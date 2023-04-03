Депутат Свищев о Fan ID: «Предложение президента звучало конкретно и четко – обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров. Минцифры с опережением сроков выступило с предложениями»

Депутат Дмитрий Свищев объяснил, с чем связаны изменения в порядке получения Fan ID

Сообщалось, что Минцифры подготовило проект поправок в постановление Правительства России.

– Дмитрий Александрович, некоторые СМИ уже поспешили заявить, что Минцифры предлагает отменить паспорта болельщиков для детей в возрасте до 14 лет. Хотя в самом документе говорится лишь, что им можно будет получить Fan ID без посещения МФЦ, через портал госуслуг. Как прокомментируете?

– Предложение президента звучало конкретно и четко: обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров в контексте использования Fan ID. И Минцифры выступило с соответствующими предложениями с опережением сроков, поставленных главой государства.

Замечу, что помимо норм об удаленной идентификации для детей в возрасте до 14 лет в документе, подготовленном в Минцифры, есть предложения упростить идентификацию для получения карты болельщика для пенсионеров и инвалидов, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению. В министерстве считают правильным оборудовать для этого в уполномоченных организациях отдельные окна и кабинеты.

Также получить Fan ID пенсионеры и инвалиды могут с помощью лиц, которые имеют право подавать групповые заявления.

Считаю, что эти изменения абсолютно оправданны, так как они касаются категорий граждан, которые не могут по тем или иным причинам самостоятельно прийти в МФЦ. Им нужна возможность удаленного оформления Fan ID, – заявил председатель комитета думы РФ по физической культуре и спорту.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?