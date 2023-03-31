Трансфер Роналду в «Тоттенхэм» Конте и Леви обсуждали в 2022-м, но решили, что это не лучший шаг

Теги Криштиану Роналду Тоттенхэм Антонио Конте Дэниэл Леви высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

В «Тоттенхэме» обдумывали трансфер Криштиану Роналду.

Как пишет Daily Mail, в 2022 году между президентом клуба Дэниэлом Леви и тогдашним тренером Антонио Конте были неформальные переговоры, в ходе которых обсуждался возможный трансфер португальца.

В итоге они решили, что это не лучший шаг для клуба.

Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального интервью. А Криштиану после чемпионата мира перешел в «Аль-Наср».

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14 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Конте отказался от него потому что он не отрабатывает в прессинге и не помогает обороне когда это необходимо, да ещё и гниловат. Для Конте такие игроки не нужны. Тот же Эриксен в Интере сколько сидел на лавке из-за не самой лучшей игры в обороне(хотя по сравнению с Роналду он бульдог)
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zqhh2gq7nv
Представляю реакцию Кейна,Льориса и Сона если Роналду перешёл бы к ним ))
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Штаны Габора Кирая
Тоттенхэму ничего не поможет. За такую подлость по отношению к Великому Моуринью сидеть им без трофеев ещё лет 100.
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Рыжий Бизон
Ответ Футбол_это_жизнь
Кейн потребовал бы переписать гол Сона на него, а Роналду требовал бы чтобы на него! Так и закончился бы этот дуэт
в итоге Рон в интервью Моргану говорит, что Кейн и Сон некрасивые, у них мало подписчиков в инстаграме
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Astan4o
Это сколько Рон клепал бы, Кейн столько пространства и свободы давал бы Кришу, а по флангам Кулу и Сон снабжают, Хойбьерг тоже отлично раздает из глубины, а Биссума и Бентанкур чисто в роли бульдога, может такой шаг и дал бы ТТХ какой нибудь подьем, меня вообще поражает почему с таким составом шпоры тупо слили Конте, неужели он был прав про характер и отношения игроков.. по уровню и исполнителям Тоттенхэм это ТОП-3 АПЛ.
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Bunyod Turgunov
Ответ Футбол_это_жизнь
Леви спросил Конте «клубнику будешь?» Конте ответил «нет» вот и весь разговор
Конте ответил что он любит <<макароны >>
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Barsa! bolshe chem klub
мне интересно что на это ответит Морган...

думаю будет ржать над ТТХ
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Футбол_это_жизнь
Ответ Рыжий Бизон
ты представляешь как Агро фаны(слава богу таких не много) Рона топили бы за тотенхем после этого перехода А вообще интересно было бы посмотреть на игру Рона с Кейном
Кейн потребовал бы переписать гол Сона на него, а Роналду требовал бы чтобы на него! Так и закончился бы этот дуэт
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Евгений Недосекин
А могли бы и провести этот трансфер.
Какая ТТХ разница: потратить 100млн на перспективных игроков или на одну сочную клубнику.
Хотя, может разница и была бы: с перспективными игроками ТТХ - бестрофейник, а с сочной клубникой вдруг бы что-то зацепил
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Number_2
😂
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Рыжий Бизон
Ответ Royal Watcher
Кейн бы офигел…
ты представляешь как Агро фаны(слава богу таких не много) Рона топили бы за тотенхем после этого перехода
А вообще интересно было бы посмотреть на игру Рона с Кейном
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Футбол_это_жизнь
Леви спросил Конте «клубнику будешь?» Конте ответил «нет» вот и весь разговор
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Xepion
верно решили!
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Royal Watcher
Кейн бы офигел…
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