«Кадыров постоянно проводил банкеты. В резиденции тигров держали в клетках и на цепи, был большой автопарк». Экс-игрок «Ахмата» Плиев о встречах с главой Чечни

Теги премьер-лига Россия Первая лига Ахмат Рамзан Кадыров Заурбек Плиев животные и спорт Аблай Мбенг Родина Москва Футбол

Заурбек Плиев поделился впечатлениями от встреч с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

– Вы сказали, что отказались от сборной Казахстана ради возвращения в Россию, и уехали в «Ахмат». С вами команда заняла историческое пятое место в сезоне-2016/17. Все обновили автопарк тогда?

– Когда я играл в «Ахмате», особо дорогих подарков не делали. Я только пару раз видел, как Рамзан Ахматович дарил подарки. Например, Аблаю Мбенгу подарил машину сразу после его дубля «Спартаку». Своим воспитанникам Уциеву и Митришеву дарил «Мерседесы». В целом, Кадыров нас не обделял, всегда все было.

– Как проходили встречи с Кадыровым?

– Он постоянно проводил банкеты, а однажды пригласил к себе в резиденцию. Как раз после того сезона с пятым местом в чемпионате.

Резиденция запомнилась своими размерами, а еще там были очень редкие породы животных – лев или тигр. Таких на весь мир тогда было всего три штуки, один из них жил в его резиденции.

Также бросился в глаза большой автопарк. Очень большое количество автомобилей, по-моему, были и спорткары.

– Как держали в резиденции хищников?

– Тигров держали в клетках и на цепи под большим замком. Все-таки это хищники, – рассказал защитник «Родины».

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50 комментариев

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Kit244098
Не шибко и отличается от наших козлов. Времен Катерины Алексеевны. Наши правда крепостные театры устраивали, а Рамзанка футбольную команду и зоопарк с автопарком. Будни служилого дворянства времен царя Вована. Зы. Вот пусть эти дворяне за него воюют. А мне оно не надо. У меня своих тигров нет. У меня только кот. Да и тот на равных правах))
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Федя Букин
Ответ Аа Еее
а про миллиарды абрамовича который он украл у россиян и строит стадион Челси,скажи что нибудь.про других олигархов тоже скажи,которые 3 бюджета россии за рубеж вывели.
Рому на спортсе хвалят, такой клуб создал вот этими вот руками
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Kapitan Klos
Ответ Maxim Vasnechov
Герой Российской Федерации; Герой ДНР; Герой ЛНР; Герой Чеченской Республики; Медаль за возвращение Крыма; Медаль за защиту Крыма; Медаль за освобождение Мариуполя; Заслуженный защитник прав человека; Заслуженный защитник детей; Медаль за доблесть и отвагу; Кавалер высшей награды Палестины – "Звезда Иерусалима"; Профессор исламского университета; Обладатель шестого дана в тхэквондо; Обладатель пятого дана и чёрного пояса в карате; Мастер спорта по боксу; Абсолютный чемпион во всех весовых категориях в кулатуу; Заслуженный строитель; Почётный фермер; Защитник ислама; Обладатель ордена за заслуги перед стоматологией; и многое другое. Разве может быть человек, с таким количеством заслуг, бедным?
Спасибо, уважаемый Максим Васнецхов, за перечисление малой доли наград, заслуг и достижений Рамзана Ахматовича - Великого Полководца и Любимого Лидера.
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pizzatcarizza
Ответ BeastI666I
откуда инфа? от Кадырова. На видео сказал, что Чечня получает 300-350 млрд долларов в год от Москвы. Обычный регион, как моя Иркутскаяо бласть, получает 25-35 млрд долларов в год. Твое сообщение абсолютно далеко от релаьности. Ты просто вообще не в курсе.
рублей*
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Kapitan Klos
Замечательная весть! Несколько строчек - а личность Великого Полководца, Любимого Лидера Рамзана Ахматовича Кадырова раскрыта с доселе неизвестной стороны. Искренняя любовь в животным - львы, тигры, разные хищники там - все они были подчинены и любимы этим Замечательным Человеком. Какая милота, какая радость!
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Andrey Boganets
Ответ Антиполитпроект
Так и напрашивается урезание дотаций одному воинственному горному региону
максимум что вы можете, написать комментарий
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melmi
Домашний зоопарк, автопарк дорогих авто, если продолжить ассоциации, то наверняка золото в доме вплоть до сантехники
Прям Эскобар/Аль Капоне и т.д приходят на ум.
Бандит он и в Африке бандит...
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Аа Еее
Ответ Arthurino
Мало кто понимает, какая Чечня пороховая бочка. Рано или поздно кто-нибудь чиркнет спичкой. Тогда и станет понятно, насколько бункерный просчитался в вопросе этого региона, сделав им личную армию, личные законы и накачивая их нашими налогами. Будет круто в этот момент посмотреть на реакцию ваты, которая еще не успеет переобуться, наверное опять будут массовые сбои в работе Face ID на территории России
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BeastI666I
Ответ Аа Еее
откуда инфа?просто в Чечне все что получают из бюджета вкладывают в республику.думвкшь в другие регионы мало денег поступает,просто все оседает в карманах местных царьков.
откуда инфа? от Кадырова. На видео сказал, что Чечня получает 300-350 млрд долларов в год от Москвы.
Обычный регион, как моя Иркутскаяо бласть, получает 25-35 млрд долларов в год.

