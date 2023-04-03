Депутат Свищев о Fan ID: «Предложение президента звучало конкретно и четко – обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров. Минцифры с опережением сроков выступило с предложениями»
Депутат Дмитрий Свищев объяснил, с чем связаны изменения в порядке получения Fan ID
Сообщалось, что Минцифры подготовило проект поправок в постановление Правительства России.
– Дмитрий Александрович, некоторые СМИ уже поспешили заявить, что Минцифры предлагает отменить паспорта болельщиков для детей в возрасте до 14 лет. Хотя в самом документе говорится лишь, что им можно будет получить Fan ID без посещения МФЦ, через портал госуслуг. Как прокомментируете?
– Предложение президента звучало конкретно и четко: обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров в контексте использования Fan ID. И Минцифры выступило с соответствующими предложениями с опережением сроков, поставленных главой государства.
Замечу, что помимо норм об удаленной идентификации для детей в возрасте до 14 лет в документе, подготовленном в Минцифры, есть предложения упростить идентификацию для получения карты болельщика для пенсионеров и инвалидов, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению. В министерстве считают правильным оборудовать для этого в уполномоченных организациях отдельные окна и кабинеты.
Также получить Fan ID пенсионеры и инвалиды могут с помощью лиц, которые имеют право подавать групповые заявления.
Считаю, что эти изменения абсолютно оправданны, так как они касаются категорий граждан, которые не могут по тем или иным причинам самостоятельно прийти в МФЦ. Им нужна возможность удаленного оформления Fan ID, – заявил председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.
Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?
ну а где он раньше эту фразу встречал вспомнить так и не смог... так почему бы и не на стадионе
этот позор должен навсегда исчезнуть со всех наших стадионов.
- А почему сами раньше не могли сделать, чтобы было лучше?
- Раньше такого указания не поступало.
У нас так во всех сферах, футбол просто не стал исключением.
Охренеть как конкретно и четко. Из серии: обратить внимание на бедность, коррупцию, плохие дороги и так далее. Вы что-нибудь сделали? Как приказывали - обратили внимание!