Эктор Бракамонте: «Кадыров дал мне золотой автомат в руки. Я навел дуло на него – был уверен, что это игрушка. Рамзан смеется, я в шоке: «Я чуть тебя не убил! Кто бы мне платил?»

Теги Эктор Бракамонте премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Футбол

Эктор Бракамонте в интервью Sports.ru вспомнил период выступлений за грозненский «Ахмат».

– Твоя самая легендарная история – про Кадырова и автомат. Ты ее несколько раз рассказывал, но всегда по-разному. Давай еще раз: ты реально прицелился в него заряженным автоматом?

– Рассказываю подробно. Первый день в Грозном, Кадыров пригласил к себе домой, мы хорошо пообщались. Дальше он говорит: «Пойдем покатаемся на машине».

Кадыров садится за руль, я рядом с ним впереди, сзади еще один человек. Вдруг они решили показать мне золотой автомат – и дали его в руки. Я даже предположить не мог, что это настоящий. Был уверен, что это какой-то игрушечный. И навел дуло на Кадырова. Мне сказали: «Стоп-стоп, так опасно, направь в другую сторону».

Тут я понял, что это настоящий. Кадыров засмеялся, прямо на ходу вытащил обойму и показал мне, что там настоящие пули. Они смеются, а я в шоке. Спрашиваю: «Почему вы смеетесь? Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату тогда платил?» Они еще больше смеяться начали. Надеюсь, там все-таки предохранитель был. 

А вообще – до того, как приехал в «Терек» (с 2017 года клуб переименован в «Ахмат» – Sports.ru), про клуб и Грозный обычно говорили плохое. У меня же там было очень хорошее время. И увидел там только доброе, а не то, что говорили, – сказал бывший форвард «Москвы» и «Терека».

«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй

8 комментариев

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Ришад Хайруллин
Ответ HI MARS
Хорошо что Тумсо выжил.Будет и дальше чморить опухшего
он выжил?
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Romeo Yankovich
один из беднейших субъектов РФ, в который текут огромные дотации, зато золотые автоматы, Мерседесы. игроки даже уверены, что Кадыров им лично зарплату платит. страна возможностей
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Максим Τихонов
Эх, Эктор.. а мог бы стать героем России
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Азиз Ибодуллаев
Вот они, наши налоги! Золотые унитазы и калаши, горите в аду!
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HI MARS
Хорошо что Тумсо выжил.Будет и дальше чморить опухшего
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Юрий Кечко
Бракамонте :»первого чеченца я убил в 30+ лет»
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Дамир Ринатович
Эх, такой шанс...
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Пепси пеналдувич
Извенения уже не помогут.
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