Салихамиджич об увольнении Нагельсманна: «У «Баварии» были топ-игроки и топ-тренер, а результатов не было. Мы должны побеждать в каждом матче»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Футбол

Спортивный директор «Баварии» объяснил увольнение Юлиана Нагельсманна.

– Спортивные причины – главное. Мы сели в понедельник и проанализировали ситуацию. С марта прошлого года проблемы возникали снова и снова. Были отдельные матчи, а потом наступали фазы.

Если кривая результатов идет вниз, нужно принимать решение. Я знаю, что оно непопулярно, но мы приняли его для «Баварии» и поддерживаем его.

– В чем проблема?

– В этом и проблема. Конечно, мы не можем поменять всю команду. У нас был топ-состав и топ-тренер, но результатов не было. Поэтому мы приняли решение.

– Почему «Бавария» часто меняет тренеров в последние годы?

– Мы должны побеждать в каждом матче и ставить перед собой большие цели. Круг [подходящих] тренеров невелик. Благодаря тому, что сейчас на рынке есть один, мы решились на этот шаг.

Это микс. Нужно иметь четкое видение, особенно в наше время. В те времена, когда мы играли, все было не так, сегодня все больше нюансов. У тренера должно быть определенное последовательное отношение, стиль управления.

Тренер должен доносить до команды свои идеи так, чтобы их воплотили на поле. Но с определенной степенью свободы.

– Приглашение Нагельсманна – плохая идея?

– Я бы не стал так говорить. Он дошел до полуфинала Лиги чемпионов, у него отличное видение футбола. Мы все были убеждены и надеялись, что этот проект станет проектом будущего, – сказал Хасан Салихамиджич в интервью Sport1.de.

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27 комментариев

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9wkbc9rjcb
Больше пол года игра Баварии провал, кроме победы с ПСЖ и все, ничьи и поражения, редко победы, правильно выгнали Нагельсмана, только за счет Баварки держался, вот посмотрите теперь куда не возьмут везде будет провал.
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Dexter Dallas
что-то они наваливают и наваливают. при этом несколько дней назад говорили что прям уважаем и любим
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Пепкины Квадруплы
"Мы должны побеждать в каждом матче" - невозможно побеждать в каждом матче, это утопия.
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андрэ
все топ кроме тебя ))) но крайний топ тренер оказался
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XavIniesta2008-2015
– Почему «Бавария» часто меняет тренеров в последние годы?

Потому что Хасан-непрофессиональный чудак на букву м
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Quiet Dad
Столько шума об увольнении Нагельсмана..
Всё таки это чемпионат Германии, а не Баварии.
Как бы круто они не играли, но мне не по душе такие чемпионаты, когда обсуждаешь за сколько туров Бавария, Зенит, и тп (нужное подчеркнуть) станет чемпионом.
Уволили его не за фиговые показатели, очевидно же.
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Curry30
Клоун
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Cearvm
Ответ ThomasMuller13fan
Когда выгоняли Ковача, на Флике давления не было, а сейчас на Тухеле ого-го какое давление. И с вас спрос будет гораздо больше, особенно если БЛ упустим.
Причем спихнуть неудачи на прошлого тренера не получится. Отрыв 1 очко, а впереди очный матч с главным соперником. А в ЛЧ проход ПСЖ показал, что Бавария готова сражаться с Сити. Вот будет прикол, если Тухель оба матча сольет. Уволят уже через месяц?
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sashafan2
Т.е Тухеля уволят после первого поражения?😂
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Александр Охотко
Что-то немцы сдают по всем фронтам. Если это долгосрочный проект, учитывая возраст Нагельсмана, то какая разница какие текущие результаты, да и результаты были нормальные. Бундеслигу все равно бы взяли, в лч продолжают участвовать. Бред.
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FB001
Сами взяли молодого 33 летнего тренера. Думали он будет рвать и выигрывать каждый матч? Что за фантазеры там сидят в руководстве
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ThomasMuller13fan
Когда выгоняли Ковача, на Флике давления не было, а сейчас на Тухеле ого-го какое давление. И с вас спрос будет гораздо больше, особенно если БЛ упустим.
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FB001
Ответ Растиньяк
уже 3ий день оправдываются
Потому что народ не понимает ЗА ЧТО уволили, вот и оправдываются клоуны
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<~Inter~>
Всё эти слова работали бы, если не давали тренеру 5 летний контракт и не говорили в каждом интервью как сильно верите и доверяете ему
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Сергей Орлов
Дурак. Извините.
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Полуэктов Пётр
Ответ uchiyamada
>>Мы должны побеждать в каждом матче так надо сразу это в контракте прописывать, чтобы спокойно увольнять после первого же поражения без выплаты многомиллионных неустоек.
Ну для чего вы так преувеличиваете?
Взгляните объективно на ситуацию в чемпе. После 25 туров меньше побед последний раз было у Баварии в далеком сезоне 2010-11
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Растиньяк
уже 3ий день оправдываются
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DolJun
неужели он думает что тухель будет побеждать в каждом?
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Пенс
Ответ vzi
Как знать. С составом и сыгранностью Баварии и ”конкуренцией” в бундеслиге Поттер вполне мог одни-два годика продержаться.
сомневаюсь, что эта мямля продержалась бы столько в любом топ-клубе при владельцах, которые хотят побеждать.
+3
-3
0
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Красная стрела
Ну вот если б речь шла не про Баварию, я б подумал, что за дичь творят. Но так, как это они, скорее всё было взвешено, перевешано с 10 ками графиков и таблиц, что это увольнение, если надо, докажут математически и с расчетом как всё пойдёт, если он остался бы🤷‍♂️
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vzi
Ответ Пенс
Интересно, как долго в мюнхене бы терпели топаря Поттера.
Как знать. С составом и сыгранностью Баварии и ”конкуренцией” в бундеслиге Поттер вполне мог одни-два годика продержаться.
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Злобный Конь
Глупость. Просто бред.
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софочка
Тогда будь последователен и уволь Тухеля после первого поражения.
+4
-3
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Tun
Топ менеджера бы ещё
+11
-2
+9
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uchiyamada
>>Мы должны побеждать в каждом матче

так надо сразу это в контракте прописывать, чтобы спокойно увольнять после первого же поражения без выплаты многомиллионных неустоек.
+38
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