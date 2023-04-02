Катание Нагельсманна на лыжах после поражения «Баварии» способствовало его увольнению. Тренера могли оставить, если бы Тухель отказал
Увольнению Юлиана Нагельсманна из «Баварии» способствовало катание тренера на лыжах.
По данным kicker, 35-летний тренер мог сохранить свой пост, если бы Томас Тухель отказался от контракта с мюнхенским клубом, но он принял предложение.
На решение руководителей «Баварии» Оливера Кана и Хасана Салихамиджича также повлиял тот факт, что Нагельсманн отправился кататься на лыжах в Австрию после поражения от «Байера» (1:2).
Если бы Юлиан приехал на базу клуба и принялся бы за работу после досадного проигрыша, Кан и Салихамиджич могли бы проанализировать ситуацию вместе с тренером и прийти к другим выводам.
Отмечается, что Тухель, получив предложение во вторник, 21 марта, дал положительный ответ на следующий день. 24-го было объявлено о смене тренера в «Баварии».
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