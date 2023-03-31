Экс-агроном «Ростов-Арены»: «Пусть Карпин поле делает – проиграл, обвинил, решив, что он великий, а остальные чмошники. Говорят – экономить на всем, но сделать картинку, хотелки тренера, губернатора»

Теги Ростов Олимп-2 премьер-лига Россия Валерий Карпин Ростов-Арена стадионы Альберт Ченибалаян Футбол

Уволенный агроном стадионов «Ростов-Арена» и «Олимп‑2» отреагировал на слова Валерия Карпина.

Ранее стало известно, что Альберта Ченибалаяна уволили после жалоб главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1) 22 февраля.

После игры Карпин раскритиковал качество газона на арене, сказав, что «бить вперед и все – больше на этом поле ничего невозможно сделать». В начале марта «Ростов» объявил об открытии вакансии агронома на домашней арене.

«Обида на Карпина? У меня вообще ни на кого нет обид. Бог им всем судья.

Это не обида, а обучение. Эта ситуация научила меня тому, что нужно говорить то, что ты хочешь – надо ставить свои конкретные условия, чтобы они выполнялись. Если нет, то надо все бросать – пускай делают сами. Пускай Карпин поле делает.

Вам говорят, что надо экономить на всем, вы не можете купить это, не можете купить то. Из этого складывается одно общее дело. Можно сказать: на тебе черно-белый карандаш – попробуй нарисовать цветную картинку.

Можно нарисовать с полутонами, однако она все равно черно-белая. Когда есть куча вариантов исполнения, то, безусловно, можно что-то подобрать.

Агроном находится в очень сложной ситуации. Ему надо сделать картинку, плотность газона, корневую систему газона, надо сделать хотелки Карпина, губернатора и других.

На это все еще влияют погода и деньги. А тебе говорят, что вот здесь поэкономим, там поэкономим. Потом получается так, что чего-то не сделалось – агроном крайний.

Я понимаю, если бы я пришел один день назад и не готовил поля по Ростовской области, не готовил поля к УЕФА, к разным мероприятиям. Но когда человек проиграл, обвинил тебя, решив, что он великий, а все остальные чмошники… Ну пускай ты будешь деловой. Все деловые. Время расставит все на свои места.

В этой всей ситуации обидно, когда в собравшемся коллективе единомышленников, который работает, как одно дыхание, появляются какие-то люди, начинающие все ломать. Остальное неважно. Сегодня здесь работаем, завтра в другом месте. Все нормально, обид никаких нет», – сказал Ченибалаян.

Беда с газонами в РПЛ: игра упрощается (антирекорды по точности передач), «Ростов» уволил агронома после разноса Карпина

