Агроном «Ростова» уволен после жалобы Карпина на поле: «Проработал более 20 лет, уволили за 1,5 часа. Решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором говорят»

Теги Ростов Олимп-2 премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России отставки Валерий Карпин Ростов-Арена стадионы Матч ТВ Футбол

«Ростов» уволил агронома, работавшего в клубе больше 20 лет.

Как сообщает «Матч ТВ», агронома «Ростов-Арены» и «Олимпа‑2» Альберта Ченибалаяна уволили после жалоб главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1) 22 февраля.

После игры Карпин раскритиковал качество газона на арене, сказав, что «бить вперед и все – больше на этом поле ничего невозможно сделать». В начале марта «Ростов» объявил об открытии вакансии агронома на домашней арене.

«С недавних пор я ни на «Ростов-Арене», ни на «Олимп‑2» не работаю. Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет. Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене.

При этом комиссию качество поля устроило, соперника – тоже. Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня. К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят.

Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов-Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно», – сказал Ченибалаян.

Карпин о матче с «Уралом»: «Сравнил бы с регби – туда ударить и бежать, а там что получится. Это не футбол»

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82 комментария

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Варлампий Варлампий
открывай шашлычную, армянский брат
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Fonbaron
Допускаю что эти двадцать день он работал плохо, так что когда говорят об опыте, иногда это очень плохо. Например у меня конкуренты говорят что они десять лет в рынке, я сам себе хмыкаю и думаю, что Хреново вы 10 лет работаете, если я в нем все юго лишь три года и уже вас обошел
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Алекс Я
Ответ korysh
один дед тоже 20 лет работает..жаль, что его уволить нельзя за 1,5 часа
Не тебе это решать
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Sobachkin
Напилил денег - можно на пенсию
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Dmitry__HiLL
Ответ Gustav Forsberg
ну газон и правда ужасный был. для сравнения были 2 матча подряд: Ростов - Пари НН и Пари НН - Ростов. так в Нижнем поле было намного лучше, чем в южном Ростове
Вот именно. Город гораздо севернее, поляна не искусственная. Последние пару лет ужасное поле в Ростове, аж стыдно за поле своего клуба.
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Александра Александрова
Ответ Сергей Романов
Тепло? У нас вчера снег лежал...
Ну если снег лежал , то значит все пропало , трава видно из бумаги , промокла и испортилась !
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Dmitry__HiLL
Ответ ed vas
Гражданство у него эстонское. Тот ещё патриотишка, продажно-гордый. Настоящий спартаковец.
Как давно тот, кто родился в Эстонии, считается у не очень умных людей продажным потому, что имеет гражданство страны, где номинально у него сейчас Родина? Да, многие из нас родились еще в СССР, но уже точно не Карпин виноват, что его родная Нарва сейчас является другим государством.
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Кино Музыка
Не думаю, что здесь буквальное самодурство. Самая частая ситуация - когда давнему работнику указываешь на недостатки, а он в ответ "я тут 20 лет, всех устраивало". Не утверждаю, что обстояло именно так, но могло быть.
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Безин Чук
Ответ Felp
>Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов-Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно Нужна статья с комментариями экспертов
С Александром Мостовым?
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Несусветный Папаша
Ответ korysh
один дед тоже 20 лет работает..жаль, что его уволить нельзя за 1,5 часа
Ваще та два деда, второй с 96 года уже..
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Dmitry__HiLL
Давайте начистоту. Состояние поля в Ростове -жуть. На юге страны не должно быть такой поляны в принципе. Сравните с тем же краснодарским хотя бы. Да что краснодарское? В кой-то веки поля у команд, играющих севернее, лучше, чем в Ростове. Поэтому я не буду говорить о том, чем там агроном занимался 20 лет, но то, что последние пару сезонов в Ростове ужасающее поле - это любой по картинке с трансляции может понять, там агрономом и специалистом быть не обязательно.
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KozlikX
Ответ kk.abb
20 лет работал и поля на юге страны хуже, чем в Химках)
ну тут ещё вопрос какими ресурсами он обладал , явно не из своего кармана удобрения брал с землёй )
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Adeen
Ответ vzhik \0
А почему тогда в соседнем Краснодаре, Сочи и Волгограде поля намного лучше, хотя там тоже играют каждую неделю?
Ну тут либо Бог, либо магия. Больше ничего в голову не приходит.
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ыфвфывфыв авфыаыва
карпин мелочный человек. получает миллионы и увольняет людей которые работают за мизерную зарплату. аграном может и обидеться и от отчаяния кое-что сделать... судьба найдет карпина и отыграется на его нехорошем характере
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Adeen
Ответ korysh
один дед тоже 20 лет работает..жаль, что его уволить нельзя за 1,5 часа
Технически – 19 лет.
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♔ Sadjamist ♔
Ответ Сергей Романов
Тепло? У нас вчера снег лежал...
Ну и? Где сегодня этот снег? У нас уже почти месяц плюсовая температура, а вчерашний снегопад это аномалия, которой не было с 1995 вроде бы. Так в чем же проблема тогда?
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ed vas
Ответ Мақсат Алдаш
Какой из него эстонец, ебнулся что ли?
Гражданство у него эстонское. Тот ещё патриотишка, продажно-гордый. Настоящий спартаковец.
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T.T.
Ответ voka25
КАК он проработал 20 лет?
Папа директором Олимпа работал
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zanuda59
Ответ rembrandao
А в других регионах снег порой до мая лежит. Стыдно должно быть, что в Ростове поле хуже, чем, например, в Питере или Нижнем Новгороде.
Питерское поле не надо в пример приводить. Там другие условия.
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Мақсат Алдаш
Ответ London-D
Эстончик в своей фирменной манере, сливает весь персонал клуба, возвеличивая себя в глазах других. И есть ведь люди, которые считают этого персонажа тренером. Видимо те же, которые считают таковым Бегемотика.
Какой из него эстонец, ебнулся что ли?
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T.T.
18 июня 2018. Ушел из жизни директор ростовского стадиона «Олимп-2» Роберт Ченибалаян
Он посвятил донскому футбольному клубу более 50 лет своей жизни. Поэтому и 20 лет.
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Уся Ваткин
Его уволили за 1,5 часа с характеристикой: "Более 20 лет терпели этого лодыря"
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Vedved
Ответ Andrew Petrov
с полями беда начинается,санкции в этом плане попортят здоровье игроков,увы...на вэб арене огород с песочницей тоже
У Ростова беда с полем- началась еще до санкций🤔
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Иван Помидоров
Ответ Матвей Суицидин
Ничего не могу сказать про этого конкретного агронома, но знаю, что люди, работающие на одном месте 20 лет, обычно просто высиживают штаны, не развиваясь профессионально.
Хм, какой экстремистский комментарий.
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London-D
Эстончик в своей фирменной манере, сливает весь персонал клуба, возвеличивая себя в глазах других. И есть ведь люди, которые считают этого персонажа тренером. Видимо те же, которые считают таковым Бегемотика.
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-4
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