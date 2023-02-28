«Кадыров постоянно проводил банкеты. В резиденции тигров держали в клетках и на цепи, был большой автопарк». Экс-игрок «Ахмата» Плиев о встречах с главой Чечни
Заурбек Плиев поделился впечатлениями от встреч с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
– Вы сказали, что отказались от сборной Казахстана ради возвращения в Россию, и уехали в «Ахмат». С вами команда заняла историческое пятое место в сезоне-2016/17. Все обновили автопарк тогда?
– Когда я играл в «Ахмате», особо дорогих подарков не делали. Я только пару раз видел, как Рамзан Ахматович дарил подарки. Например, Аблаю Мбенгу подарил машину сразу после его дубля «Спартаку». Своим воспитанникам Уциеву и Митришеву дарил «Мерседесы». В целом, Кадыров нас не обделял, всегда все было.
– Как проходили встречи с Кадыровым?
– Он постоянно проводил банкеты, а однажды пригласил к себе в резиденцию. Как раз после того сезона с пятым местом в чемпионате.
Резиденция запомнилась своими размерами, а еще там были очень редкие породы животных – лев или тигр. Таких на весь мир тогда было всего три штуки, один из них жил в его резиденции.
Также бросился в глаза большой автопарк. Очень большое количество автомобилей, по-моему, были и спорткары.
– Как держали в резиденции хищников?
– Тигров держали в клетках и на цепи под большим замком. Все-таки это хищники, – рассказал защитник «Родины».
Прям Эскобар/Аль Капоне и т.д приходят на ум.
Бандит он и в Африке бандит...
Обычный регион, как моя Иркутскаяо бласть, получает 25-35 млрд долларов в год.
Твое сообщение абсолютно далеко от релаьности. Ты просто вообще не в курсе.
Герой ДНР;
Герой ЛНР;
Герой Чеченской Республики;
Медаль за возвращение Крыма;
Медаль за защиту Крыма;
Медаль за освобождение Мариуполя;
Заслуженный защитник прав человека;
Заслуженный защитник детей;
Медаль за доблесть и отвагу;
Кавалер высшей награды Палестины – "Звезда Иерусалима";
Профессор исламского университета;
Обладатель шестого дана в тхэквондо;
Обладатель пятого дана и чёрного пояса в карате;
Мастер спорта по боксу;
Абсолютный чемпион во всех весовых категориях в кулатуу; Заслуженный строитель;
Почётный фермер;
Защитник ислама;
Обладатель ордена за заслуги перед стоматологией;
и многое другое.
Разве может быть человек, с таким количеством заслуг, бедным?