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102 комментария

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TushcanRash
Отличный диалог , обиды да какие обиды , и поливает всех грязью , человек не справился со своей прямой работой его из за этого уволили , в чем проблема ? Все вокруг виноваты только не он , это принцепи хорошая логика. На следующем месте работы обязательно я думаю пригодится , дурака включать
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VladislavZ
Этот агрономчик достиг совершеннолетия?
Сомнения.
За такие «оправдания» не просто увольняют, но ещё и придают дополнительное ускорение в область ягодиц.
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Kit244098
Боец. Уважаю таких))
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Георгий Михеев
Фигня какая то. У нас на деревенском поле в мае само все вырастало. Летом народ еще и для кроликов косил траву на полстадиона -)))
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Maori_nz
Ну смешно, агроном - стрелочник
реакция Карпина на поле - как повод
А в плюсе, те кто "экономили" на поле, прикрылись мнением тренера, чтобы все списать на агронома
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Nerazzurri-88
Ответ Иван Алейников
То, что погнали армянина-агронома правильно, ответка Армении за возможное признание МУС))). Но, хочу заметить, что климат в Ростове не самый благоприятный. Или как вы сделали свое умозаключение не живя здесь?
Климат в Ростове неблагоприятный? Что за бред я прочитал?
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justbored
Ответ Константин Кв
Да мне тоже неплохо. И я уверен, что русский народ тоже от случайных попутчиков избавится. Были прецеденты.
Мой философский пароход всегда готов к отплытию.
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napoli_14
Ответ bevooch
*Бывший Агроном с Ростов-Арены
Бывший Агроном с Ростов-Арены. Где он сейчас?
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Константин Кв
Ответ justbored
Да пока вполне комфортно, спасибо. Не без шаденфройде наблюдаю процесс избавления от случайных попутчиков.
Да мне тоже неплохо. И я уверен, что русский народ тоже от случайных попутчиков избавится. Были прецеденты.
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Booligan
Ответ cizoch
В Ростове палку воткни, вырастет, не пойму везде зеленая трава а там
я понимаю в июле-августе проблемы с травой, но в марте...
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justbored
Тут всё просто достаточно: и Карпин даёт понять, что может подыскать себе местечко поуютнее, и вбросы про тружеников сельского хозяйства. Настала пора расставания.
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Кайрат Кырбасов
Ответ Yusa Naza
Армянин и без движухи? Не смешите.
Ну да, ну да, он там около 20 лет проработал, а весь движ решил приурочить именно к проигранной игре
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l1fe
Ответ e_kot
Вообще-то ростовское поле идеальным никогда не было, мягко говоря. Но сейчас тут все равно начнут чмырить Карпина
в 18 году было идеальным:D
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Жорег Борщофф
Ответ prus_3
Валера всегда легко людей выбрасывал. Уж такие традиции — не церемониться с "отработанным материалом".
Единственно правильный подход!
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justbored
Ответ Константин Кв
Ну если для тебя " Связал свой путь с Россией." — это "увы-увы". То вали к себе на родину и скатертью дорога, попутный флагшток тебе в спину или чуть пониже.
Да пока вполне комфортно, спасибо. Не без шаденфройде наблюдаю процесс избавления от случайных попутчиков.
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Артем Кондаков
мало кто знает, что ростов, аки молодой герой аниме, тренеруется с утяжелителями, чтобы в плей офф лиги чемпионов выйти на сантьяго бернабеу и разнести реал 5.0
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Жорег Борщофф
Ответ Tiffozi
Учитывая, что дело происходит в России... 1) Семена все импортные. Наши не научились в газонные семена. Цены скакнули, экономят на семенах. 2) Из того, что закупили половину продали на сторону.
Инфа 100%, разумеется. =)
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Иван Алейников
Ответ melmi
Поле уже ни один год плохое в Ростове И в Москве в это время года оно часто лучше и у ЦСКА и у Локо Да, бюджет важен, но в Ростове изначально природные условия лучше и тем не менее который год ..огород Можно обижаться, но результат налицо
То, что погнали армянина-агронома правильно, ответка Армении за возможное признание МУС))). Но, хочу заметить, что климат в Ростове не самый благоприятный. Или как вы сделали свое умозаключение не живя здесь?
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mold-cel
Какой еще газон-шмазон? Постоянно идут исследования, ровно половина, не больше 80% удобрений, идут на поля моего брата и что? прекрасно растет подсолнечник, помидоры, кукуруза. Тут прекрасная трава, как у меня на даче - добавил агроном
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justbored
Ответ Виктор Тимошков
Агроном дерзкий, и Карпину предъявил, и губернатору. Ни за полем не умеет следить, ни за языком
покусился на всех высокопоставленных лиц
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Токосо Томимо
Стадион ведь на балансе города, а не клуба. Тогда при чем тут Карпин?
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Константин Кв
Ответ justbored
Увы-увы. Связал свой путь с Россией.
Ну если для тебя " Связал свой путь с Россией." — это "увы-увы". То вали к себе на родину и скатертью дорога, попутный флагшток тебе в спину или чуть пониже.
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Виктор Тимошков
Агроном дерзкий, и Карпину предъявил, и губернатору. Ни за полем не умеет следить, ни за языком
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Жорег Борщофф
Ну и что он ноет? Результат неудовлетворительный - свободен! Не справился - до свидания. Поле реально отвратительное. А так вести себя после увольнения не по-мужски.
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feanor.84
Ответ Никита Алексеев
Емае, да у Ростова последние несколько лет поле в очень плачевном состоянии, тоже Карпин виноват?
Я бы сказал, всегда в плохом состоянии,
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