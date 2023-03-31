«Арис» о выкупе Кокорина у «Фиорентины»: «Сейчас мы сконцентрированы на плей-офф чемпионата Кипра. Любую иную информацию комментировать преждевременно»

«Арис» прокомментировал информацию о будущем .

Ранее сообщалось, что клуб из Лимасола начал переговоры с «Фиорентиной» по поводу выкупа россиянина.

«Арис» и Александр Кокорин сейчас сконцентрированы исключительно на плей-офф чемпионата Кипра. Каждый матч для нас сейчас имеет исключительную ценность и значение. Поэтому любую иную информацию пока комментировать преждевременно», – заявили в пресс-службе кипрского клуба.

У Кокорина 11 голов и 5 ассистов в 23 матчах за «Арис» в этом сезоне. Статистику 32-летнего нападающего можно найти здесь.