Гендиректор «Химок» о Билялетдинове: «Будет ли он до конца сезона – неизвестно. Возьмем паузу, обсуждаются разные варианты»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Ринат Билялетдинов Футбол

Ринат Билялетдинов может остаться во главе «Химок» до конца сезона

65-летний специалист назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба после расторжения контракта со Спартаком Гогниевым.

– У футболистов сейчас выходной. Они не проинформированы. Об этом сообщат им завтра.

– Есть ли вариант, при котором Билялетдинов будет тренировать «Химки» до конца сезона?

– Пока рано говорить о каких-то решениях. Мы возьмем паузу, обсуждаются разные варианты. К ближайшей игре команду будет готовить Ринат Саярович, а дальше будет день – и будет пища. Он не новый человек, уже знаком команде. Будет ли он до конца сезона – неизвестно.

– У «Химок» есть шорт-лист кандидатов на должность тренера?

– Мне кажется, во всех клубах ведутся списки, шорт-листы и футболистов, и тренеров. Думаю, это абсолютно нормальная история.

– Можете дать оценку работе Гогниева в «Химках»?

– Мы, наверное, не будем давать никаких оценок. Контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Мы пожелали друг другу успехов, – сказал генеральный директор «Химок» Николай Оленев.

Депутат Терюшков: «Химки» – единственный клуб в РПЛ с четкой гражданской позицией. Многим в футбольных кругах не нравится поддержка госкурса России, поэтому задача – поджимать клуб по максимуму»

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6 комментариев

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Никому_никабельный
Ответ Pertinax Gandi
Вот что значит с утра не читать новостей, так и все события в мировом футболе пропустишь. А Спартак Артурович отмучился, оказывается..
Скорее от него отмучились
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Pertinax Gandi
Вот что значит с утра не читать новостей, так и все события в мировом футболе пропустишь. А Спартак Артурович отмучился, оказывается..
0
0
0
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Виктор Литвинов
Ещё не было клуба из которого Билялетдинова с позором не выгоняли. Только сына смог сделать футболистом
0
-1
-1
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AdekvaT
Появился и первый комментарий Гогниева после увольнения: "##### #########!!! (нехорошие люди), в футболе ##### (ничего) не понимают!!! "
+5
0
+5
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Юрий Кечко
Роман, пора брать штурвал в свои руки , и не голландский как вы привыкли

Терешкова в тренеры Химок!!!
+3
0
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Евгений Квасников
не команда,а цирк. зато одна мадам намекнула за пизицию про сво тем самым похвалил этот цирк
+3
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