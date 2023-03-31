«Челси» хочет 70 млн фунтов за Маунта. «Синие» надеются на финансовую борьбу претендующих на него клубов

« » оценил хавбека в 70 млн фунтов.

«Синие» считают, что, несмотря на истекающий контракт англичанина, они могу запросить такую сумму. По информации The Athletic, такие запросы вызваны в том числе опасениями «Челси» по поводу того, не нарушат ли они правила Премьер-лиги в отношении прибыли и устойчивого развития.

Лондонский клуб надеется, что сможет развязать «торговую войну» между многими заинтересованными в Маунте клубами.

Ранее сообщалось, что в услугах Мэйсона заинтересованы «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».