Мишкич назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Они популярнее «Зенита» – сто процентов. У них болельщиков в Екатеринбурге всегда больше, чем у нас»

Даниел Мишкич назвал «Спартак» самым популярным клубом России

« » сыграет со «Спартаком» во вторник, 4 апреля, в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая встреча завершилась вничью (1:1).

«Не думаю, что дома у нас больше шансов против «Спартака», чем в гостях. Шансы одинаковы, потому что это «Спартак» – с ними всегда тяжело.

Честно говоря, на «Екатеринбург-Арене» у « » всегда бывает больше болельщиков, чем у нас. Безусловно, «Спартак» – самый популярный клуб России, они сто процентов популярнее « », – сказал полузащитник «Урала».