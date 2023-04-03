«Челси» купит 15-летнего хавбека «Индепендьенте дель Валье» Паэса за 20 млн евро

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Эквадор Индепендьенте дель Валье Футбол

«Челси» подпишет 15-летнего полузащитника Кендри Паэса

Лондонский клуб согласовал с «Индепендьенте дель Валье» трансфер атакующего хавбека, сообщает Sky Sports. Эквадорец присоединится к «синим» в 2026 году, когда ему исполнится 18.

По данным Фабрицио Романо, сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро

В составе «Индепендьенте» Паэс провел 3 матча и отличился одним забитым голом. 

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12 комментариев

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Евгений Цыбулин
Ответ Live_Kost
Человек просто отмывает бабки) что тут непонятного
За дворового Эндрика-60 млн.-это,тогда что?)))Просто у Боули,много денег и он,хватает все,что можно схватить)Расскажу историю:У знакомой муж,владелец юр.фирмы,и когда(много лет назад) она попросила его,после работы,купить детское пюре,он,зайдя в супермаркет,не перезвонил и не уточнил-просто купил,все три полки,с пюре!)))Потом,процентов 80-она по знакомым раздавала,ибо много и сроки годности у всего есть,да и дитю,не все понравилось)))
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Акира_1
Увольнения увольнениями, а закупка нового шлака по расписанию. 🤭
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Bazilic
Ответ DolJun
эндрик или как там его за 60
Эндрик хотя бы немного известен
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sports!
помню сколько шума было когда за 4 млн покупали 16 летнего Эдогора)))
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Live_Kost
Человек просто отмывает бабки) что тут непонятного
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Heisenberg
Это уже не смешно.
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Ебздрогыч
А почему не за 100? Это же обычный ценник для Боули
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DolJun
Ответ MemoMoreno
Только Челси может купить 15 летнего игрока за 20 лямов.
эндрик или как там его за 60
+8
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Red Wings the best
Пятнадцатилетний Кендри Паэс-20 миллионов евро.
"Сосиски-2,20₽.Однако!"(с)
+1
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Дядя ТУРА
Ответ usen
Я такой дичи даже в Championship manager не делал 20 лет назад, когда неограниченный бюджет был на трансферы ))
да я даже там таких сумм не видел. максимум лямов 5-6
+5
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MemoMoreno
Только Челси может купить 15 летнего игрока за 20 лямов.
+2
-4
-2
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usen
Я такой дичи даже в Championship manager не делал 20 лет назад, когда неограниченный бюджет был на трансферы ))
+16
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