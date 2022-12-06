Влашич опроверг, что не хотел играть в последний месяц в ЦСКА: «Я отдавался на 100% в каждой игре и тренировке»
Никола Влашич высказался о своем уходе из ЦСКА в августе прошлого года.
«Было много разговоров, что в свой последний месяц в ЦСКА я был очень расстроенным, поэтому не хотел играть? Неправда! Я отдавался на все сто процентов в каждой игре и на каждой тренировке.
Просто, возможно, я уже почувствовал, что пришло время уходить. Клуб одобрил это, сказал, чтобы я подождал, пока они получат хорошее предложение. Ну они и получили его! Кажется, это было в последние два дня трансферного окна лета», — сказал хавбек сборной Хорватии и «Торино».
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