Твое сообщение абсолютно далеко от релаьности. Ты просто вообще не в курсе.
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Аа Еее
Ответ BeastI666I
они сейчас получают в 10 раз больше, чем любой другой регион РФ ... это преступление или нет?!
откуда инфа?просто в Чечне все что получают из бюджета вкладывают в республику.думвкшь в другие регионы мало денег поступает,просто все оседает в карманах местных царьков.
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ТТД Бубнова
Пока Аллах отворачивается, Рамзанка Дыров устраивает банкеты и покупает себе тигров. Когда поворачивается, то Рамзанка пишет умные посты написанные собственноручно в инстаграмме.
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Заблудившийся
Мой отец перед смертью сказал: «Абдулла, я прожил жизнь бедняком и я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня». Я долго ждал, а потом Бог сказал: «Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный». (Белое солнце пустыни)
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Murder Weapon
Рамзан Владимирович Путин, верный пехотинец и тик-токер .
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Аа Еее
Ответ Антиполитпроект
Так и напрашивается урезание дотаций одному воинственному горному региону
а про миллиарды абрамовича который он украл у россиян и строит стадион Челси,скажи что нибудь.про других олигархов тоже скажи,которые 3 бюджета россии за рубеж вывели.
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papadok
Рамзан Кадыров - солдат Путина.
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Veles3101
как косплеить нефтяного арабского шейха не имея ни нефти, ни газа,ни ресурсов за счет русского дурачка и быть кумиром для этого же дурачка
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bellyashe
Ответ Антиполитпроект
Так и напрашивается урезание дотаций одному воинственному горному региону
удивляют люди, ждущие урезания дотаций Чечне. будто непонятно, на каких условиях удалось тогда договориться с Кадыровыми о переходе на сторону РФ) им теперь дозволено абсолютно всё, лишь бы не бунтовали
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Алексей Воскресенский
Хотел запостить гневный комент. но подумав, решил сразу извиниться....
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aleksejsencov7@gmail.com
Как Тони Монтана :)
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Maxim Vasnechov
Герой Российской Федерации;
Герой ДНР;
Герой ЛНР;
Герой Чеченской Республики;
Медаль за возвращение Крыма;
Медаль за защиту Крыма;
Медаль за освобождение Мариуполя;
Заслуженный защитник прав человека;
Заслуженный защитник детей;
Медаль за доблесть и отвагу;
Кавалер высшей награды Палестины – "Звезда Иерусалима";
Профессор исламского университета;
Обладатель шестого дана в тхэквондо;
Обладатель пятого дана и чёрного пояса в карате;
Мастер спорта по боксу;
Абсолютный чемпион во всех весовых категориях в кулатуу; Заслуженный строитель;
Почётный фермер;
Защитник ислама;
Обладатель ордена за заслуги перед стоматологией;
и многое другое.

Разве может быть человек, с таким количеством заслуг, бедным?
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mike I.
"...лев или тигр..."
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belikovda.90
Вот это поворот! Чиновник живет богаче, чем рядовой гражданин. Вот нигде такого нет, нигде)))
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Любезный Коссутий
Ответ Антиполитпроект
Так и напрашивается урезание дотаций одному воинственному горному региону
а урежут какой-нибудь Астрахани
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T622222
Ответ BeastI666I
Завтра выложат видео, где Плиев извиняется )))
В клетке с тигром
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Unnamed80
По честному не тигров держать в клетках надо, а кадырова с его замашками Бога. Оградить мир и нормальных людей от этого героя России и академика
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