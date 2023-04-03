Мишкич назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Они популярнее «Зенита» – сто процентов. У них болельщиков в Екатеринбурге всегда больше, чем у нас»
Даниел Мишкич назвал «Спартак» самым популярным клубом России
«Урал» сыграет со «Спартаком» во вторник, 4 апреля, в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая встреча завершилась вничью (1:1).
«Не думаю, что дома у нас больше шансов против «Спартака», чем в гостях. Шансы одинаковы, потому что это «Спартак» – с ними всегда тяжело.
Честно говоря, на «Екатеринбург-Арене» у «Спартака» всегда бывает больше болельщиков, чем у нас. Безусловно, «Спартак» – самый популярный клуб России, они сто процентов популярнее «Зенита», – сказал полузащитник «Урала».
Дружок, я не знаю, про какой пищевик в чемпионате СССР ты пишешь, но если сравнивать чемпионства Зенита и Спартака, то это соотношение 1 к 12-ти.)))
Однако, история - это не только про чемпионства. История - это о жизни клуба с момента образования, до сегодняшнего дня, со всеми его успехами и неудачами, с игроками-легендами и игроками-иудами, с любовью и ненавистью болельщиков. Мы, спартачи, так же как и болельщики других клубов, знаем и чтим историю своих команд. Но у вас, питерских, как всегда, «здесь помню, здесь не помню».
И ещё, Мишкич - это кто вообще, авторитетный профессиональный дата-аналитик?)