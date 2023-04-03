Гендиректор «Химок» о Билялетдинове: «Будет ли он до конца сезона – неизвестно. Возьмем паузу, обсуждаются разные варианты»

Ринат Билялетдинов может остаться во главе «Химок» до конца сезона

65-летний специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после расторжения контракта со .

– У футболистов сейчас выходной. Они не проинформированы. Об этом сообщат им завтра.

– Есть ли вариант, при котором будет тренировать «Химки» до конца сезона?

– Пока рано говорить о каких-то решениях. Мы возьмем паузу, обсуждаются разные варианты. К ближайшей игре команду будет готовить Ринат Саярович, а дальше будет день – и будет пища. Он не новый человек, уже знаком команде. Будет ли он до конца сезона – неизвестно.

– У «Химок» есть шорт-лист кандидатов на должность тренера?

– Мне кажется, во всех клубах ведутся списки, шорт-листы и футболистов, и тренеров. Думаю, это абсолютно нормальная история.

– Можете дать оценку работе Гогниева в «Химках»?

– Мы, наверное, не будем давать никаких оценок. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Мы пожелали друг другу успехов, – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

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