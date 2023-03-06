Пуцко о Чечне: «Надо уважать местную культуру. Нельзя шорты носить, вызывающе себя вести, громко слушать музыку. Нет алкоголя, ночных клубов и караоке»
Александр Пуцко рассказал об особенностях жизни в Чечне.
Экс-защитник «Спартака» с 2020 по 2022 год выступал за грозненский «Ахмат».
– Сомневался, переходить ли в 2020-м в «Ахмат»?
– Были вопросы. Звонил ребятам, игравшим там, в том числе Шелии, навел справки.
– Понравилось в Чечне?
– Ничего плохого сказать не могу. Понятное дело, есть своя специфика, надо уважать местную культуру.
Нельзя шорты носить, вызывающе себя вести, громко слушать музыку, нет алкоголя. Для футбола все есть: поле, база, гостиница.
– Помимо него есть что делать?
– Смотря кому. Если у тебя семья, то выйти погулять в кафе или рестораны. Ночных клубов и караоке нет, это правда.
– Кадыров приходил на тренировки?
– При мне один раз он посетил на тренировку.
– Какую-то речь произнес?
– Просто спросил, что нужно для команды; пожелал удачи. И по-моему, на игру один раз пришел. С ЦСКА, когда мы проиграли.
– Правда, что, когда команда на спаде, игроков штрафуют?
– Да, мог отменить премиальные. Но так в любой команде, ничего сверхъестественного, – сказал игрок «Балтики».
Какой смешной Александр, раз не знает, что алкоголь и прочие запрещенные вещи в Чечне есть в местах "Где Аллах не видит"
- Cотрудникам местных правоохранительных органов можно открывать огонь на поражение по своим коллегами из других регионов
- Можно получать самые большие дотации в стране за счёт других регионов.