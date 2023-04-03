Томас Тухель: «Нагельсманн не нуждается в моем совете насчет «Челси». Об увольнении Поттера я узнал из пуш-уведомления»

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер Футбол

Томас Тухель отказался советовать Юлиану Нагельсманну устроиться в «Челси»

Тухель в сентябре был уволен из «Челси», а в марте занял в «Баварии» должность, освободившуюся после отправки Нагельсманна в отставку.

– Я увидел новость об увольнении Грэма Поттера вчера вечером. Мне потребовалось время на то, чтобы обдумать свое увольнение. С тех пор «Челси» уже сильно изменился, так что меня эта новость не так зацепила.

Об увольнении Поттера я узнал после того, как мне на телефон пришло пуш-уведомление.

– Порекомендуете ли вы Нагельсманну присоединиться к «Челси»?

– Юлиан не будет со мной советоваться, он в этом не нуждается, – сказал главный тренер «Баварии».

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

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12 комментариев

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geoo9
не нравится мне Нагельсман, вот Почеттино я бы посмотрел снова в деле
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Никому_никабельный
Тухель, Нагельсманн.. Я уже запутался кто какую команду тренирует
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Okaka
Нагельсману пуш-уведомление не пришло
+1
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Акира_1
Как же повезло Тухелю свалить из цирка Боэли. Да оно и верно, его приглашал Абрамович, с которыми у него были хорошие отношения, а работать с цирком Боэли и его Ватсапами он не подписывался.
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Okaka
Ответ QWertY
Процент побед в АПЛ на "Стэмфорд Бридж" последних 5 тренеров "Челси": Антонио Конте (73.7%) Маурицио Сарри (63.2%) Фрэнк Лэмпард (53.6%) Томас Тухель (50%) Верните Лампси! Хватит с этих наемников
Конте свободен же
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Jor Hakobyan
Ответ QWertY
Процент побед в АПЛ на "Стэмфорд Бридж" последних 5 тренеров "Челси": Антонио Конте (73.7%) Маурицио Сарри (63.2%) Фрэнк Лэмпард (53.6%) Томас Тухель (50%) Верните Лампси! Хватит с этих наемников
Может закрыть Челси, чтоб тренеры не мучались
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-1
-1
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Today I feel Qatari
Ответ Vićtor Diaź
Наверное, ты хотел сказать про Кана/Салихамиджича?)
Это был сарказм по поводу увольнения Тухеля из Челси, но возможно слишком тонкий
+3
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Jor Hakobyan
Юлиана в псж
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Vićtor Diaź
Ответ Today I feel Qatari
Какой технологически продвинутый тренер. Раз пуш-уведомления всегда включены значит и в мессенджерах быстро отвечает. Наш Боэли таких любит
Наверное, ты хотел сказать про Кана/Салихамиджича?)
0
-2
-2
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QWertY
Процент побед в АПЛ на "Стэмфорд Бридж" последних 5 тренеров "Челси":

Антонио Конте (73.7%)
Маурицио Сарри (63.2%)
Фрэнк Лэмпард (53.6%)
Томас Тухель (50%)

Верните Лампси! Хватит с этих наемников
+1
-7
-6
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Игорь Новиков
Респект Тухелю. На приложение Спортса подписан)
+12
-2
+10
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Today I feel Qatari
Какой технологически продвинутый тренер. Раз пуш-уведомления всегда включены значит и в мессенджерах быстро отвечает. Наш Боэли таких любит
+2
0
+2
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