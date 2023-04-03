Невилл о Конте в «Тоттенхэме»: «Было ясно, что все завоняет. За Антонио тянется этот шлейф, поэтому я не хотел его в «МЮ»
Гари Невилл отметил, что скандальное увольнение Антонио Конте было ожидаемым
«Тоттенхэм» расторг с итальянцем контракт в конце марта.
«Было понятно, что Конте отлично поработает в «Тоттенхэме» и добьется того, что нужно клубу, а затем все начнет вонять.
Вот почему я не хотел, чтобы он приходил в «Манчестер Юнайтед». За ним тянется этот шлейф.
Конфронтация, которую мы наблюдали на протяжении последних месяцев, была не нужна. Команда боролась за место в топ-4, могла выйти на третью строчку в случае победы над «Саутгемптоном» – на этом месте «Тоттенхэм» и должен быть. И мне непонятно, зачем этот конфликт был нужен.
Команда устала от методов Конте, Конте устал от игроков, в конце там был бардак. Такой конец был неизбежен. И не удивляет то, что он ушел из клуба именно так. В следующем интервью он скажет, что отлично поработал, а «Тоттенхэм» пытается оправиться под руководством ассистента Конте», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Фундамент,заложенный им,позволил Ювентусу доминировать в Италии годами.
Уж не болельщикам Ювентуса его критиковать.
А Конте... Только настоящий мудак, будучи легендой Юве, мог пойти тренировать Интер, после кальчополи.