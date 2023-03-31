Агроном «Ростова» уволен после жалобы Карпина на поле: «Проработал более 20 лет, уволили за 1,5 часа. Решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором говорят»

«Ростов» уволил агронома, работавшего в клубе больше 20 лет.

Как сообщает « », агронома «Ростов-Арены» и «Олимпа‑2» Альберта Ченибалаяна уволили после жалоб главного тренера «Ростова» после матча Фонбет Кубка России с «Уралом» (1:1) 22 февраля.

После игры Карпин раскритиковал качество газона на арене, сказав, что «бить вперед и все – больше на этом поле ничего невозможно сделать». В начале марта «Ростов» объявил об открытии вакансии агронома на домашней арене.

«С недавних пор я ни на «Ростов-Арене», ни на «Олимп‑2» не работаю. Уволили за полтора часа, хотя проработал я здесь в общей сложности более 20 лет. Обвинили в том, что подготовил поле ненадлежащего качества, редко появлялся на арене.

При этом комиссию качество поля устроило, соперника – тоже. Но, видимо, команды находились не в равных условиях, поэтому в поражении обвинили меня. К сожалению, решения у нас принимают люди, которые ничего не понимают в деле, о котором они говорят.

Хотя любой специалист понимает, что лучше поля на «Ростов-Арене» в текущих условиях подготовить было невозможно», – сказал Ченибалаян.

Карпин о матче с «Уралом»: «Сравнил бы с регби – туда ударить и бежать, а там что получится. Это не футбол»