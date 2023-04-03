Томас Тухель: «Нагельсманн не нуждается в моем совете насчет «Челси». Об увольнении Поттера я узнал из пуш-уведомления»

Томас Тухель отказался советовать Юлиану Нагельсманну устроиться в «Челси»

в сентябре был уволен из «Челси», а в марте занял в «Баварии» должность, освободившуюся после отправки в отставку.

– Я увидел новость об увольнении вчера вечером. Мне потребовалось время на то, чтобы обдумать свое увольнение. С тех пор « » уже сильно изменился, так что меня эта новость не так зацепила.

Об увольнении Поттера я узнал после того, как мне на телефон пришло пуш-уведомление.

– Порекомендуете ли вы Нагельсманну присоединиться к «Челси»?

– Юлиан не будет со мной советоваться, он в этом не нуждается, – сказал главный тренер «Баварии».

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды