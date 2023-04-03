«Челси» купит 15-летнего хавбека «Индепендьенте дель Валье» Паэса за 20 млн евро
«Челси» подпишет 15-летнего полузащитника Кендри Паэса
Лондонский клуб согласовал с «Индепендьенте дель Валье» трансфер атакующего хавбека, сообщает Sky Sports. Эквадорец присоединится к «синим» в 2026 году, когда ему исполнится 18.
По данным Фабрицио Романо, сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.
В составе «Индепендьенте» Паэс провел 3 матча и отличился одним забитым голом.
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