«Челси» и «МЮ» интересуются Онана. «Интер» готов продать вратаря за 40 млн евро
Вратарь «Интера» Андре Онана заинтересовал «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
Как утверждает La Gazzetta dello Sport, «синие» видят в камерунце замену Эдуару Менди, а интерес манкунианцев обусловлен тем, что голкипер нравится тренеру Эрику тен Хагу.
«Нерадзурри» готовы продать Онана за 40 млн евро.
Статистику вратаря, сыгравшего на ноль в 7 из 17 матчей нынешнего сезона Серии А, можно найти здесь.
что было бы очень логично
Парень то высокий, видный 😎