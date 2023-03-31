«Челси» и «МЮ» интересуются Онана. «Интер» готов продать вратаря за 40 млн евро

Теги Интер Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Эрик тен Хаг Эдуар Менди Футбол

Вратарь «Интера» Андре Онана заинтересовал «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, «синие» видят в камерунце замену Эдуару Менди, а интерес манкунианцев обусловлен тем, что голкипер нравится тренеру Эрику тен Хагу.

«Нерадзурри» готовы продать Онана за 40 млн евро.

Статистику вратаря, сыгравшего на ноль в 7 из 17 матчей нынешнего сезона Серии А, можно найти здесь.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artak Hunanyan
Ответ Joker17
Если не ошибаюсь, Онана подписал контракт с Интером ещё в январе 2022. За полгода до конца контракта так делать можно
может быть такое, он же бесплатно уходил. мог с ними договорится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Ларсон
Ответ The Best
Менди при Поттере не играет вообще,да у него была травма но он уже давно тренируется с командой,а играет Кепа который пропускает глупые голы (хоть и спасает часто).
Как я понял, он и имеет ввиду, что Онана заменит Менди на лавке, т. е. будет дублёром Кепы за 40 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Ответ Joker17
Если не ошибаюсь, Онана подписал контракт с Интером ещё в январе 2022. За полгода до конца контракта так делать можно
Осенью 21 года уже договорились с ним, а зимой 22 подписали контракт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Плотников
Как они достали этими слухами ,как новости почитаешь то весь костяк собираются продавать ,то брозович то Шкриньяр ,Дюмфриз,онана ,кто следующий.Команду лучше продайте уроды и то пользы больше будет.Загнали клуб в долги ,не команда а базар какой-то.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rooney1990
С вратарем ситуация непонятная для меня конечно. Вроде и Де Хеа хорош, тем более много лет уже в лубе, но с другой стороны хотелось бы посмотреть как МЮ будет играть с другим хорошим топовым вратарем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mike Denisovs
а чё Менди как то списали быстро. топ воротник же был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metalloid
С одной стороны недорого, с другой не совсем те клубы, которым нужен вратарь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
Ответ Artak Hunanyan
очень странно будет , если мю его сейчас возьмёт за 40 млн. Хотя наверняка была возможность его взять прошлым летом с приходом Тен Хага, бесплатно. что было бы очень логично
Если не ошибаюсь, Онана подписал контракт с Интером ещё в январе 2022. За полгода до конца контракта так делать можно
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
У него характер как у Балотелли и Погба
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
Ответ Jay_Cutler
Да они вроде Де Хеа продлевать собираются, с понижением зп. Вряд ли это правда с Онана
с Де Хеа не все однозначно, а Онана играл у тен Хага в Аяксе. Вполне может быть правдой
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artak Hunanyan
очень странно будет , если мю его сейчас возьмёт за 40 млн. Хотя наверняка была возможность его взять прошлым летом с приходом Тен Хага, бесплатно.
что было бы очень логично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jay_Cutler
Да они вроде Де Хеа продлевать собираются, с понижением зп. Вряд ли это правда с Онана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abu Ibrahim
Хотели бы - забрали прошлым летом бесплатно .
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Хороший вкус у Эрика 😍
Парень то высокий, видный 😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Ответ KeriLLo
Замена Менди на лавке за 40 млн конечно странный слух.
Менди при Поттере не играет вообще,да у него была травма но он уже давно тренируется с командой,а играет Кепа который пропускает глупые голы (хоть и спасает часто).
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Он по настоящему ни Челси, ни МЮ не нужен, тем более за 40 млн евро.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Лифшиц
красивое библейское имя!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KeriLLo
Замена Менди на лавке за 40 млн конечно странный слух.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПравдоРуб
Бред, МЮ нападающий нужен как воздух, 40млн тратить на вратаря они не будут
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий