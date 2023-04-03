Директор «Ростова» об отставке агронома: «Его еще не уволили, он в отпуске, по-моему. Но разница очевидна – за две с половиной недели привели поле в порядок»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Ростов-Арена стадионы Алексей Рыскин Альберт Ченибалаян Футбол

Алексей Рыскин высказался об увольнении агронома «Ростова»

Ранее «Ростов» уволил Альберта Ченибалаяна, проработавшего в клубе более 20 лет. Незадолго до этого главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство качеством поля на «Ростов-Арене».

– Не могу не спросить про агронома. Почему его уволили?

– Смотрите, я, честно говоря, не знаю. По-моему, его еще не уволили, он в отпуске. Но давайте я не буду комментировать, человек много отработал в клубе.

Но разница между полями, по-моему, очевидна. Люди за две с половиной недели привели поле в порядок. Просто поблагодарим их, – сказал спортивный директор «Ростова».

Карпин об увольнении агронома «Ростова»: «Я Валера всемогущий? Я не гендиректор, не президент. Смешно»

Беда с газонами в РПЛ: игра упрощается (антирекорды по точности передач), «Ростов» уволил агронома после разноса Карпина

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igbin
Ответ Георгий Асланян
Хороший директор. Не имени, ни фамилии. А агроном у него, то ли уволен, то ли в отпуске.
Агроном и сам уверен, что его уволили. А он, оказывается, в отпуске.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Yaroslavtsev
Ответ Дмитрий Иванов
«Он на горнолыжном курорте» пояснил директор Ростова.
И трубку не берёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Асланян
Хороший директор. Не имени, ни фамилии. А агроном у него, то ли уволен, то ли в отпуске.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванов
Ответ Фарид Харисов
Если он реально в отпуске, то ситуация ещё более комичная — уехал отдыхать от работы и работа сразу наладилась :)
«Он на горнолыжном курорте» пояснил директор Ростова.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
В Ростове кругом армянская мафия. Стоило где-то убрать их представителя и дело пошло.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor.igorev
Ответ igls54
Еще через две недели естественным образом шикарный газон будет
В Ростове так всегда. Ближе к маю травка начинала хорошо расти без всяких агрономов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor.igorev
В Ростове всегда травка хорошая появлялась на газоне ближе к маю. До этого всегда пашня колхозная была. Кроме тех лет пока стадион не принадлежал правительству Ростовской области. Всегда поражался, южный регион, а поляна как в Томске.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яна Рябова
Ответ Михаил1970
У нас тоже за две с половиной недели снег растаял и трава появилась. И всё это вообще без агрономов.
Ты не равняй то, где травка просто растет и где каждый день бегают по ней с шипами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег_Пенза
2,5 недели в конце марта и 2,5 недели конца февраля-начала марта - это все таки разные 2,5 недели)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
На поле каждый суслик агроном!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никому_никабельный
Ответ Михаил1970
У нас тоже за две с половиной недели снег растаял и трава появилась. И всё это вообще без агрономов.
У меня в огороде и того раньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексеич (Ростов-Дон)
Самое забавное в этой новости это то, что спортс то ли не счёл нужным, то ли побоялся озвучить фамилию спортивного директора Ростова. А в первоисточнике она есть.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
У нас тоже за две с половиной недели снег растаял и трава появилась. И всё это вообще без агрономов.
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарид Харисов
Если он реально в отпуске, то ситуация ещё более комичная — уехал отдыхать от работы и работа сразу наладилась :)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Еще через две недели естественным образом шикарный газон будет
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fark
весь футбольный мир обсуждает агронома
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий