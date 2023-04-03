Директор «Ростова» об отставке агронома: «Его еще не уволили, он в отпуске, по-моему. Но разница очевидна – за две с половиной недели привели поле в порядок»

Алексей Рыскин высказался об увольнении агронома «Ростова»

Ранее «Ростов» уволил Альберта Ченибалаяна, проработавшего в клубе более 20 лет. Незадолго до этого главный тренер «Ростова» выразил недовольство качеством поля на «Ростов-Арене».

– Не могу не спросить про агронома. Почему его уволили?

– Смотрите, я, честно говоря, не знаю. По-моему, его еще не уволили, он в отпуске. Но давайте я не буду комментировать, человек много отработал в клубе.

Но разница между полями, по-моему, очевидна. Люди за две с половиной недели привели поле в порядок. Просто поблагодарим их, – сказал спортивный директор «Ростова».

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