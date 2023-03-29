Кай Хавертц: «Партнеры называют меня ослом иногда, но не по футбольным причинам. У меня с детства любовь к осликам»

рассказал о любви к ослам.

«Некоторые игроки называют меня ослом, но это не связано с футбольными причинами! С детства у меня была особая любовь к осликам. Это очень спокойные животные: возможно, я ассоциирую их с собой, потому что я тоже довольно спокойный.

Они отдыхают весь день, не делают лишнего и просто хотят наслаждаться жизнью. Я всегда их любил. Когда я проигрывал, я всегда приходил в приют для животных. Ты приходишь туда, контактируешь с животными, видишь в них что-то человеческое. Я чувствовал умиротворение в эти моменты, это работало как своего рода терапия.

Футбол – не самая важная часть моей жизни. Есть вещи, которые в сотню раз важнее. Это нелегко говорить, понимая, что людям такое заявление не понравится. Но это то, как я себя ощущаю», – сказал полузащитник « ».