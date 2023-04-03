Талалаев получит 12 млн рублей за увольнение из «Торпедо», Гогниев от «Химок» – ничего (Иван Карпов)

Теги Химки Спартак Гогниев Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо деньги Футбол

Спартак Гогниев останется без компенсации после ухода из «Химок»

Сообщалось, что 42-летний специалист и подмосковный клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, они изначально договорились о том, что никаких выплат в случае увольнения тренеру не полагается.

В то же время Андрей Талалаев, покинувший «Торпедо» 22 марта, получит более 12 млн рублей. Ему причитается 6 окладов – в том числе за запрет обсуждать клуб в СМИ в течение двух лет. Его тренерскому штабу – по 3 оклада.

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13 комментариев

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Sinister Kid
Ответ An Kr
Ну какие 50 млн у Поттера. Что за бред. Хватит верить всему что пишут.
Информации поэтому вопросу очень много, не знаешь чему верить. А 13 млн фунтов, тоже не плохо. В 97 раз больше, чем Талалаеву заплатили.
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An Kr
У меня один вопрос к клубам, как они контракты составляют, что за не удовлетворительные результаты тренеры получают какую-то неустойку? Конте Тоттенхем обосрал, так ему еще и 17 млн заплатит тот же Тоттенхем. Что за чушь?
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Сергей Батурин
Химки, это какое-то недоразумение в мире футбола. Зачем этот клуб существует с этими приколами с тренерами и прочим?
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An Kr
Ответ Sinister Kid
Поттер - 50 млн фунтов, Талалаев - 12 млн рублей., Гогниев - 0 рублей. Гогниев из себя крутого строил, а получается лошарой оказался.
Ну какие 50 млн у Поттера. Что за бред. Хватит верить всему что пишут.
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.ru
это не соглашение, это какой то заговор против Спартака...
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Sinister Kid
Поттер - 50 млн фунтов, Талалаев - 12 млн рублей., Гогниев - 0 рублей. Гогниев из себя крутого строил, а получается лошарой оказался.
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Пако
Гогниев ничего и не заслужил.
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dreamstep
Гогниев своей клоунадой ни копейки не заслужил.
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nafanya
Ответ Ебздрогыч
Талалаев получит 12 млн рублей за увольнение из «Торпедо», Гогниев от «Химок» – деревянный ###, мы еще из Ширли-Мырли помним, что ими в Химках торгуют
ну вообще-то там речь шла совсем не о ***. А о деревянных членах. Имеется ввиду политических членах партий.
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savik-A.M.
Ну не Поттеру от Челси , ну на "пиво" тоже хватит )
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igls54
За такую сумму тоже готов помолчать о том, что думаю о клубе "Торпедо"
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Spaten
Удачно зашёл!
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Ебздрогыч
Талалаев получит 12 млн рублей за увольнение из «Торпедо», Гогниев от «Химок» – деревянный ###, мы еще из Ширли-Мырли помним, что ими в Химках торгуют
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