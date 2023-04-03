Месси получил 3 из 10 от Goal за матч с «Лионом» – худшую оценку в «ПСЖ»

Лионель Месси получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Лионом»

Парижская команда потерпела поражение в матче 29-го тура Лиги 1 со счетом 0:1.

Издание Goal выставило игрокам « » следующие оценки по 10-балльной шкале:

– 6;

– 3, – 5, Эль-Шадай Битшиабу – 4, – 3;

Витинья – 5, Марко Верратти – 4, Ренату Саншеш – 5, Нуну Мендеш – 4;

Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 4.

Месси освистали во время объявления составов на игру «ПСЖ» – «Лион» на «Парк де Пренс»

Месси 4 матча подряд не забивает за «ПСЖ». Такого не было с сентября