«Челси» хочет 70 млн фунтов за Маунта. «Синие» надеются на финансовую борьбу претендующих на него клубов

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Мэйсон Маунт Футбол

«Челси» оценил хавбека Мэйсона Маунта в 70 млн фунтов.

«Синие» считают, что, несмотря на истекающий контракт англичанина, они могу запросить такую сумму. По информации The Athletic, такие запросы вызваны в том числе опасениями «Челси» по поводу того, не нарушат ли они правила Премьер-лиги в отношении прибыли и устойчивого развития.

Лондонский клуб надеется, что сможет развязать «торговую войну» между многими заинтересованными в Маунте клубами.

Ранее сообщалось, что в услугах Мэйсона заинтересованы «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». 

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26 комментариев

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Футбол_это_жизнь
Ведро картошки и упаковку рыбы
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Комнатный олень
Мудрика за 100, чтобы продать Маунта за 70🤦🤦🤦
Рома, прости, мы все про...ли
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Semper fidelis
Ответ Serge Vendino
Если Грилиша купили за 100+, для Маунта 70 - не так уж и много
У грилиша тоже год контракта оставался?
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vaslover
Ответ Александра Александрова
Почти любому английскому футболисту , красная цена это 50 миллионов ! Они в большинстве своем , бесполезные деревья ) 57 лет сборная , даже разбавленная африканцами, не может выиграть ни одного трофея )
Англофоб запатентованный. У англичан 5 золотых мячей лучших игроков Европы и больше десятка выигранных еврокубков без легионеров из континента.
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Semper fidelis
Ответ Доминатор3000
Лучше бы остался в Челси. Будто в другом клубе,ему гарантированно место.
Маунт достаточно талантлив и работоспособен, чтобы в любом клубе себе место в старте выгрызть
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Benner
70 лямов за дерево. Во дают
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Gutalin
В Челси решили, что раз на футбольном рынке какие-то клоуны 70млн за Мудрика заплатили, то и за Маунта заплатят. Правда они не учли один момент...
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d.xoxlov
Да, причём война будет аж межгалактическая.
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Милан фан 777.
Огромная ошибка будет продать Маунта ...
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Serge Vendino
Ответ Los Galácticos
Боули по неадекватным ценам не только покупает но и продает.
Если Грилиша купили за 100+, для Маунта 70 - не так уж и много
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Kerndl
Ответ человек-муравей человек-физрук
за 70 может взять только МЮ. в принципе он не сильно хуже Антони. одного уровня табуретки
За 70 млн может только Челси сам у себя купить 😂😂😂
+7
-4
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Александра Александрова
Почти любому английскому футболисту , красная цена это 50 миллионов ! Они в большинстве своем , бесполезные деревья ) 57 лет сборная , даже разбавленная африканцами, не может выиграть ни одного трофея )
+4
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Доминатор3000
Лучше бы остался в Челси.
Будто в другом клубе,ему гарантированно место.
+1
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Sevuska
Вчера было только 50 . Доживём до Понедельника 👍
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rigobersong
никто носатое полено и за 40 не купит:))
+3
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человек-муравей человек-физрук
за 70 может взять только МЮ. в принципе он не сильно хуже Антони. одного уровня табуретки
+4
-4
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Святослав Федорович
Мальдини: "10 млн+ Книга Златана с автографом"
+30
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Tsamourlidis_mufc
Боули начинает отбивать траты😎
Через 12 трансферных около выйдет в 0
Хорош
+10
-2
+8
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King_X
Не за эту сумму, но было б хорошо в Ливерпуль его
Отличный игрок, при Тухеле тот сезон выжигал
Если Поттеру не подходит, то зря Челси спешит продать
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Шахтеру за 70+30
+36
-3
+33
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ConorNite
У него истекает контракт - какие 70 млн ? Захочет и уйдет бесплатно к Тухелю по его истечению, если только не переподпишет
0
-3
-3
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Бодратустра
За 70 не продадут, вариантов нет. 70 можно было бы на длинном контракте, а сейчас, с годом до конца контракте, не на пике формы без вариантов.
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Bashibuzuck
Нормальный ценник, интересно сколько они за Мудрика хотят?🤔😁
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Cruel Snake
Вот какой нибудь «Челси» его легко за 💯 бы взял , а может и 110
+20
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<~Inter~>
Как будто за год контракта никто столько не заплатит
+2
-2
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