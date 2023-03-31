«Челси» и «МЮ» интересуются Онана. «Интер» готов продать вратаря за 40 млн евро

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Как утверждает La Gazzetta dello Sport, «синие» видят в камерунце замену Эдуару Менди, а интерес манкунианцев обусловлен тем, что голкипер нравится тренеру Эрику тен .

«Нерадзурри» готовы продать Онана за 40 млн евро.

Статистику вратаря, сыгравшего на ноль в 7 из 17 матчей нынешнего сезона Серии А, можно найти здесь.