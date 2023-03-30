Хавертц о дорогих покупках футболистов: «Может, это своего рода защита. У Канте один и тот же телефон уже 10 лет, его не интересуют машины и одежда»
Кай Хавертц высказался о желании футболистов покупать дорогие вещи.
«Есть образ футболистов, которые все нарядные, в бриллиантах и тому подобное. Я встречал игроков, которые много тратят на вещи, и думал: «Зачем вы это делаете?» Есть игроки, которым все равно, но другим – нет. Иногда это выглядит немного фальшиво.
Я встречал разных людей. Тони Кроос – один из них: спокойный, приземленный, его не волнуют броские вещи. Он знает, что жизнь – это не только футбол. Нголо Канте – другой. У него один и тот же телефон уже 10 лет, его не интересуют машины, его не интересует одежда.
Нельзя судить о людях по расходам. Если это делает их счастливыми, мне все равно. Может быть, в глубине души они тоже хорошие люди, просто хотят вести себя круто. Иногда, может быть, это своего рода защита», – сказал полузащитник «Челси».
От собственных комплексов, разве что