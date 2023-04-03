Биатлонист Серохвостов о зарплатах футболистов: «Обидно, что кто-то пашет 35-36 часов в неделю, а они, может, часов 12. Но понятно, почему у них больше денег – куча букмекеров, это людям интересно»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная России сборная России (лыжные гонки) Даниил Серохвостов Чемпионат.com деньги Футбол

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о зарплатах российских футболистов

«Я видел, как тренируются хоккеисты, претензий к ним вообще нет. По поводу футболистов, конечно, возникают вопросы, потому что я видел команду, может, Второй лиги, смотрел, как они тренируются, и мне было даже как-то стыдно, что я столько тренируюсь, а они нет.

Ладно я, но лыжники, у них нет стрельбы, и они еще больше тренируются, чем мы, а заработок у нас с ними плюс-минус одинаковый. И обидно, что кто-то пашет 35-36 часов в неделю, а футболисты, может, часов 12 (улыбается).

Конечно, у нас циклический вид спорта, он тяжелый, но если бы платили за тяжесть, думаю, все-таки больше всех получали бы те, кто работает на заводах, в шахтах, а не спортсмены.

Но понятно, почему у футболистов намного больше денег, чем у нас – у них куча букмекеров, это людям интересно, у них есть просмотры, стримы», – сказал Серохвостов.

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71 комментарий

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Альфред
Так занимался бы футболом! Ты ещё шахтёрам о своём горе расскажи.
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Мэр Чунга-чанги
Из всех про-футболистов в стране какой процент получают те суммы о которых он думает?
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Россиянин
Ответ 37old
А неандертальцы вообще играли только за еду...
Ну да ,ты же молодой.наверное думаешь ,что в футбол лет 20 назад начали играть.,а истории всего мира лет 100.понимаю,жертва ЕГЭ.
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Илнур Кара
Ответ Россиянин
Ну во времена СССР они получали зарплату соизмеримую с заоплатой ,например,шахтеров.ведь они были приписаны к каким то рабочим коллективам.
А некоторые получали три ставки шахтера
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Россиянин
Ответ Алексей Ненахов
Обидно биатлонисты выступают несколько раз в год , а футболисты каждую неделю
Ну так то ,30 матчей в чемпионате это как то.на год не похоже.
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Россиянин
Ответ charly_54
Обидно что кто то пашет по 40-50 часов в неделю, а кто то 3 раза в неделю на лыжах покатался и все
Ну так тоже катайся.здесь так же советуют Серохвостову.
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37old
Ответ Россиянин
Ну во времена СССР они получали зарплату соизмеримую с заоплатой ,например,шахтеров.ведь они были приписаны к каким то рабочим коллективам.
А неандертальцы вообще играли только за еду...
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Serega T
Биатлон не менее интересный чем футбол или хоккей. А аудитория так вообще гораздо шире. Но у нас в стране не умеют из соревнований делать шоу. Не умеют привлекать рекламу и спонсоров.
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Зубы Дзюбы
Ответ Россиянин
А футболистов лишают премии или увольняют?правильно он всё сказал.
Так и биатлонистов не лишают
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haymaker
Ответ sgo
4 раза в день вранье, конечно.
Если теорию и зал туда включать, то на каком-то отрезке, типа сборов, запросто
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Россиянин
Ответ Зубы Дзюбы
При этом людей за плохую работу увольняют или лишают премии. А серохвостов свою копейку получит. Кстати, сколько он гонок в сезоне проехал, в инфо-поле заметен не был.
А футболистов лишают премии или увольняют?правильно он всё сказал.
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Konstantin Zorin
Серохвостов, а напомни, какая там средняя зарплата по стране?
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KirGre
Ответ ymuller
это в стиле "учителя, идите в бизнес"?
На верху тоже в комментах ноют, что они продавцы, напиши им, пускай в футбол играют
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pan_admiral
А с чего он взял что футболисты тренируются меньше биатлонистов? Да и выступают, я бы не сказал что реже.
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funningslave
Ответ Aleksey Yashin
"Обидно, что кто-то пашет 35-36 часов в неделю, а футболисты, может, часов 12" Люди, работающие на стандартной 40-часовой неделе: 🗿
Так у вас работа это тяжелый физический труд, когда вы пашете на максимальном пульсе по 8 часов в день или же сидеть спокойно на стульчике?
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Россиянин
Ответ mold-cel
я не философствую, а отвечаю тебе на твою реплику, что только в твоих влажных мечтах кто-то ничего не делает и получает деньги просто так.
Это у тебя где то влажно.владельцы собственности именно так и получают деньги.у них естб управляющие ихними активами ,или же трастовые фонды.сами владельцы именно ничего не делают.
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charly_54
Ответ Россиянин
Что же вы лицемеры такие.когда вы сами здесь пускаете сопли по поводу зарплат спортсменов так это нормально,а когда кто то другой-сразу к нему претензии.
Приведите пример
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Россиянин
Ответ Dmitry Koway
ботик, а ты прям знаешь, что этот парень говорил раньше про чужие зарплаты?
Ботик у тебя в голове.
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блокад блокадыч
Ответ Россиянин
Что же вы лицемеры такие.когда вы сами здесь пускаете сопли по поводу зарплат спортсменов так это нормально,а когда кто то другой-сразу к нему претензии.
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mold-cel
Ответ Россиянин
Философствовать.будешь с другими.я же ответил на конкретную твою реплику ,что кто то вообще ничего не делает и получает деньги.почему и как это происходит-другой вопрос.
я не философствую, а отвечаю тебе на твою реплику, что только в твоих влажных мечтах кто-то ничего не делает и получает деньги просто так.
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Dmitry Koway
Ответ Россиянин
Что же вы лицемеры такие.когда вы сами здесь пускаете сопли по поводу зарплат спортсменов так это нормально,а когда кто то другой-сразу к нему претензии.
ботик, а ты прям знаешь, что этот парень говорил раньше про чужие зарплаты?
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sgo
Ответ Илья Альчуль
Спартак во второй половине 80-х, начале 90-х - тренировался два раза в день. Зенит в 1984-ом, когда стал чемпионом - тренировался 3 раза в день. Динамо Киев Лобановского тренировались 6-7 часов в день. Зенит Петржелы тренировался 4 раза в день. В футболе нужно много тренироваться. Очень много. Кто больше работает, тот и побеждает.
4 раза в день вранье, конечно.
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Алексей Гусев
Ответ Фан Рубина
Ну в футбол поздно уже идти, попробуй хоть в лыжах - сам говоришь, что стрелять не надо, а деньги те же.
стрелять или "стрелять"? ыот вчем вопрос
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sgo
Ответ Михаил Сафонов
Он вроде не ноет, прост мыслями поделился
Если мыслей нет, делиться то нечем. Увы.
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Зубы Дзюбы
А что по теннисистам скажешь?
Там вообще не платят без результатов
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