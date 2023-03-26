Салихамиджич об увольнении Нагельсманна: «У «Баварии» были топ-игроки и топ-тренер, а результатов не было. Мы должны побеждать в каждом матче»
Спортивный директор «Баварии» объяснил увольнение Юлиана Нагельсманна.
– Спортивные причины – главное. Мы сели в понедельник и проанализировали ситуацию. С марта прошлого года проблемы возникали снова и снова. Были отдельные матчи, а потом наступали фазы.
Если кривая результатов идет вниз, нужно принимать решение. Я знаю, что оно непопулярно, но мы приняли его для «Баварии» и поддерживаем его.
– В чем проблема?
– В этом и проблема. Конечно, мы не можем поменять всю команду. У нас был топ-состав и топ-тренер, но результатов не было. Поэтому мы приняли решение.
– Почему «Бавария» часто меняет тренеров в последние годы?
– Мы должны побеждать в каждом матче и ставить перед собой большие цели. Круг [подходящих] тренеров невелик. Благодаря тому, что сейчас на рынке есть один, мы решились на этот шаг.
Это микс. Нужно иметь четкое видение, особенно в наше время. В те времена, когда мы играли, все было не так, сегодня все больше нюансов. У тренера должно быть определенное последовательное отношение, стиль управления.
Тренер должен доносить до команды свои идеи так, чтобы их воплотили на поле. Но с определенной степенью свободы.
– Приглашение Нагельсманна – плохая идея?
– Я бы не стал так говорить. Он дошел до полуфинала Лиги чемпионов, у него отличное видение футбола. Мы все были убеждены и надеялись, что этот проект станет проектом будущего, – сказал Хасан Салихамиджич в интервью Sport1.de.
Потому что Хасан-непрофессиональный чудак на букву м
Всё таки это чемпионат Германии, а не Баварии.
Как бы круто они не играли, но мне не по душе такие чемпионаты, когда обсуждаешь за сколько туров Бавария, Зенит, и тп (нужное подчеркнуть) станет чемпионом.
Уволили его не за фиговые показатели, очевидно же.
Взгляните объективно на ситуацию в чемпе. После 25 туров меньше побед последний раз было у Баварии в далеком сезоне 2010-11
так надо сразу это в контракте прописывать, чтобы спокойно увольнять после первого же поражения без выплаты многомиллионных неустоек.