Боссы «Баварии» пытались связаться с Нагельсманном за день до увольнения, но тренер был на горнолыжном курорте и не отвечал на звонки (Bild)

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Боссы «Баварии» не могли дозвониться Юлиану Нагельсманну, чтобы сообщить об увольнении

Напомним, генеральный директор «Баварии» Оливер Кан перед матчем с «Боруссией» Дортмунд (4:2) сказал, что Юлиан узнал о своей отставке первым. Позднее агентство Sport 360, представляющее интересы Нагельсманна, заявило, что это неправда, так как им пришлось связаться со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем после появления сообщений в прессе о скором уходе из клуба 35-летнего тренера.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, боссы «Баварии» действительно пытались в первую очередь связаться с Нагельсманном. Вечером 23 марта журналисты Bild узнали, что Юлиану грозит неминуемая отставка, и связались с его представителями, чтобы сообщить эту новость. Те ответили, что ничего об этом не слышали. 

Позже источники в мюнхенском клубе сообщили, что в этот день руководство пыталось связаться с Нагельсманном, но тренер, отдыхавший на горнолыжном курорте в Австрии, не отвечал на звонки. 

Вечером того же дня представители «Баварии» все же дозвонились Нагельсманну и сказали ему вернуться в Германию и встретиться с Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем. На следующий день 35-летний специалист был лично проинформирован о своем увольнении.

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33 комментария

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Gustav Forsberg
Ответ avolida
Есть такое. Но не для футбольного главного тренера. Вот если ты незаменимый гений хирург, к примеру, тогда разумеется нужно быть на связи. В некоторых случаях даже 24/7.
в трудовых договорах российских тренеров это требование присутствует, поверь)
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Футбол, хоккей итд
Лучше бы пошёл в мюнхенскую пивную. Сдела заказ: 1 кг. сосисок, 1 кг. квашеной капусты, 250 грамм горчицы, и 5 литров пива. Пришли бы Хасан с Оливером, выпили бы пенного напитка, закусили, пообщались, о том о сём.... Глядишь и остался бы на своём посту....
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alexromanov
Ответ avolida
Ничего криминального в том, что с работы не дозвонились в выходной или отпускной день не вижу. Я почти всегда ставлю авиа режим в таких случаях. Нормальная практика и шеф не разоряется по этому поводу, поскольку сам делает точь в точь.
Если ты менеджер среднего звена, то конечно. Но речь идет о тренере одного из крупнейших футбольных клубов мира. Который, к тому же, за свою работу получает в десятки раз больше, чем среднестатистический человек. Поэтому быть на связи 247 - не такая уж сложная задача)

Тем более, что поводы могут быть разные: ключевой игрок получил травму вне поля, предложение по трансферу и тд и тп
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Breadslicer88
они что предлагают? катишься ты с горы и все, срочно тормози, шлем снимай и на звонки отвечай?
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trav
Ответ avolida
Есть такое. Но не для футбольного главного тренера. Вот если ты незаменимый гений хирург, к примеру, тогда разумеется нужно быть на связи. В некоторых случаях даже 24/7.
отлично хирург проведет операцию, если он до этого проводил 20 часовую операцию
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Syndycate
Бюрофакс по Баварски)
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Kipriot
А когда в Баварии так странно увольняли тренера вообще?
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Nojevilka
Ответ ZaSvabody
Боссы «Баварии» пытались связаться, но Гончаренко не снимал трубку.
Боссы "Баварии" не звонили Мостовому, но он всё равно не взял трубку.
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arspurs9
Такое ощущение, что просто началась какая-то акция по обелению решения Баварии, мол «тренер такой плохой».
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avolida
Ответ Gustav Forsberg
в ТД вполне могут быть прописаны требования быть доступным для связи с 10 там утра до 18 вечера
Есть такое. Но не для футбольного главного тренера. Вот если ты незаменимый гений хирург, к примеру, тогда разумеется нужно быть на связи. В некоторых случаях даже 24/7.
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Rif Home
Смску кинуть не судьба была?
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Gustav Forsberg
Ответ avolida
Ничего криминального в том, что с работы не дозвонились в выходной или отпускной день не вижу. Я почти всегда ставлю авиа режим в таких случаях. Нормальная практика и шеф не разоряется по этому поводу, поскольку сам делает точь в точь.
в ТД вполне могут быть прописаны требования быть доступным для связи с 10 там утра до 18 вечера
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Petiashka
Казалось бы, при чем тут "Краснодар" и Гончаренко? ;-)
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Rio (BLR)
Баварка vs Горнолыжные курорты
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Liquidozz
Горные лыжи - Бавария 2:0
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JFT96
Дейли мэйл со ссылкой на бильд со ссылкой на газету жизнь со ссылкой на армянское радио
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deadjoker
Тухель не отвечал в вотсап, нагель не брал трубку… Ох уж эти средства связи
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гилберт
Я тоже выключаю телефон на горнолыжном курорте.
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Нурбол Жумаскалиев
хасан и кан воду мутят как угорелые.
ну ладно нагеттсману не жозвонились. агенту тоже не смогли? а всей агентской конторе? такие жалкие оправдания
нагельс возможно тренер поколения, а его слили ради физрука, который дает быстрый результат а при первых трудностях сразу же ругается с боссами
+3
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ZaSvabody
Боссы «Баварии» пытались связаться, но Гончаренко не снимал трубку.
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cektor
с Нойером ?)
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fellx
Ответ Екн Лор
Горнолыжные курорты в этом сезоне пока больше всего вреда нанесли Баварии
Горнолыжные курорты опаснее всей атаки Барсы
+73
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Екн Лор
Горнолыжные курорты в этом сезоне пока больше всего вреда нанесли Баварии
Да уж разнесли их с огромным счётом
+9
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avolida
Ничего криминального в том, что с работы не дозвонились в выходной или отпускной день не вижу. Я почти всегда ставлю авиа режим в таких случаях. Нормальная практика и шеф не разоряется по этому поводу, поскольку сам делает точь в точь.
+31
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Остужающий
Во всем виноваты лыжи)
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