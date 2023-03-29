Кай Хавертц: «Партнеры называют меня ослом иногда, но не по футбольным причинам. У меня с детства любовь к осликам»

Теги Челси премьер-лига Англия животные и спорт Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц рассказал о любви к ослам.

«Некоторые игроки называют меня ослом, но это не связано с футбольными причинами! С детства у меня была особая любовь к осликам. Это очень спокойные животные: возможно, я ассоциирую их с собой, потому что я тоже довольно спокойный.

Они отдыхают весь день, не делают лишнего и просто хотят наслаждаться жизнью. Я всегда их любил. Когда я проигрывал, я всегда приходил в приют для животных. Ты приходишь туда, контактируешь с животными, видишь в них что-то человеческое. Я чувствовал умиротворение в эти моменты, это работало как своего рода терапия.

Футбол – не самая важная часть моей жизни. Есть вещи, которые в сотню раз важнее. Это нелегко говорить, понимая, что людям такое заявление не понравится. Но это то, как я себя ощущаю», – сказал полузащитник «Челси».

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gabit Sultanov
Осликом был и остается Ариэль Ортега!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азиз Ибодуллаев
»Футбол – не самая важная часть моей жизни. Есть вещи, которые в сотню раз важнее. Это нелегко говорить, понимая, что людям такое заявление не понравится. Но это то, как я себя ощущаю»

Наоборот, максимально адекватный и психически здоровый человек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питер Пэн
Ответ Александр Колосов
Ничего не делать и наслаждаться жизнью. Этот дауншифтер удачно выбрал клуб, где владелец Боули
Это не дауншифтер а уже игрок, вошедший в историю мирового футбола . Ибо забить победный гол в финале ЛЧ дано очень немногим!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Увы, Кай иногда действительно осёл в реализации, а иногда конфетки кладёт. Нужна стабильность. 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Любимый фильм Хавертца, я так понимаю, «Наудачу, Бальтазар».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Ждём в Кьево
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Хаверц думает, что по таким причинам. (на самом деле нет) ахаххах)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aristokrat_13
Чем-то теннисиста Бердыха напоминает. Он тоже говорил, что воспринимает теннис чисто как работу и особо не парится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Хавертц: «Партнеры по команде называют меня ослом»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NottinghamForest79
молоток кай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Правильно всё, футбол это лишь игра и не стоит ставить ее выше всего в жизни
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Колосов
Ничего не делать и наслаждаться жизнью. Этот дауншифтер удачно выбрал клуб, где владелец Боули
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий