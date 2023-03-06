Анфиса Резцова: «Футболисты высокомерные из-за зарплат, им наплевать на всех. Биатлонисты получают копейки, но более скромные и человечные»

Анфиса Резцова считает российских футболистов высокомерными.

«Биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки. Но мы тренируемся круглый год, не прекращаем. Футболистам тоже нужно тренироваться круглый год.

Уместно сравнивать и мужественность биатлонистов на фоне футболистов. Помимо того, что футболисты получают большие зарплаты, но и ведут они себя очень высокомерно.

Я даже помню, как ехала в поезде с 16-летними пацанами-футболистами, они настолько вели себя высокомерно, говорили, что вы – никто, шелуха, а вот мы такие великие. А я уже была чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой.

Могу сказать, что из-за зарплат футболисты высокомерные, потому что они могут себе все позволить. Им наплевать на всех.

Биатлонисты более скромные, человечные в отношении людей и поклонников, к которым они более уважительно относятся», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону.

«Российские футболисты обязаны играть в любую погоду с такой зарплатой. Я бы и в -40 их заставил». Александр Тихонов о матче «Локо» – «Спартак»