Томас Тухель: «Нагельсманн не нуждается в моем совете насчет «Челси». Об увольнении Поттера я узнал из пуш-уведомления»
Томас Тухель отказался советовать Юлиану Нагельсманну устроиться в «Челси»
Тухель в сентябре был уволен из «Челси», а в марте занял в «Баварии» должность, освободившуюся после отправки Нагельсманна в отставку.
– Я увидел новость об увольнении Грэма Поттера вчера вечером. Мне потребовалось время на то, чтобы обдумать свое увольнение. С тех пор «Челси» уже сильно изменился, так что меня эта новость не так зацепила.
Об увольнении Поттера я узнал после того, как мне на телефон пришло пуш-уведомление.
– Порекомендуете ли вы Нагельсманну присоединиться к «Челси»?
– Юлиан не будет со мной советоваться, он в этом не нуждается, – сказал главный тренер «Баварии».
Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды
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