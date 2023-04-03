Хавбек «Химок» Каргинов о низкой посещаемости в РПЛ: «Все из-за Fan ID. Тяжело было его получить, у друзей были проблемы»
Хавбек «Химок» Георгий Каргинов назвал Fan ID причиной снижения посещаемости в Мир РПЛ
– На стадионы стало ходить меньше людей. Многие говорят, что это из-за Fan ID.
– Я тоже так думаю. Все из-за Fan ID.
– Были ли трудности с картой болельщика у твоих друзей или близких?
– Да, тяжело было получить Fan ID, у друзей были с этим проблемы. Но сейчас вроде все нормально, у всех есть паспорт болельщика.
– Как думаешь, Fan ID скоро отменят или эта история на долгое время?
– Не знаю, не вникаю в это. Но считаю, что из-за этого меньше людей стало ходить на стадионы.
– На стадионы хотят вернуть пиво. Не думаешь, что после этого поток болельщиков начнет возвращаться?
– Возможно, но не знаю, – сказал Каргинов.
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