Пуцко о Чечне: «Надо уважать местную культуру. Нельзя шорты носить, вызывающе себя вести, громко слушать музыку. Нет алкоголя, ночных клубов и караоке»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Балтика Ахмат Рамзан Кадыров Гиорги Шелия Александр Пуцко Футбол

Александр Пуцко рассказал об особенностях жизни в Чечне.

Экс-защитник «Спартака» с 2020 по 2022 год выступал за грозненский «Ахмат».

– Сомневался, переходить ли в 2020-м в «Ахмат»?

– Были вопросы. Звонил ребятам, игравшим там, в том числе Шелии, навел справки.

– Понравилось в Чечне?

– Ничего плохого сказать не могу. Понятное дело, есть своя специфика, надо уважать местную культуру.

Нельзя шорты носить, вызывающе себя вести, громко слушать музыку, нет алкоголя. Для футбола все есть: поле, база, гостиница.

– Помимо него есть что делать?

– Смотря кому. Если у тебя семья, то выйти погулять в кафе или рестораны. Ночных клубов и караоке нет, это правда.

Кадыров приходил на тренировки?

– При мне один раз он посетил на тренировку.

– Какую-то речь произнес?

– Просто спросил, что нужно для команды; пожелал удачи. И по-моему, на игру один раз пришел. С ЦСКА, когда мы проиграли.

– Правда, что, когда команда на спаде, игроков штрафуют?

– Да, мог отменить премиальные. Но так в любой команде, ничего сверхъестественного, – сказал игрок «Балтики».

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27 комментариев

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Дима Зезуль
Как сказал Тони Сопрано «Кто хочет уважения, тот пусть уважает других.»-
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Красная стрела
Ответ Сергей Чекрыжов
Так говорит, будто в Чечне всё нельзя. Есть же список в что в Чечне можно: - Cотрудникам местных правоохранительных органов можно открывать огонь на поражение по своим коллегами из других регионов - Можно получать самые большие дотации в стране за счёт других регионов.
А ещё защищать это государство , проливая кровь, пока некоторые тут бараны осуждают их республику.
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benjamin92
Поэтому они вызывающе себя ведут, громко слушают музыку, пьют алкоголь и ходят в ночные коубы в других городах России, ведь там Аллах не смотрит
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CvlrXXI
Если уж даже в Дубае есть алкоголь во всех известных для местных местах, то в Чечне он и подавно продается
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Betting Star
Мне действительно интересно, запрет на шорты в Чечне когда ввели и где-нибудь в местных законах об этом написано или как?🤔
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Anton Abaturov
Поэтому, давайте обрежем волосы парням и заставим всех бороды носить, запретим модную индустрию,запрем женщин с 10 лет по домам. Скрепно же
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CvlrXXI
"Нет алкоголя"
Какой смешной Александр, раз не знает, что алкоголь и прочие запрещенные вещи в Чечне есть в местах "Где Аллах не видит"
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Сергей Чекрыжов
Так говорит, будто в Чечне всё нельзя. Есть же список в что в Чечне можно:

- Cотрудникам местных правоохранительных органов можно открывать огонь на поражение по своим коллегами из других регионов
- Можно получать самые большие дотации в стране за счёт других регионов.
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BolxoB
Ответ Porsche 911
зачем вообще адекватному человеку к этим обезьянам ехать и уважать там их "культуру"?
Я правильно понимаю, что ты, с подобными комментариями, причисляешь себя к адекватным?
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Montenegro Serbian
Ответ Антиполитпроект
Здорово, а когда у понаехавших чеченов откроется уважение к российской культуре?
Рубрика "риторические вопросы ради плюсиков" подъехали?)
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Кирилл Сидеров
Почему они в Москве себя так не ведут?! то есть ты к ним в шортах не можешь поехать,а они в Москве могут делать что хочешь
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Ivan Balashov
Любят же некоторые люди всякие архаичные запреты, не имеющие никакого практического смысла, "культурой" называть.
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Hong Kil
Может еще лезгинку в торговых комплексах Москвы перестать танцевать?!
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IrbIS
самое смешное что читал за последнее время...
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⚽️⚽️⚽️
Культура культурой, но надо бы европизироваться, как бы не хаяли запад, мы же все хотим жить цивильно и уважительно друг к другу?
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Kanan Jarrus
есть все таки нормальные русские
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ARIGAMI ARIGAMI
Тогда пусть те уважают культуру государства, в котором они живут...
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Дмитрий Джи
То ли дело за пределами Чечни, делай что хошь
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Porsche 911
зачем вообще адекватному человеку к этим обезьянам ехать и уважать там их "культуру"?
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Arman FCSM
Заранее извиняюсь, а это работает в обе стороны или все-таки только в одну должно?
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bomzerub
И это называется "культура?")))
+7
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Растиньяк
дерзко смотреть
+3
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Антиполитпроект
Здорово, а когда у понаехавших чеченов откроется уважение к российской культуре?
+18
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Sobachkin
А Конституцию не надо? А то там всем плевать на нее...Даже многоженство есть... и кровная месть.. и много чего светского..... И судя по орущим Приора заниженным на улицах после 23.00 они нашу культуру уважают... и ничего что людям на работу. У них там эйнвнанэй...
+19
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Alexandr Sokolov
Еще бы ты что-то плохое сказал)))
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