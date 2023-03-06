Пуцко о Чечне: «Надо уважать местную культуру. Нельзя шорты носить, вызывающе себя вести, громко слушать музыку. Нет алкоголя, ночных клубов и караоке»

рассказал об особенностях жизни в Чечне.

Экс-защитник «Спартака» с 2020 по 2022 год выступал за грозненский « ».

– Сомневался, переходить ли в 2020-м в « »?

– Были вопросы. Звонил ребятам, игравшим там, в том числе , навел справки.

– Понравилось в Чечне?

– Ничего плохого сказать не могу. Понятное дело, есть своя специфика, надо уважать местную культуру.

Нельзя шорты носить, вызывающе себя вести, громко слушать музыку, нет алкоголя. Для футбола все есть: поле, база, гостиница.

– Помимо него есть что делать?

– Смотря кому. Если у тебя семья, то выйти погулять в кафе или рестораны. Ночных клубов и караоке нет, это правда.

– приходил на тренировки?

– При мне один раз он посетил на тренировку.

– Какую-то речь произнес?

– Просто спросил, что нужно для команды; пожелал удачи. И по-моему, на игру один раз пришел. С ЦСКА, когда мы проиграли.

– Правда, что, когда команда на спаде, игроков штрафуют?

– Да, мог отменить премиальные. Но так в любой команде, ничего сверхъестественного, – сказал игрок «Балтики».