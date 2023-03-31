Герой РФ пилот Юсупов поучаствует в церемонии открытия матча Кубка России «Урал» – «Спартак»

Герой РФ пилот Дамир Юсупов примет участие в церемонии открытия матча «Урал» – « ».

« » примет «Спартак» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (первый матч – 1:1). Встреча состоится 4 апреля в Екатеринбурге.

«С нетерпением жду матча двух дорогих для меня команд. Ставшего родным «Урала» и любимого «Спартака», – сказал Юсупов.

В августе 2019 года самолет «Уральских авиалиний» при вылете из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей чаек, у него отказали оба двигателя. Экипаж во главе с Дамиром Юсуповым сумел посадить лайнер на кукурузное поле.