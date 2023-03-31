Трансфер Роналду в «Тоттенхэм» Конте и Леви обсуждали в 2022-м, но решили, что это не лучший шаг

В « » обдумывали трансфер .

Как пишет Daily Mail, в 2022 году между президентом клуба и тогдашним тренером были неформальные переговоры, в ходе которых обсуждался возможный трансфер португальца.

В итоге они решили, что это не лучший шаг для клуба.

Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального интервью. А Криштиану после чемпионата мира перешел в « ».