Анфиса Резцова: «Футболисты высокомерные из-за зарплат, им наплевать на всех. Биатлонисты получают копейки, но более скромные и человечные»
Анфиса Резцова считает российских футболистов высокомерными.
«Биатлонисты по сравнению с футболистами получают копейки. Но мы тренируемся круглый год, не прекращаем. Футболистам тоже нужно тренироваться круглый год.
Уместно сравнивать и мужественность биатлонистов на фоне футболистов. Помимо того, что футболисты получают большие зарплаты, но и ведут они себя очень высокомерно.
Я даже помню, как ехала в поезде с 16-летними пацанами-футболистами, они настолько вели себя высокомерно, говорили, что вы – никто, шелуха, а вот мы такие великие. А я уже была чемпионкой мира и олимпийской чемпионкой.
Могу сказать, что из-за зарплат футболисты высокомерные, потому что они могут себе все позволить. Им наплевать на всех.
Биатлонисты более скромные, человечные в отношении людей и поклонников, к которым они более уважительно относятся», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону.
«Российские футболисты обязаны играть в любую погоду с такой зарплатой. Я бы и в -40 их заставил». Александр Тихонов о матче «Локо» – «Спартак»
Согласен с Анфисой, что футболисты порой ведут себя надменно и высокомерно, а по факту на мировой арене нули.
Как то довелось пообщаться с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Заурбеком Сидаковым и призером Артуром Найфоновым, ребята максимально скромные и добродушные, простые.
Незнаю почему такая разница с футболистами.
Звезду видно футболеры быстро ловят
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не так. они из блатных семей, семей, которые продавливают, подкупают... это золотая молодежь.