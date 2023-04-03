Карпин об увольнении агронома «Ростова»: «Я Валера всемогущий? Я не гендиректор, не президент. Смешно»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Ростов-Арена Альберт Ченибалаян Футбол

Валерий Карпин не считает, что агронома «Ростова» уволили из-за его жалобы.

Ранее из «Ростова» был уволен агроном Альберт Ченибалаян, проработавший в клубе более 20 лет. Незадолго до этого после матча Фонбет Кубка России с «Уралом» Карпин пожаловался на качество поля на «Ростов Арене».

«Я уволил агронома? Как было в фильме «Кавказская пленница», часовню тоже я разрушил? Сами подумайте, если я не генеральный директор, не президент.

Я даже не знаю, где агроном работает. То ли на «Ростов-Арене», то ли в клубе. Или я Валера всемогущий? Видимо, так. Это смешно», – сказал главный тренер «Ростова».

Экс-агроном «Ростов-Арены»: «Пусть Карпин поле делает – проиграл, обвинил, решив, что он великий, а остальные чмошники. Говорят – экономить на всем, но сделать картинку, хотелки тренера, губернатора»

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24 комментария

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Japonskiy Magnitofon
Ответ Мосгорсуд
Ещё скажи что опять пенальти заслуженный сегодня поставили)) ах да...3 очка не пахнут)
Какое отношение нереализованной пенальти имеет к трем очкам в этом матче?
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Сибирский литовец
Ответ Честный контроль
Ты физрук - Валера!
Завидуем ?
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Честный контроль
Ты физрук - Валера!
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dojdina
бэээлин, только про часовню хотел написать
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Иосиф Сталин
Валера Пенальтийский
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Мосгорсуд
Ответ artpal
Валера настолько крутой, что в послематчевых интервью создает мемы про себя
В слове ,,крутой,, заменить две первых буквы на ,,т,, и вместо ,,т,, в середине, заменить на ,,п,,......тогда будет верно
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Мосгорсуд
Ответ artpal
Сегодня новую нашел "голы дальними ударами"
Но и левых пенальти, никто не отменял
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Максим Пантелеев
Валере верим !
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Michael Boldyrev
Новый хит от создателей "Увольнение водителя или кто подставил доктора Лю"... "Валера Всемогущий. У армян нет травы!"
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Николай Иванов
Валера настало твоё время
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Мосгорсуд
Ещё скажи что опять пенальти заслуженный сегодня поставили)) ах да...3 очка не пахнут)
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Максим Пантелеев
На Карпина прыгают со всех сторон, какими-то уже левыми мурзилками травят. Видимо кому-то очень хочется в Сборную снова пристроить послушного Стасяна. Валера слишком независмый, свое мнение имеет, неудобный им
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MolnE
Вспомнилось, Рома, не гони на агронома!)
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Maxon SM
Ну вот так.
Другие агрономы, которые в Ростове хорошую траву выращивали, освободятся не раньше, чем через пять лет. :)
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Cruel Snake
Валера всемогущий! Мощно!
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blaugrano
Карпину надо было определиться - он с народом, или с агрономом.
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artpal
Ответ Abid_88
«Валера , с пультом по жизни» Кнопка «пенальти» запала, видимо
Сегодня новую нашел "голы дальними ударами"
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Typucm1
Чё там, Валера? Кавалера нашел?
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Abid_88
«Валера , с пультом по жизни»
Кнопка «пенальти» запала, видимо
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ID89
Сам-то не увольнял конечно, стукнул да и всё)
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tatatat
Агронома уволили потому что газон - говно
Из года в год
Когда что-то сделано хреново, надо жаловаться - ничего зазорного в этом нет
+22
-2
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damondiamond
виноват Мостовой
+2
-1
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artpal
Валера настолько крутой, что в послематчевых интервью создает мемы про себя
+26
-4
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Кеша
Валера , ты лучший ! Я просто ору от тебя ! Карпин даже не знает кто этот Ченибалаян . Как и не знает тренер условного Динамо, Зенита , Спартака - кто там агроном . С уважением , болельщик Динамо! Я понял , как я буду теперь всегда называть Карпина - Валера всемогущий ! Точка .
+3
-3
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