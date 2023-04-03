Андрей Тихонов о Fan ID: «Все стадионы современные и обеспечены камерами, найти любого человека не составляет труда. А между игрой при 5000 и 20 000 фанатов большая разница»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия болельщики Fan ID Футбол

Андрей Тихонов отметил снижение посещаемости на матчах Мир РПЛ после введения Fan ID

«С одной стороны, все стадионы у нас современные и обеспечены камерами. Найти любого человека по какому-то моменту не составляет труда. Fan ID сделать тоже не составляет никакого труда.

Есть разногласия среди болельщиков, возможно, и среди руководителей. Но мы все прекрасно видим, что если брать города, в которых матчи РПЛ раньше посещали по 15-20 тысяч, то в данный момент посещают 4-6 тысяч.

Возможно, будет найден какой-то компромисс. Наверное, он нужен. Президент наш сказал, что будут какие-то послабления – ветеранам, детям. Нужно согласовать, чтобы всем было хорошо. Мы прекрасно понимаем, что когда футболисты играют при 5 тысячах болельщиков и 20 тысячах – это большая разница. Интерес к футболу немножечко ушел», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

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5 комментариев

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Pooch
Ответ Юрий Кечко
Что то по привычке подумал опять что у биатлониста интервью берут , уже хотел похвалить что в первый раз сказал что то нормальное , ан нет , это Андрей
А что он сказал адекватного? Компромисс найти? Тут не нужен никакой компромисс, а нужна полная отмена фанайди.
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Пако
Лучше бы молчал, за умного сошел бы.
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Nemecfaeton
Даже в Ульяновске, не на новой арене нашли человека с бананом, без всяких там регистраций и смс, но нужно больше бюрократии богу бюрократий
+1
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+1
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Sinister Kid
Да, да, россияне офигеют сколько детей и стариков рванёт на стадион.
+3
0
+3
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Юрий Кечко
Что то по привычке подумал опять что у биатлониста интервью берут , уже хотел похвалить что в первый раз сказал что то нормальное , ан нет , это Андрей
+1
-1
0
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