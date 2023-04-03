На матч «Урал» – «Спартак» продано более 21 тысячи билетов. На игре без Fan ID в Екатеринбурге ожидается более 25 000 зрителей

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Урал Екатеринбург-Арена Fan ID Футбол

Матч Фонбет Кубка России «Урал» – «Спартак» посетят более 25 тысяч зрителей

По данным «РБ Спорт», на данный момент реализовано 21 200 билетов. На матче ожидается более 25 000 зрителей.

Напомним, что для посещения матчей Кубка России не требуется оформлять паспорт болельщика Fan ID.

Матч «Урал» – «Спартак» пройдет 4 апреля в Екатеринбурге. В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.

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12 комментариев

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ВячеславКЗ
Ответ ЗЕНИТ65
Нагнут заремовцев.
Вас уже нагнули. Отдыхай.
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Знатный стахановец
Ответ Klshk
Я тоже буду)
🤝
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сложнейший матч будет, с учётом потерь в составе!
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Знатный стахановец
Ответ сервисник
Хорошего футбола)
Парни постараются! 🤝
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Спортивный костюм
Если ты фанат футбола ты должен купить 2 билета
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Виталий
Вот что значит футбол без фан айди , совсем другое дело )
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Klshk
Ответ Знатный стахановец
Среди этих тысяч и мы с корефаном! 😉
Я тоже буду)
+2
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+2
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сервисник
Ответ Знатный стахановец
Среди этих тысяч и мы с корефаном! 😉
Хорошего футбола)
+4
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Ебздрогыч
Все логично - матч же в будний день, все как раз с дач вернулись
+10
-1
+9
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Ебздрогыч
Неужели люди не боятся идти на такое опасное мероприятие без фанайди? Кто о них позаботится? Они готовы к тысячам пьяных, неадекватных фанатов, дракам, фаершоу, увечьям? Это же очень страшно!
+6
-2
+4
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Знатный стахановец
Среди этих тысяч и мы с корефаном! 😉
+15
-1
+14
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ЗЕНИТ65
Нагнут заремовцев.
+5
-7
-2
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