Гинер о «Вест Хэме» и Влашиче: «Вам не позволяют платить России? У нас есть выход через Голландию или в Бразилию. Они: «Ой, нам Центробанк не разрешает». Все понятно»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал последствия введения санкций.

– Пострадал ли бюджет ЦСКА из-за всей истории с санкциями?

– Вошли бы мы в Лигу чемпионов, то сразу получили бы 20 миллионов, выигрывали б – еще. Простая математика. Легче было бы, но и так нормально. Мало того, ребята молодцы. Они говорят: так и так, играем только чемпионат России, мы готовы к снижению зарплат. Проблем нет.

– То есть разговор такой состоялся? Мол, парни, сейчас наступают тяжелые времена, помогите ПФК.

– Не, не помогите клубу. Просто смотрите: если я работаю шесть дней в неделю и получаю такую зарплату, а потом мне говорят, что надо работать четыре дня в неделю, то почему мне должны платить такую же зарплату?

С еврокубками и без еврокубков – две разные вещи. У нас ребята абсолютно адекватные. Не было ни одного вопроса.

– Насколько вас подкосили трудности, которые существуют с переводом денег за ?

– Нас это не подкосило, просто доставляет неудобства. Думаю, мы решим этот вопрос.

Могут ли пользоваться моментом? Наверняка. Потому что мы предложили: ребят, вам не разрешают платить кому – России? Хорошо. У нас есть выход через Голландию. Отправляйте давайте. Или в Бразилию.

Они: «Ой, нам Центробанк не разрешает». Что не разрешает? Через Бразилию заплатить? Все понятно, – заявил Гинер.

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