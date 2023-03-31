«Арис» о выкупе Кокорина у «Фиорентины»: «Сейчас мы сконцентрированы на плей-офф чемпионата Кипра. Любую иную информацию комментировать преждевременно»

Теги Фиорентина серия А Италия возможные трансферы высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

«Арис» прокомментировал информацию о будущем Александра Кокорина.

Ранее сообщалось, что клуб из Лимасола начал переговоры с «Фиорентиной» по поводу выкупа россиянина.

«Арис» и Александр Кокорин сейчас сконцентрированы исключительно на плей-офф чемпионата Кипра. Каждый матч для нас сейчас имеет исключительную ценность и значение. Поэтому любую иную информацию пока комментировать преждевременно», – заявили в пресс-службе кипрского клуба.

У Кокорина 11 голов и 5 ассистов в 23 матчах за «Арис» в этом сезоне. Статистику 32-летнего нападающего можно найти здесь.

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6 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ Shadow1882
Это я знаю. Месяца 2 назад смотрел таблицу, когда ещё регулярка была, и игр проведено в ней было больше, чем в реальности)
Ну это спортс, их таблицы это иногда что то с чем то
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Shadow1882
Ответ Фёдор Кузнецов
Как я понял сначала идёт таблица регулярного чемпионата, а потом 2 группы плей-офф (чемпионская, и вылетающая)
Это я знаю. Месяца 2 назад смотрел таблицу, когда ещё регулярка была, и игр проведено в ней было больше, чем в реальности)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Shadow1882
Так и не понял, за какой сезон текующая таблица чемпионата Кипра на спортсе
Как я понял сначала идёт таблица регулярного чемпионата, а потом 2 группы плей-офф (чемпионская, и вылетающая)
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Тиджани Бабангида
Аренда в «Арис» была удачной и для команды и для Кокорина. Серьезных игровых амбиций у него похоже не осталось. Финансовые пока тянет «Фиорентина». И именно они и станут традиционным камнем преткновения
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Shadow1882
Так и не понял, за какой сезон текующая таблица чемпионата Кипра на спортсе
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Hitgoe Himgob
Тут и думать нечего. Подписать и через год обратно в Фиорентину продать за десятку
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