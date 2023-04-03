Месси получил 3 из 10 от Goal за матч с «Лионом» – худшую оценку в «ПСЖ»

Теги Лион ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Данилу Перейра Маркиньос Марко Верратти Ренату Саншеш Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Витинья Нуну Мендеш Эль-Шадай Битшиабу Футбол

Лионель Месси получил худшую оценку в «ПСЖ» за матч с «Лионом»

Парижская команда потерпела поражение в матче 29-го тура Лиги 1 со счетом 0:1. 

Издание Goal выставило игрокам «ПСЖ» следующие оценки по 10-балльной шкале:

Джанлуиджи Доннарумма – 6;

Данилу Перейра – 3, Маркиньос – 5, Эль-Шадай Битшиабу – 4, Ашраф Хакими – 3;

Витинья – 5, Марко Верратти – 4, Ренату Саншеш – 5, Нуну Мендеш – 4;

Лионель Месси – 3, Килиан Мбаппе – 4. 

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103 комментария

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DolJun
Ответ falkao2013
Ты сейчас серьезно?) Т.е. на сидеть на сайте и писать хейтерские посты,окей,комментировать новости это для тебя приятное удовольствие?) Не секс с девушкой (женой),не путешествие куда-то, а нахождение здесь?) Это же кошмар)
кошмар - это то, что в твоем мировосприятии источником приятных удовольствий может быть только что-то одно) это звучит весьма ограниченно, не находишь?
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VERBLYUD
Ответ Zidan GOAT
Блин, кто такой это Мбаппе, если по словам сектантов он каждую игру запарывает выход 1 на 1?!
Переоцененный бегунок, у которого к 25 годам 0 нормальных достижений в клубном футболе.
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Итачи Учиха
Странно. Лидер по созданным моментам, обводкам(после Мендеша), разрезающим передачам, передачам под удар, стягивал на себя оборону, создавал. В целом, делал то, что должны делать Витинья, Санчес и Вератти. Чья проблема, если полузащита в Парижа никакущая, и по сути весь креатив ложится на Мбаппе и Месси, если в полузащите бруски, кроме итальянца, бегают. Или он один и создавать, и забивать должен?
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Игорь Климов
Ответ Пацанчик реальный
А еще он какает вареньем и пукает ароматными духами!
И давно ты это употребляешь?
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ DolJun
как так?? ведь местные кулес расказывали что по версии вхускореда это 12 из 10
🤡 Челси свой обсуди, Астон Вилла об вас ноги вытерла. Следующий это Ливерпуль😂😂
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Zidan GOAT
Ответ zzzeeerrrooo
так и есть гоалком обычная мусорка а софа ттд показывает
Плевать на твоё ттд, если ты нападающий освобождённый от игры в обороне, и при этом твоя команда не забивает гол
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Игорь Климов
Ответ Alex Armstrong
Кто- то удивлён? Это просто полено, от которого толку с более менее серьезными соперниками просто нет. Так было всю его карьеру
Полено7 давно в Аль-Наср!
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Vinnipukh Vinni
Ответ falkao2013
По Sofascore был лучшим. А тут худшую оценку ставят)
Ничего нового.
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Zidan GOAT
Ответ Александра Александрова
Мбаппе , который запорол выход 1на1 с паса Месси , получил 4 , а Месси 3 , также закидушка была от Месси , когда игрок Лиона в своей штрафной сыграл рукой , но пенальти не поставили , то что Месси был лучше Мбаппе в этом матче , это 100% у Мбаппе вообще одно хорошее действие за весь матч , остальное все запорол , но оценка выше , бред просто !
Блин, кто такой это Мбаппе, если по словам сектантов он каждую игру запарывает выход 1 на 1?!
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kucerov664@gmail.com
Ответ red hikkikomori
свой уровень он показал против саудитов)
Это ты по нарезкам судишь, во время перемен, я таких как ты знаю
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Экспертное мнение
Ответ King_X
2 месяца перед/во время ЧМ отыграл за год И получит ЗМ за пенки Интересно, бил бы эти пенки Ди Мария или Альварес, все требовали бы ему ЗМ?)
Криштиботы прям какие-то помешанные на этой цацке, я вообще сразу после финала ЧМ заявил, можно хоть Мартинесу отдать эту награду, а Месси уже получал самое желанное - кубок мира. Поэтому да, я бы радостью отдал ЗМ Эми Мартинесу. Криштиботам не понять что такое команда, у вас всегда всё как и у кумирка - я я я.
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Vinnipukh Vinni
