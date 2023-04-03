Талалаев получит 12 млн рублей за увольнение из «Торпедо», Гогниев от «Химок» – ничего (Иван Карпов)
Спартак Гогниев останется без компенсации после ухода из «Химок»
Сообщалось, что 42-летний специалист и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, они изначально договорились о том, что никаких выплат в случае увольнения тренеру не полагается.
В то же время Андрей Талалаев, покинувший «Торпедо» 22 марта, получит более 12 млн рублей. Ему причитается 6 окладов – в том числе за запрет обсуждать клуб в СМИ в течение двух лет. Его тренерскому штабу – по 3 оклада.
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