Талалаев получит 12 млн рублей за увольнение из «Торпедо», Гогниев от «Химок» – ничего (Иван Карпов)

Спартак Гогниев останется без компенсации после ухода из «Химок»

Сообщалось, что 42-летний специалист и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, они изначально договорились о том, что никаких выплат в случае увольнения тренеру не полагается.

В то же время , покинувший « » 22 марта, получит более 12 млн рублей. Ему причитается 6 окладов – в том числе за запрет обсуждать клуб в СМИ в течение двух лет. Его тренерскому штабу – по 3 оклада.