На матч «Урал» – «Спартак» продано более 21 тысячи билетов. На игре без Fan ID в Екатеринбурге ожидается более 25 000 зрителей

Матч Фонбет Кубка России «Урал» – «Спартак» посетят более 25 тысяч зрителей

По данным «РБ Спорт», на данный момент реализовано 21 200 билетов. На матче ожидается более 25 000 зрителей.

Напомним, что для посещения матчей Кубка России не требуется оформлять паспорт болельщика Fan ID.

Матч « » – « » пройдет 4 апреля в Екатеринбурге. В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.