Салихамиджич об увольнении Нагельсманна: «У «Баварии» были топ-игроки и топ-тренер, а результатов не было. Мы должны побеждать в каждом матче»

Спортивный директор «Баварии» объяснил увольнение .

– Спортивные причины – главное. Мы сели в понедельник и проанализировали ситуацию. С марта прошлого года проблемы возникали снова и снова. Были отдельные матчи, а потом наступали фазы.

Если кривая результатов идет вниз, нужно принимать решение. Я знаю, что оно непопулярно, но мы приняли его для «Баварии» и поддерживаем его.

– В чем проблема?

– В этом и проблема. Конечно, мы не можем поменять всю команду. У нас был топ-состав и топ-тренер, но результатов не было. Поэтому мы приняли решение.

– Почему « » часто меняет тренеров в последние годы?

– Мы должны побеждать в каждом матче и ставить перед собой большие цели. Круг [подходящих] тренеров невелик. Благодаря тому, что сейчас на рынке есть один, мы решились на этот шаг.

Это микс. Нужно иметь четкое видение, особенно в наше время. В те времена, когда мы играли, все было не так, сегодня все больше нюансов. У тренера должно быть определенное последовательное отношение, стиль управления.

Тренер должен доносить до команды свои идеи так, чтобы их воплотили на поле. Но с определенной степенью свободы.

– Приглашение Нагельсманна – плохая идея?

– Я бы не стал так говорить. Он дошел до полуфинала Лиги чемпионов, у него отличное видение футбола. Мы все были убеждены и надеялись, что этот проект станет проектом будущего, – сказал в интервью Sport1.de.