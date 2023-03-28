Джейми Реднапп о «Тоттенхеме»: «У Конте и Моуринью не получилось. Задаешься вопросом: «Кто может побеждать в этом клубе?»

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Джейми Реднапп Футбол

Джейми Реднапп прокомментировал отставку Антонио Конте с поста главного тренера «Тоттенхэма».

«У Антонио Конте и Жозе Моуринью – победителей – не получилось, и начинаешь задаваться вопросом: «Кто может побеждать в этом клубе?»

Потенциал есть, но он просто не реализуется. В клубе неподходящая культура с точки зрения менталитета победителей.

Если бы вы сейчас были тренером, то могли бы подумать: «Зачем мне туда идти?»

Единственная хорошая вещь в качестве тренера [«Тоттенхэма»] – это то, что вас назначают, увольняют, а затем платят», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» все-таки уволил Конте – спустя 8 дней после дерзкого интервью. Кто вместо него?

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13 комментариев

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Диер Ташкент
Пока не будет выстроена нормальная работа на руководящим уровне, так и будет провалы. А все началось с Почеттино, когда после 2-го места в чемпионате, после финала ЛЧ накупали ему всякий шлак (после финала ЛЧ так и во все никого не купили) после чего и пошла все по наклонной.
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Jazzzz
Гари Нэвилл!
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Lindeman
Ответ Sevuska
Да и папеньки твоего со шпорами тоже трофеев не было . Хотя и в ЛЧ их выводил и финалистами кубка Лиги при Гарри тоже были .
В то время для Тоттенхэма просто участие в ЛЧ уже как трофей, не говоря уже про 1/4
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Игорь Волков
Нужно назначить самого Реднаппа, как никак больше всех продержался на посту шпор
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Максим Ларченков
Очевидно же, что Винни Джонс!
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sacha2
Почеттино - Жозе - Нуну - Конте... ожидаю Поча, как самого долго-играющего участника в круговороте кур в курятнике.
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sacha2
Почетинно - Жозе - Нуну - Конте... ожидаю Поча, как самого долго-играющего в круговороте кур в курятнике.
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Мартинелли
Перечислил сбитых летчиков
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Shadow1882
Кажется, батя ему скоро втащит)
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Растиньяк
Поттера возтмите
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Sevuska
Да и папеньки твоего со шпорами тоже трофеев не было . Хотя и в ЛЧ их выводил и финалистами кубка Лиги при Гарри тоже были .
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Los Galácticos
Ответ известен: Никто.
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rigobersong
Поттер:)
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