Невилл о Конте в «Тоттенхэме»: «Было ясно, что все завоняет. За Антонио тянется этот шлейф, поэтому я не хотел его в «МЮ»

Гари Невилл отметил, что скандальное увольнение Антонио Конте было ожидаемым

«Тоттенхэм» расторг с итальянцем контракт в конце марта.

«Было понятно, что Конте отлично поработает в « » и добьется того, что нужно клубу, а затем все начнет вонять.

Вот почему я не хотел, чтобы он приходил в «Манчестер Юнайтед». За ним тянется этот шлейф.

Конфронтация, которую мы наблюдали на протяжении последних месяцев, была не нужна. Команда боролась за место в топ-4, могла выйти на третью строчку в случае победы над «Саутгемптоном» – на этом месте «Тоттенхэм» и должен быть. И мне непонятно, зачем этот конфликт был нужен.

Команда устала от методов Конте, Конте устал от игроков, в конце там был бардак. Такой конец был неизбежен. И не удивляет то, что он ушел из клуба именно так. В следующем интервью он скажет, что отлично поработал, а «Тоттенхэм» пытается оправиться под руководством ассистента », – сказал экс-защитник « » в эфире Sky Sports.