звание после этого!?!?🤣🤣🤣🤣
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Иван Гульмеш
Тот самый герой, который опомниться не успел, а самолет уже в поле лежал?
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Gustav Forsberg
Молодцы, конечно, что не угробили столько человек, но судя по опубликованному отчету МАК, косяков они там допустили немереное количество и грубо нарушали инструкции.
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Ярик01
Герой, но уже затаскали парня по матчам, не?
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Гамарджоба Генацвале
Действительно, герой!
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Ильдар Фарукшин
Помню зтого пилота. Уважуха ему
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