Ответ David Aprasidze
Зато France Football вручит ЗМ 🤡
Ну не Мбаппе же вручать этот приз.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
ОК, возможно, это был не лучший матч Месси, но он всё равно был круче остальных, а уж про то, как играл Мбаппе, вообще лучше молчать :)
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falkao2013
Ответ DolJun
зачем ты выдаешь свои слова за мои? когда месси играет плохо - ты испаряешься, мне же лично вообще без разницы как играет месси - я тут просто приятно провожу время
Ты сейчас серьезно?) Т.е. на сидеть на сайте и писать хейтерские посты,окей,комментировать новости это для тебя приятное удовольствие?) Не секс с девушкой (женой),не путешествие куда-то, а нахождение здесь?) Это же кошмар)
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Vinnipukh Vinni
Ответ лицемерный гнус
Смотрел этот матч и нападение псж буквально провалило матч, так ещё и добавились потери мяча от месси. Очень жаль, что Ди Мария ушёл, он мог буквально взрывать фланги и создавать опасные моменты.
Поэтому в сезоне 20/21 ПСЖ занял 2 место в Лиге 1??
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Vinnipukh Vinni
Ответ Пенс
лучший игрок мира в матчах с Кюрасао, Нантом и т.д. Только пешему за это могут дать зм.
Лучший игрок мира в матчах с Голландией, Хорватией и Францией. Как следствие лучший игрок КМ.
Вот за это и дадут Золотой мяч.
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CopaAmerica
Ответ Александра Александрова
Мбаппе , который запорол выход 1на1 с паса Месси , получил 4 , а Месси 3 , также закидушка была от Месси , когда игрок Лиона в своей штрафной сыграл рукой , но пенальти не поставили , то что Месси был лучше Мбаппе в этом матче , это 100% у Мбаппе вообще одно хорошее действие за весь матч , остальное все запорол , но оценка выше , бред просто !
так он же свой , француз
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Mega• Battman
Ответ Екн Лор
Не было предголевой, поэтому занизили
а еще не было штанги и перекладины
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Andry 72
Ответ David Aprasidze
Зато France Football вручит ЗМ 🤡
Назови ,кто в этом году больше заслуживает?
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Пацанчик реальный
Ответ Игорь Климов
Во всех французских СМИ будут занижать оценки Месси из-за его победы на ЧМ.
Конечно,он как бог играл!а злобные французские сми на него ополчились!хахаха
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Александра Александрова
Мбаппе , который запорол выход 1на1 с паса Месси , получил 4 , а Месси 3 , также закидушка была от Месси , когда игрок Лиона в своей штрафной сыграл рукой , но пенальти не поставили , то что Месси был лучше Мбаппе в этом матче , это 100% у Мбаппе вообще одно хорошее действие за весь матч , остальное все запорол , но оценка выше , бред просто !
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Moscwow
Ответ 2vdhrvmmzf
Как так? Ведь местные должуны рассказывали что ему 8 из 10 ставят просто так в каждом матче
Ну так проплаченная шарашка Хускорд продолжает ему ставить 8. Еще и лучший игрок матча😂😂😂
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DolJun
Ответ Экспертное мнение
Поттер в ЛЧ всех прошел так то)) Ну и Брайтон работает чисто по технологиям и так формирует состав, это будущее не остановить как ни крути. Еще раз, смотри, ты испаряешься и не признаешь когда Месси получает хорошие оценки, а я тебе прямо говорю - признаю его плохую игру, когда получает низкую оценку по Хускоред или Софаскор. Кто из нас теперь глор/хейтер? По моим условиям Месси может играть и плохо, и хорошо. А по твоим - Месси только играет плохо и всегда, а если хорошо, значит это не он и не считается?)
зачем ты выдаешь свои слова за мои? когда месси играет плохо - ты испаряешься, мне же лично вообще без разницы как играет месси - я тут просто приятно провожу время
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Пацанчик реальный
Ответ VERBLYUD
У Месси без учета пенальти есть голы или ассисты в каждом матче плей-офф ЧМ. Чтоб ты понимал, как сложно делать результативные действия там, у твоего позорного кумиров 0+0 за 5 турниров. А Отец даже без пенок делал это во всех матчах.
А еще он какает вареньем и пукает ароматными духами!
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Alex Armstrong
Кто- то удивлён? Это просто полено, от которого толку с более менее серьезными соперниками просто нет. Так было всю его карьеру
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