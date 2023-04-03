не считает, что агронома «Ростова» уволили из-за его жалобы.

Ранее из «Ростова» был уволен агроном Альберт Ченибалаян, проработавший в клубе более 20 лет. Незадолго до этого после матча Фонбет Кубка России с «Уралом» Карпин пожаловался на качество поля на «Ростов Арене».

«Я уволил агронома? Как было в фильме «Кавказская пленница», часовню тоже я разрушил? Сами подумайте, если я не генеральный директор, не президент.

Я даже не знаю, где агроном работает. То ли на «Ростов-Арене», то ли в клубе. Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», – сказал главный тренер «Ростова».

Экс-агроном «Ростов-Арены»: «Пусть Карпин поле делает – проиграл, обвинил, решив, что он великий, а остальные чмошники. Говорят – экономить на всем, но сделать картинку, хотелки тренера, губернатора»

Беда с газонами в РПЛ: игра упрощается (антирекорды по точности передач), «Ростов» уволил агронома после разноса Карпина