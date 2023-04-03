Мишкич назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Они популярнее «Зенита» – сто процентов. У них болельщиков в Екатеринбурге всегда больше, чем у нас»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Урал Екатеринбург-Арена Даниел Мишкич Футбол

Даниел Мишкич назвал «Спартак» самым популярным клубом России

«Урал» сыграет со «Спартаком» во вторник, 4 апреля, в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Первая встреча завершилась вничью (1:1).

«Не думаю, что дома у нас больше шансов против «Спартака», чем в гостях. Шансы одинаковы, потому что это «Спартак» – с ними всегда тяжело.

Честно говоря, на «Екатеринбург-Арене» у «Спартака» всегда бывает больше болельщиков, чем у нас. Безусловно, «Спартак» – самый популярный клуб России, они сто процентов популярнее «Зенита», – сказал полузащитник «Урала».

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65 комментариев

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Kulver
Это всем и так понятно.
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сам ГазПром
Ответ КБ Сергей
Я тебе скинул справочку из истории Спартака. Это же ты написал про бестрофейный Спартак, который, кстати, является действующим обладателем Кубка России. А полуфиналы всех еврокубков - это не титулы, а достижения из истории Спартака, которые упомянул автор справки.)))
Я писал про безтофейный Спартак? Ты уже охмелен с начала новости?
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dimitrii36
Ответ Rudenzik
Так в руководстве Зенита говорят, что они самый популярный клуб в России, а тут иностранец, абсолютно незаинтересованнанный , давно играет в РПЛ и видит, что на стадионе болельщиков Спартака элементарно больше, чем из других команд, он полностью нейтрален и ему нет смысла врать или может объяснишь, почему данные по кол-ву болельщиков на Газпром арене у Зенита отличаются от данных у РПЛ
может руководство Спартака пообедали с ним, предложили российское гражданство
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Роберт Мустафин
как можно сравнивать СПАРТАК и любой клуб мира🤦🏽‍♂️,дико извеняюсь это полный издесь😡
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КБ Сергей
Ответ сам ГазПром
Не, не спорю. Не за горой времена когда допишешь кубок дель Соль, и Матч чего то там (многократно) . А когда за полуфинал титулы раздавать начали?
Я тебе скинул справочку из истории Спартака. Это же ты написал про бестрофейный Спартак, который, кстати, является действующим обладателем Кубка России. А полуфиналы всех еврокубков - это не титулы, а достижения из истории Спартака, которые упомянул автор справки.)))
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сам ГазПром
Ответ Evgeny
Скучно. Читать очередную попаболь от болелы Зенита)
Ну в цикле очередного временного колеса кб болел от всех порвем весной, до обосрались, конечно скучно. Хоть в чем то нос вынуть из навоза.
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Юрий Антонович
Миллер привезет своих болел и докажет вам кто самый популярный клуб.
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Rudenzik
Ответ Onion
Вопрос был - при чем тут Зенит? И ещё, Мишкич - это кто вообще, авторитетный профессиональный дата-аналитик?)
Так в руководстве Зенита говорят, что они самый популярный клуб в России, а тут иностранец, абсолютно незаинтересованнанный , давно играет в РПЛ и видит, что на стадионе болельщиков Спартака элементарно больше, чем из других команд, он полностью нейтрален и ему нет смысла врать или может объяснишь, почему данные по кол-ву болельщиков на Газпром арене у Зенита отличаются от данных у РПЛ
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EuhenioV
У надутого госпроекта дутый рейтинг,дутые болельщики на трибунах.Всё логично.Мишкичу спасибо за Правду.👍🤘
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КБ Сергей
Ответ Алексей Брызгалов
ну для болельщиков кб если чемпионат СССР брали меньше чем пищевик то это вообще не история. а с приходом газпрома пошла новая история зенита, тк клуб стал более конкурентно способным и в России и в Европе.
«… брали меньше, чем пищевик…»
Дружок, я не знаю, про какой пищевик в чемпионате СССР ты пишешь, но если сравнивать чемпионства Зенита и Спартака, то это соотношение 1 к 12-ти.)))
Однако, история - это не только про чемпионства. История - это о жизни клуба с момента образования, до сегодняшнего дня, со всеми его успехами и неудачами, с игроками-легендами и игроками-иудами, с любовью и ненавистью болельщиков. Мы, спартачи, так же как и болельщики других клубов, знаем и чтим историю своих команд. Но у вас, питерских, как всегда, «здесь помню, здесь не помню».
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Marat82
У Спартака больше всего болельщиков в стране, больше всего ненавистников, Спартак самый знаменитый клуб в стране, у любой бабушки спросите, какой ФК знаете, ответит Спартак
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сам ГазПром
Ответ КБ Сергей
Специально для болельщика Газпрома справка: «Это самая титулованная команда в истории современного российского и советского футбола. Трофеи клуба: 12 раз чемпион СССР, 10 раз брал кубок СССР, 10-кратный чемпион России, 3 раза становился обладателем кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный победитель кубка Содружества, полуфиналист главных европейский турниров (Кубок европейский чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА).» Это не я сказал. Это официальная информация.)))
Не, не спорю. Не за горой времена когда допишешь кубок дель Соль, и Матч чего то там (многократно) . А когда за полуфинал титулы раздавать начали?
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dimitrii36
Ответ Владимир Ч
Зато в эпоху фан айди Зенит безусловно лидирует по ряженым бюджетным болельщикам
чудеса на виражах
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a2wai
Это, к слову, совершенно никак не красит тот же Урал.
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dimitrii36
самое время, чтобы отправить шампиньона в пердив
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сам ГазПром
Ответ счастливый
В России даже у Динамо больше чемпионств, чем у Зенита))))))
Наверное тоже популярный клуб -) очень ? У ТорпЭдо то же ведь есть чемпионства. То же видимо популярный клуб -)
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Владимир Ч
Зато в эпоху фан айди Зенит безусловно лидирует по ряженым бюджетным болельщикам
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Тайосич
Это давно всем понятно, кроме газовой секты.
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Onion
Ответ Rudenzik
Какой смысл Мишкичу кому-то что-то доказывать, он сказал всё как есть на самом деле
Вопрос был - при чем тут Зенит?
И ещё, Мишкич - это кто вообще, авторитетный профессиональный дата-аналитик?)
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сам ГазПром
Ответ EziKKo
На данный момент Мишкич - Екатеринбуржец. Он ответил до того как ты спросил
А что то изменилось?
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EziKKo
Ответ сам ГазПром
Просто интересно. Е-буржцы, действительно ли на матче со Спартаком КБ болельщиков больше?
На данный момент Мишкич - Екатеринбуржец. Он ответил до того как ты спросил
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сам ГазПром
Ответ КБ Сергей
А три четверти истории Зенита вы помнить не желаете? Я правильно понимаю, что «богатая история» Зенита - это роль «стиральной машины» Газпрома?
А почему же ты не считаешь Спартак "стиральной машины" Лукойла? При таких вложениях такие результаты. А, это другое же.
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КБ Сергей
Ответ Sergio666
Преданность болел не = популярность клуба. Разные меры просто. Ну и способность кататься по стране (финансы, свободное время, стиль жизни и тп) тоже штука во многом зависящая от домашнего региона
В данном случае, разговор идёт именно о местных болельщиках Спартака в Екатеринбурге. Тем более сейчас, когда фанаты Спартака не только не организовывают выезды, но даже домашние матчи игнорят из-за фан-айди.
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счастливый
Ответ КБ Сергей
Специально для болельщика Газпрома справка: «Это самая титулованная команда в истории современного российского и советского футбола. Трофеи клуба: 12 раз чемпион СССР, 10 раз брал кубок СССР, 10-кратный чемпион России, 3 раза становился обладателем кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный победитель кубка Содружества, полуфиналист главных европейский турниров (Кубок европейский чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА).» Это не я сказал. Это официальная информация.)))
В России даже у Динамо больше чемпионств, чем у Зенита))))))
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JoaoMoutinho
Я думаю этот вопрос только Миллера заботит
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