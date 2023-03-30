Хавертц о дорогих покупках футболистов: «Может, это своего рода защита. У Канте один и тот же телефон уже 10 лет, его не интересуют машины и одежда»

Теги Челси премьер-лига Англия Тони Кроос Нголо Канте Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц высказался о желании футболистов покупать дорогие вещи. 

«Есть образ футболистов, которые все нарядные, в бриллиантах и тому подобное. Я встречал игроков, которые много тратят на вещи, и думал: «Зачем вы это делаете?» Есть игроки, которым все равно, но другим – нет. Иногда это выглядит немного фальшиво.

Я встречал разных людей. Тони Кроос – один из них: спокойный, приземленный, его не волнуют броские вещи. Он знает, что жизнь – это не только футбол. Нголо Канте – другой. У него один и тот же телефон уже 10 лет, его не интересуют машины, его не интересует одежда.

Нельзя судить о людях по расходам. Если это делает их счастливыми, мне все равно. Может быть, в глубине души они тоже хорошие люди, просто хотят вести себя круто. Иногда, может быть, это своего рода защита», – сказал полузащитник «Челси».

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19 комментариев

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андрей кольцов
Ответ Zerocool789
У Канте что ли кирпич? Просто 10-летние смартфоны уже WhatsApp с Телеграм не поддерживают, да и Chrome вряд ли.
Мне кажется он утрировал. Сейчас все меняют смартфоны каждый год, а Канте, может быть, ходит 5 лет с одним и тем же
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Имя Фамилия
Ответ Лёха Жданчик
Мане строит больницы у себя в Сенегале....мб и Канте тем же занимается
Мане на строительство больницы отдал сумму примерно со свою недельную зарплату. Мане это любитель шмоток Гуччи, дорогущих часов, золотых цепей и прочего выпендрёжа, а альтруистичный образ ему придумал нынешний пиарщик, и на пиар он тратит сильно больше, чем на благотворительность. Сравнивать Канте с африканским шарлатаном это просто оскорбительно, Нголо в отличие от него настоящий и ничего из себя не строит.
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Имя Фамилия
Ответ tfs
Садьо Мане тоже ходит с телефоном с разбитым стеклом и не парится по этому поводу)
Мане ходит с мажорским айфоном из золота, а про телефончик с разбитым экраном это очередной дешёвый вброс его пиарщиков.
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Arthas M
Ответ Roma Tarasych
Канте является очевидным исключением. Таких реально единицы
У Канте просто бандиты все деньги отжимают,вот и экономит))))))
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Zerocool789
У Канте что ли кирпич? Просто 10-летние смартфоны уже WhatsApp с Телеграм не поддерживают, да и Chrome вряд ли.
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Abu Ibrahim
Ответ Los Galácticos
Как это Канте 10 лет ходит с одним телефоном и при этом у него еще не сдохла батарея, меняет её чтоли ?)
Если он пользуется им не так активно как все , то вполне хватит .
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Лёха Жданчик
Ответ Милан 777
Куда интересно Канте деньги тратит, ну кроме еды и дома, квасит их что ли? 🤭😄
Мане строит больницы у себя в Сенегале....мб и Канте тем же занимается
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Мистер Громов
Защитой от чего могут стать условные бриллиантовые серьги?)

От собственных комплексов, разве что
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Blaumerc
Ответ ман сити фейк
Рияд Марез тоже
я тоже
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ман сити фейк
Ответ tfs
Садьо Мане тоже ходит с телефоном с разбитым стеклом и не парится по этому поводу)
Рияд Марез тоже
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Милан 777
Канте это пример сдержанности и скромности, ездит на Мини, один телефон, молодец ! 👏
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tfs
Садьо Мане тоже ходит с телефоном с разбитым стеклом и не парится по этому поводу)
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ман сити фейк
С шмотками и дорогими тачками не найдёшь уважение окружающих. А с человеческими качествами вполне. Может эти люди купят дорогие ради личного кайфа. Не думаю что эти люди плохие. Могут себе позволить почему бы и нет. Главное быть хорошим человеком остальное не так важно.
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Милан 777
Куда интересно Канте деньги тратит, ну кроме еды и дома, квасит их что ли? 🤭😄
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Александра Александрова
Просто есть люди , независимо футболисты это или еще кто-то , которые поняли смысл жизни , которые повзрослели , нынешнее общество инфантильно и ощущение , что дети 30-40-50 лет были более зрелыми , чем нынешние взрослые !
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Roma Tarasych
Канте является очевидным исключением. Таких реально единицы
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Полуэктов Пётр
Ответ Los Galácticos
Как это Канте 10 лет ходит с одним телефоном и при этом у него еще не сдохла батарея, меняет её чтоли ?)
у меня iPhone SE старинный. Не 10, но уже 7 лет ему и никаких нареканий. Не вижу причин, по которым еще 3 года он не проработает так же.
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андрей быцюк
Кроос по всем косвенным признакам и отзывам предстает крайне адекватным человеком, с которым пообщавшись кажется и не заметишь много-милионного состояния
+8
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Los Galácticos
Как это Канте 10 лет ходит с одним телефоном и при этом у него еще не сдохла батарея, меняет её чтоли ?)
+3
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