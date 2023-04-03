Боссы «Баварии» пытались связаться с Нагельсманном за день до увольнения, но тренер был на горнолыжном курорте и не отвечал на звонки (Bild)
Боссы «Баварии» не могли дозвониться Юлиану Нагельсманну, чтобы сообщить об увольнении
Напомним, генеральный директор «Баварии» Оливер Кан перед матчем с «Боруссией» Дортмунд (4:2) сказал, что Юлиан узнал о своей отставке первым. Позднее агентство Sport 360, представляющее интересы Нагельсманна, заявило, что это неправда, так как им пришлось связаться со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамиджичем после появления сообщений в прессе о скором уходе из клуба 35-летнего тренера.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild, боссы «Баварии» действительно пытались в первую очередь связаться с Нагельсманном. Вечером 23 марта журналисты Bild узнали, что Юлиану грозит неминуемая отставка, и связались с его представителями, чтобы сообщить эту новость. Те ответили, что ничего об этом не слышали.
Позже источники в мюнхенском клубе сообщили, что в этот день руководство пыталось связаться с Нагельсманном, но тренер, отдыхавший на горнолыжном курорте в Австрии, не отвечал на звонки.
Вечером того же дня представители «Баварии» все же дозвонились Нагельсманну и сказали ему вернуться в Германию и встретиться с Оливером Каном и Хасаном Салихамиджичем. На следующий день 35-летний специалист был лично проинформирован о своем увольнении.
Тем более, что поводы могут быть разные: ключевой игрок получил травму вне поля, предложение по трансферу и тд и тп
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ну ладно нагеттсману не жозвонились. агенту тоже не смогли? а всей агентской конторе? такие жалкие оправдания
нагельс возможно тренер поколения, а его слили ради физрука, который дает быстрый результат а при первых трудностях сразу же ругается с боссами