Трансфер Роналду в «Тоттенхэм» Конте и Леви обсуждали в 2022-м, но решили, что это не лучший шаг
В «Тоттенхэме» обдумывали трансфер Криштиану Роналду.
Как пишет Daily Mail, в 2022 году между президентом клуба Дэниэлом Леви и тогдашним тренером Антонио Конте были неформальные переговоры, в ходе которых обсуждался возможный трансфер португальца.
В итоге они решили, что это не лучший шаг для клуба.
Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального интервью. А Криштиану после чемпионата мира перешел в «Аль-Наср».
думаю будет ржать над ТТХ
Какая ТТХ разница: потратить 100млн на перспективных игроков или на одну сочную клубнику.
Хотя, может разница и была бы: с перспективными игроками ТТХ - бестрофейник, а с сочной клубникой вдруг бы что-то зацепил
А вообще интересно было бы посмотреть на игру Рона с Кейном