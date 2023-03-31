«Челси» хочет 70 млн фунтов за Маунта. «Синие» надеются на финансовую борьбу претендующих на него клубов
«Челси» оценил хавбека Мэйсона Маунта в 70 млн фунтов.
«Синие» считают, что, несмотря на истекающий контракт англичанина, они могу запросить такую сумму. По информации The Athletic, такие запросы вызваны в том числе опасениями «Челси» по поводу того, не нарушат ли они правила Премьер-лиги в отношении прибыли и устойчивого развития.
Лондонский клуб надеется, что сможет развязать «торговую войну» между многими заинтересованными в Маунте клубами.
Ранее сообщалось, что в услугах Мэйсона заинтересованы «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».
Рома, прости, мы все про...ли
Будто в другом клубе,ему гарантированно место.
Через 12 трансферных около выйдет в 0
Хорош
Отличный игрок, при Тухеле тот сезон выжигал
Если Поттеру не подходит, то зря Челси спешит продать