Экс-агроном «Ростов-Арены»: «Пусть Карпин поле делает – проиграл, обвинил, решив, что он великий, а остальные чмошники. Говорят – экономить на всем, но сделать картинку, хотелки тренера, губернатора»

Уволенный агроном стадионов « » и «Олимп‑2» отреагировал на слова Валерия Карпина.

Ранее стало известно, что Альберта Ченибалаяна уволили после жалоб главного тренера « » после матча Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1) 22 февраля.

После игры Карпин раскритиковал качество газона на арене, сказав, что «бить вперед и все – больше на этом поле ничего невозможно сделать». В начале марта «Ростов» объявил об открытии вакансии агронома на домашней арене.

«Обида на Карпина? У меня вообще ни на кого нет обид. Бог им всем судья.

Это не обида, а обучение. Эта ситуация научила меня тому, что нужно говорить то, что ты хочешь – надо ставить свои конкретные условия, чтобы они выполнялись. Если нет, то надо все бросать – пускай делают сами. Пускай Карпин поле делает.

Вам говорят, что надо экономить на всем, вы не можете купить это, не можете купить то. Из этого складывается одно общее дело. Можно сказать: на тебе черно-белый карандаш – попробуй нарисовать цветную картинку.

Можно нарисовать с полутонами, однако она все равно черно-белая. Когда есть куча вариантов исполнения, то, безусловно, можно что-то подобрать.

Агроном находится в очень сложной ситуации. Ему надо сделать картинку, плотность газона, корневую систему газона, надо сделать хотелки Карпина, губернатора и других.

На это все еще влияют погода и деньги. А тебе говорят, что вот здесь поэкономим, там поэкономим. Потом получается так, что чего-то не сделалось – агроном крайний.

Я понимаю, если бы я пришел один день назад и не готовил поля по Ростовской области, не готовил поля к УЕФА, к разным мероприятиям. Но когда человек проиграл, обвинил тебя, решив, что он великий, а все остальные чмошники… Ну пускай ты будешь деловой. Все деловые. Время расставит все на свои места.

В этой всей ситуации обидно, когда в собравшемся коллективе единомышленников, который работает, как одно дыхание, появляются какие-то люди, начинающие все ломать. Остальное неважно. Сегодня здесь работаем, завтра в другом месте. Все нормально, обид никаких нет», – сказал Ченибалаян.

Беда с газонами в РПЛ: игра упрощается (антирекорды по точности передач), «Ростов» уволил агронома после разноса Карпина