Депутат Свищев о Fan ID: «Предложение президента звучало конкретно и четко – обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров. Минцифры с опережением сроков выступило с предложениями»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Fan ID Футбол

Депутат Дмитрий Свищев объяснил, с чем связаны изменения в порядке получения Fan ID

Сообщалось, что Минцифры подготовило проект поправок в постановление Правительства России.

Дмитрий Александрович, некоторые СМИ уже поспешили заявить, что Минцифры предлагает отменить паспорта болельщиков для детей в возрасте до 14 лет. Хотя в самом документе говорится лишь, что им можно будет получить Fan ID без посещения МФЦ, через портал госуслуг. Как прокомментируете?

– Предложение президента звучало конкретно и четко: обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров в контексте использования Fan ID. И Минцифры выступило с соответствующими предложениями с опережением сроков, поставленных главой государства.

Замечу, что помимо норм об удаленной идентификации для детей в возрасте до 14 лет в документе, подготовленном в Минцифры, есть предложения упростить идентификацию для получения карты болельщика для пенсионеров и инвалидов, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению. В министерстве считают правильным оборудовать для этого в уполномоченных организациях отдельные окна и кабинеты.

Также получить Fan ID пенсионеры и инвалиды могут с помощью лиц, которые имеют право подавать групповые заявления.

Считаю, что эти изменения абсолютно оправданны, так как они касаются категорий граждан, которые не могут по тем или иным причинам самостоятельно прийти в МФЦ. Им нужна возможность удаленного оформления Fan ID, – заявил председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shikari
Ответ Dexter Dallas
самое забавное. что вот они там считают себя молодцы. окей вы там как клопы под шконкой бегаете. хотя не бегаете. просто сидите и ничего не делаете. пока барин не сказал. т.е. вы даже не выступали с такими заявлениями по поводу детей и пенсов. а ждали пока дадут указку. какая вообще логическая от вас польза? даже тому же путину? народу то понятно, от вас пользы вообще никакой.
Ля, какой умный? Где минцыфры, а где силовики? Их бы даже слушать не стали, в минцифрах сидят клетки среднего звена, технократы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DHermes
Ответ Dexter Dallas
самое забавное. что вот они там считают себя молодцы. окей вы там как клопы под шконкой бегаете. хотя не бегаете. просто сидите и ничего не делаете. пока барин не сказал. т.е. вы даже не выступали с такими заявлениями по поводу детей и пенсов. а ждали пока дадут указку. какая вообще логическая от вас польза? даже тому же путину? народу то понятно, от вас пользы вообще никакой.
так они этот закон придумали, все в том числе и президент его подписали, потом президент говорит поправить все с опережением графика поправляются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.tchidakin
Фан айди должен уйти в небытие. Вместе с минцифры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гриша
Блин, они даже для семимесячных никогда не отменят эту муть, никогда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Ответ инок
Я не ребенок, не инвалид, а пенсионер, поэтому на футбол не пойду пока Fan ID не отменят полностью. Если чиновники считают иначе, то я дождусь пока у нас не появятся другие чиновники.
кстати о пенсионерах, Минцифре на заметку... если откатить пенсионный возраст к старым настройкам посещаемость на футболе точно повысится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Обоссаться, чесслово
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мартинелли
Ответ Катя СПб
То есть одно дополнительное окно в МФЦ ради одного инвалида в день - это нормально? При 2-3 окнах всего.
На бумаге будет окно, а в реальности нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Я не ребенок, не инвалид, а пенсионер, поэтому на футбол не пойду пока Fan ID не отменят полностью. Если чиновники считают иначе, то я дождусь пока у нас не появятся другие чиновники.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sinister Kid
Деньги выделили и ладно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
los merengues
Ответ Tiestorzn17
Ахинею ляпнули какую то бредовую и делаю вид что поработали. У**ды.
Что там спрятано под звёздочками? Может быть, услады?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CSKA_AC Milan
То есть, пока гарант не сказал про инвалидов, детей, пенсионеров, Свищеву и Ко, на них насрать было. Так получается?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Президент уже обратил внимание на инвалидов и предоставил им 450 мест на Охотном Ряду 😁
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
похоже президент немного поностальгировал и его подсознание выдало фразу... Места для пассажиров с детьми и инвалидов
ну а где он раньше эту фразу встречал вспомнить так и не смог... так почему бы и не на стадионе
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Только полная отмена Fan ID устроит всех болел футбола,
этот позор должен навсегда исчезнуть со всех наших стадионов.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
воен
Понятно, им нужна максимально пассивная масса на стадионах, желательно чтобы не слишком много: в подтверждение этого можно привести тот факт, что упрощённая идентификация именно для подростков ДО 14 лет. Насколько же он-они боятся)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fomin525
Изобразили бурную деятельность ,как обычно. Результат такой же- ноль
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Ахинею ляпнули какую то бредовую и делаю вид что поработали. У**ды.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
То есть одно дополнительное окно в МФЦ ради одного инвалида в день - это нормально? При 2-3 окнах всего.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
- Президент сказал "сделайте, чтобы было лучше!", вот мы и делаем.
- А почему сами раньше не могли сделать, чтобы было лучше?
- Раньше такого указания не поступало.
У нас так во всех сферах, футбол просто не стал исключением.
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Фан айди надо ввести для детей, которые на свет вот-вот появятся.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
самое забавное. что вот они там считают себя молодцы. окей вы там как клопы под шконкой бегаете. хотя не бегаете. просто сидите и ничего не делаете. пока барин не сказал. т.е. вы даже не выступали с такими заявлениями по поводу детей и пенсов. а ждали пока дадут указку. какая вообще логическая от вас польза? даже тому же путину? народу то понятно, от вас пользы вообще никакой.
+35
-2
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
а что думает другой его знаменитый коллега?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
конкретно и четко: обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров в контексте использования Fan ID.

Охренеть как конкретно и четко. Из серии: обратить внимание на бедность, коррупцию, плохие дороги и так далее. Вы что-нибудь сделали? Как приказывали - обратили внимание!
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий