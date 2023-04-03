Хавбек «Химок» Каргинов о низкой посещаемости в РПЛ: «Все из-за Fan ID. Тяжело было его получить, у друзей были проблемы»

Хавбек «Химок» Георгий Каргинов назвал Fan ID причиной снижения посещаемости в Мир РПЛ

– На стадионы стало ходить меньше людей. Многие говорят, что это из-за Fan ID.

– Я тоже так думаю. Все из-за Fan ID.

– Были ли трудности с картой болельщика у твоих друзей или близких?

– Да, тяжело было получить Fan ID, у друзей были с этим проблемы. Но сейчас вроде все нормально, у всех есть паспорт болельщика.

– Как думаешь, Fan ID скоро отменят или эта история на долгое время?

– Не знаю, не вникаю в это. Но считаю, что из-за этого меньше людей стало ходить на стадионы.

– На стадионы хотят вернуть пиво. Не думаешь, что после этого поток болельщиков начнет возвращаться?

– Возможно, но не знаю, – сказал Каргинов.

Fan ID делает наш футбол заложником

Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?