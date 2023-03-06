Анфиса Резцова: «Футболисты высокомерные из-за зарплат, им наплевать на всех. Биатлонисты получают копейки, но более скромные и человечные»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Анфиса Резцова деньги Футбол

Анфиса Резцова считает российских футболистов высокомерными.

«Биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки. Но мы тренируемся круглый год, не прекращаем. Футболистам тоже нужно тренироваться круглый год. 

Уместно сравнивать и мужественность биатлонистов на фоне футболистов. Помимо того, что футболисты получают большие зарплаты, но и ведут они себя очень высокомерно.

Я даже помню, как ехала в поезде с 16-летними пацанами-футболистами, они настолько вели себя высокомерно, говорили, что вы – никто, шелуха, а вот мы такие великие. А я уже была чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой. 

Могу сказать, что из-за зарплат футболисты высокомерные, потому что они могут себе все позволить. Им наплевать на всех.

Биатлонисты более скромные, человечные в отношении людей и поклонников, к которым они более уважительно относятся», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону.

«Российские футболисты обязаны играть в любую погоду с такой зарплатой. Я бы и в -40 их заставил». Александр Тихонов о матче «Локо» – «Спартак»

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phantom1289
Ответ Евгений Шевцов
Как только биатлон будут смотреть так-же как и футбол - зарплаты уровняются (не считая российский футбол с раздутыми зп поленьв)
Ну она как бы и про наших и говорит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Вот так обидели пожилую женщину в поезде, она на всю жизнь запомнила. Зарплаты 16 летних футболистов в поезде конечно намного превосходили зарплату Олимпийской чемпионки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Погладь быка
Кристину Резцову скромницей не назовешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Есиков
Дай много денег любому Биатлонисту или Волейболисту и другим кто жалуется на зарплаты спортсмены они станут такими же как футболисты. Большие деньги портят людей в большинстве случаев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
не смотря на разницу в финансах и те, и эти не блещут увы..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ну насчёт Тихонова или Васильева не стал бы говорить о простоте и человечности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DenizKios
Ответ Евгений Шевцов
Как только биатлон будут смотреть так-же как и футбол - зарплаты уровняются (не считая российский футбол с раздутыми зп поленьв)
Человеком нужно оставаться при любой зарплате.
Согласен с Анфисой, что футболисты порой ведут себя надменно и высокомерно, а по факту на мировой арене нули.
Как то довелось пообщаться с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Заурбеком Сидаковым и призером Артуром Найфоновым, ребята максимально скромные и добродушные, простые.
Незнаю почему такая разница с футболистами.
Звезду видно футболеры быстро ловят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зубы Дзюбы
Ответ Евгений Шевцов
Как только биатлон будут смотреть так-же как и футбол - зарплаты уровняются (не считая российский футбол с раздутыми зп поленьв)
В начале 00х какая посещаемость была у футбола в стране? А зарплаты росли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
Ответ reteka
Никто не мешает биатлонистам начать играть в футбол. При задатках через пару лет пробьются в команды второй лиги, чтобы получать законные 50 тыс. рублей.
если повезет, и не оторвут ногу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
...и завистливые
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reteka
Никто не мешает биатлонистам начать играть в футбол. При задатках через пару лет пробьются в команды второй лиги, чтобы получать законные 50 тыс. рублей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Ответ BigSnoopDogg
Комментарий удален модератором
Все футболисты -паспортисты считают что они заслужили свои контракты и много рассказывают как им тяжело тренироваться.)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Интересные люди эти спортсмены конечно. Вот допустим кому-то из биатлонистов решили бы платить 2-3 ляма в год, он бы отказался от этих денег?)) нет конечно. Им просто никто никогда не заплатит сколько, вот и завидуют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olegus7
Да при чем тут футболист или биатлонист?! Если человек - Человек, то не важно чем он занимается в профессиональном плане. Собственно, это действует и в другую сторону: могут быть разные люди в каждой из профессий, не стоит обобщать…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Молявин
По твоим словам не похоже, что ты скромная и человечная. Скромный никогда не скажет, что он скромный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
Могу сказать, что из-за зарплат футболисты высокомерные, потому что они могут себе все позволить. Им наплевать на всех.
---------------------
не так. они из блатных семей, семей, которые продавливают, подкупают... это золотая молодежь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Efimenko
О, раскодировалась , судя по всему
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Яшугин
А чего вдруг разговор заделался? Кто кого обидел?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
Видел Анфису Резцову в Химках на станции,встречала дочь с электрички.Как любитель биатлона узнал ее сразу и подошёл поговорить.Очень простая в общении и позитивная женщина вообще не звездится,😘
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Логинов
Анфиса та ещё скромность
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Замаруев
Началась делёжка бюджетных денег - начались споры кто круче. Футбол собирал раз в неделю по 20-40 тысяч фанатов, в то время как на биатлон столько за месяц, наверное, ходило. Да, зарплаты огромные, но и у биатлонистов, фигуристов и т.д. тоже, ведь все они сидят на бюджетной игле.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carandache
Ну что тут сказать... Если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Шевцов
Как только биатлон будут смотреть так-же как и футбол - зарплаты уровняются (не считая российский футбол с раздутыми зп поленьв)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BigSnoopDogg
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Футбол смотрят миллионы или миллиарды, биатлон небольшие группы, и следовательно работодатель получает большой выхлоп от футболистов , поэтому и платят так
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий