Джейми Реднапп о «Тоттенхеме»: «У Конте и Моуринью не получилось. Задаешься вопросом: «Кто может побеждать в этом клубе?»

прокомментировал отставку Антонио Конте с поста главного тренера «Тоттенхэма».

«У Антонио Конте и – победителей – не получилось, и начинаешь задаваться вопросом: «Кто может побеждать в этом клубе?»

Потенциал есть, но он просто не реализуется. В клубе неподходящая культура с точки зрения менталитета победителей.

Если бы вы сейчас были тренером, то могли бы подумать: «Зачем мне туда идти?»

Единственная хорошая вещь в качестве тренера [«Тоттенхэма»] – это то, что вас назначают, увольняют, а затем платят», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и « ».

Конте напросился на увольнение. Но у Леви нет четкой стратегии – это большая проблема «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» все-таки уволил Конте – спустя 8 дней после дерзкого интервью. Кто вместо него?