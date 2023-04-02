Катание Нагельсманна на лыжах после поражения «Баварии» способствовало его увольнению. Тренера могли оставить, если бы Тухель отказал

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия отставки Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Увольнению Юлиана Нагельсманна из «Баварии» способствовало катание тренера на лыжах.

По данным kicker, 35-летний тренер мог сохранить свой пост, если бы Томас Тухель отказался от контракта с мюнхенским клубом, но он принял предложение.

На решение руководителей «Баварии» Оливера Кана и Хасана Салихамиджича также повлиял тот факт, что Нагельсманн отправился кататься на лыжах в Австрию после поражения от «Байера» (1:2).

Если бы Юлиан приехал на базу клуба и принялся бы за работу после досадного проигрыша, Кан и Салихамиджич могли бы проанализировать ситуацию вместе с тренером и прийти к другим выводам.

Отмечается, что Тухель, получив предложение во вторник, 21 марта, дал положительный ответ на следующий день. 24-го было объявлено о смене тренера в «Баварии».

Тухель помог Нагельсманну стать тренером. Поручил разобрать соперника, когда Юлиан закончил играть в 20 из-за травм

А меня отставка Нагельсманна не удивила. Между ним и «Баварией» не было химии

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27 комментариев

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Lavinka
Тогда и Нойера нужно уволить .
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giallo-verde
А может он таким образом стресс снимал .
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sasha230876
Читаем правильную версию: На следующий день после поражения начальство приехало утром на работу и хотело "дать люлей" тренеру (но увольнять не собиралось). А тренер не приехал на базу, чем выбесил начальство.
Ну раз приехали, надо что-то делать. Позвонили Тухелю.
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CM1
Ответ Не уверен!!
Но только Нагельсман в этом сезоне выиграть не смог
Так сложно ему было обыграть Боруссию в Мюнхене в этом сезоне, потому что он с ней там и не играл. А в прошлом сезоне вполне уверенно Шмелей в Мюнхене сделал...
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hannibal ante portas
Штирлиц долго смотрел, как пастор Шлаг шёл на
лыжах через швейцарскую границу.
«Да, тяжело ему», — подумал Штирлиц. Стоял июль
1944 года.
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CM1
Ответ Вадим Сидоров
Ну конечно, Бавария же уже 9 лет не может выиграть БЛ, нужны координальные решения
"Координальные" - это те, которые помогают координировать?
+3
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CM1
Катание Нагельсманна на лыжах после поражения «Баварии» способствовало его увольнению. Тренера могли оставить, если бы Тухель отказал. Ну, или если бы Юлиан не катался бы на лыжах...
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Вадим Сидоров
Ну конечно, Бавария же уже 9 лет не может выиграть БЛ, нужны координальные решения
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Не уверен!!
Ответ North213
Обыграть БД в Мюнхене это такое великое достижение, она ведь тут традиционно доминирует уже лет десять как.
Но только Нагельсман в этом сезоне выиграть не смог
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udod
какой то у Мюнхена конфликт с горными лыжами
интересно, Мария Риш и Феликс Нойройтер болеют за Баварию?
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Вадим Слуцкий
Дед Хасан, может, русский знает? Он же босниец, то есть славянин. Наверное, читал "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" - и ему очень понравилась формулировка.
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Yu123
тупость
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Андрей Вдонин
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Катание на лыжах для Баварии сродни голове лошади для мафии. Чёрная метка прям💀
Неча немцу кататься на горных лыжах. Никогда это ни к чему хорошему не приводит.
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Джейме Ланнистер
Ответ Isa Babaev
Как пришел Тухель забрали 1 место и команда заиграла А сколько крокодильных слез было после отставки Нагельсманна «вы еще пожалеете, незаслуженно убрали», «он ПСЖ катком прошел»
Каждый коммент Бабаева = глупость
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North213
Ответ Isa Babaev
Как пришел Тухель забрали 1 место и команда заиграла А сколько крокодильных слез было после отставки Нагельсманна «вы еще пожалеете, незаслуженно убрали», «он ПСЖ катком прошел»
Обыграть БД в Мюнхене это такое великое достижение, она ведь тут традиционно доминирует уже лет десять как.
+10
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Вова Гаврилов
Как он посмел негодяй, он не должен заниматься такими вещами в свое свободное время. Более бестолковой одной из причин увольнения и не придумаешь
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Isa Babaev
Как пришел Тухель забрали 1 место и команда заиграла
А сколько крокодильных слез было после отставки Нагельсманна «вы еще пожалеете, незаслуженно убрали», «он ПСЖ катком прошел»
+2
-9
-7
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Андрюха с района
Как натянуто звучит) Попытка руководства Баварии оправдаться)
+9
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ХавиГави_Паратрупер
Катание на лыжах для Баварии сродни голове лошади для мафии. Чёрная метка прям💀
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Лыжи и Бавария - это святое
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Under
Ответ Михаил Стентор
Он, наверное, ещё и поужинал после поражения. Скотина такая
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Pb-SE
Надо было в запой уйти, тогда точно бы оставили.
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Aleksey Yashin
Сначала капитан
Потом тренер
Катание на лыжах безжалостно к Баварии в этом сезоне
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Алекс Мелкумян
Чето у баварских руководителей в управлении какой то российский почерк прослеживается
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Born is the King
Ну лыжи это вторичная причина. Основная то что ТТ вернулся после перерыва и Бавария не хотела его упускать
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