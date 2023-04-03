Невилл о Конте в «Тоттенхэме»: «Было ясно, что все завоняет. За Антонио тянется этот шлейф, поэтому я не хотел его в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Гари Невилл отметил, что скандальное увольнение Антонио Конте было ожидаемым

«Тоттенхэм» расторг с итальянцем контракт в конце марта.

«Было понятно, что Конте отлично поработает в «Тоттенхэме» и добьется того, что нужно клубу, а затем все начнет вонять.

Вот почему я не хотел, чтобы он приходил в «Манчестер Юнайтед». За ним тянется этот шлейф.

Конфронтация, которую мы наблюдали на протяжении последних месяцев, была не нужна. Команда боролась за место в топ-4, могла выйти на третью строчку в случае победы над «Саутгемптоном» – на этом месте «Тоттенхэм» и должен быть. И мне непонятно, зачем этот конфликт был нужен.

Команда устала от методов Конте, Конте устал от игроков, в конце там был бардак. Такой конец был неизбежен. И не удивляет то, что он ушел из клуба именно так. В следующем интервью он скажет, что отлично поработал, а «Тоттенхэм» пытается оправиться под руководством ассистента Конте», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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9 комментариев

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Максим Ларченков
Конте максималист и то, что он прав показала сегодня игра шпор с эвертоном. Все игроки отбывают номер на поле, думать и биться друг за друга никто не хочет. В упор не видят партнеров на поле, мрак какой то!
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#SharkTeam
гарик то более менее адекватен стал последнее время
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#SharkTeam
Ответ Юрий Кечко
Гари такую кучу навалил в Валенсии , что там шлейф до Камчатки
А мы на спортсе можем что-то говорить такое или нет
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Доминатор3000
Ответ vel
Очень точная характеристика Конте. В том числе поэтому, несмотря на его тренерские способности, отсутствует какое-либо желание видеть его тренером Ювентуса. Уж лучше с Максом Аллегри. Я хоть и критикую Макса за стиль игры и подверженность его команд к повышенному травматизму, что прямо сказывается на результатах и перспективах, но в отличии от, он джентельмен, по настоящему преданный Ювентусу. Которому увольнение из Юве в 2019-м, действительно причинило боль и который проигнорировал все предложения, лишь бы вернуться. А Конте... Только настоящий мудак, будучи легендой Юве, мог пойти тренировать Интер, после кальчополи.
Конте сделал Ювентус чемпионом.
Фундамент,заложенный им,позволил Ювентусу доминировать в Италии годами.
Уж не болельщикам Ювентуса его критиковать.
+4
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vel
Очень точная характеристика Конте. В том числе поэтому, несмотря на его тренерские способности, отсутствует какое-либо желание видеть его тренером Ювентуса. Уж лучше с Максом Аллегри. Я хоть и критикую Макса за стиль игры и подверженность его команд к повышенному травматизму, что прямо сказывается на результатах и перспективах, но в отличии от, он джентельмен, по настоящему преданный Ювентусу. Которому увольнение из Юве в 2019-м, действительно причинило боль и который проигнорировал все предложения, лишь бы вернуться.

А Конте... Только настоящий мудак, будучи легендой Юве, мог пойти тренировать Интер, после кальчополи.
+5
-4
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Bata
Ответ Green grass
Причем тут это? Вряд-ли он считает себя гениальным тренером
Лично по моей логике, будучи сам тренером, ты не имеешь прово оценивать степень запаха, который оставил после себя твой коллега, тем более если ему даже не довелось тренировать тот клуб, в котором он мог тоже оставить после себя не благоприятный запах) смотрится это как то не очень красиво.
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Lavinka
Ответ Юрий Кечко
Гари такую кучу навалил в Валенсии , что там шлейф до Камчатки
Это не отменяет того что многие сватали Конте в МЮ .
+1
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Green grass
Ответ Юрий Кечко
Гари такую кучу навалил в Валенсии , что там шлейф до Камчатки
Причем тут это? Вряд-ли он считает себя гениальным тренером
+6
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Юрий Кечко
Гари такую кучу навалил в Валенсии , что там шлейф до Камчатки
+13
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