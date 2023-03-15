Анфиса Резцова: «Наш футбол днем и ночью показывают, хотя достижений особых нет. Футболисты простых смертных за людей не считают, думаю»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение Союз биатлонистов России Анфиса Резцова Кристина Резцова деньги Футбол

Анфиса Резцова высказалась о высокомерии футболистов.

– Почему Кристина [Резцова] переехала из Подмосковья в Сыктывкар? Неужели там условия для тренировок лучше?

– Ее муж из Коми (лыжник Иван Анисов – Sports.ru). Меня все ругали, что я своих дочерей в свое время отправила в Ханты-Мансийск, они там и тренировались, и выступали за этот регион. Но если у нас тут нет условий, куда деваться. В подмосковном Пушкино есть стрельбище, но оно маленькое, примитивное, чисто тренировочное. Когда я была президентом Федерации биатлона Московской области, то билась с руководством, чтобы что-то изменить, но стрельбище так и не построили.

К сожалению, деньги и внимание биатлону уделяют по остаточному принципу. При том, что это один из самых популярных видов спорта в стране. Зато футбол у нас ничем не обделен. Ему создают все условия, днем и ночью показывают, хотя достижений особых нет.

– Читал ваше интервью, где вы говорили о высокомерии футболистов.

– Да, это так. Как-то мы ехали в поезде вместе с футбольной командой юниоров. Они так себя высокомерно и заносчиво вели, чего совсем нет у представителей нашего вида спорта. На меня, олимпийскую чемпионку, молодые футболисты смотрели сверху вниз, как на какую-то шелуху.

Думаю, если молодежь так себя ведет, то футболисты-профессионалы нас, простых смертных, вообще не считают за людей. Но Бог им судья. Не суди, и не судим будешь, – сказала Резцова.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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26 комментариев

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Мистер Блин
Ответ Артём Дубовицкий
РПЛ еще худо-бедно смотрят пока. А вот внутренний биатлон - его вообще показывают, его кто-то смотрит?
их не смотрят, но и вопросов нет к тем, на кого миллиарды бюджетных денег с неба падают непонятно почему и главное зачем
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AIBOLIT66
на меня смотрели сверху вниз...о, ужас!
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literally
Не думай больше
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Valentin Kompaneytsev
Ответ petro42z
Я вот вообще не знал кто такая Анфиса Резцова
Хотел бы знать - узнал.
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papadok
Ответ encaro_one
И зачем биатлону больше денег и на что? У тебя школа была, финансируемая из бюджета Химок, на которую ты член забила и забросила, не расскажешь, почему?
А что за история со школой? Почему дочери в Хантах оказались, это понятно.
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papadok
Обиделась олимпийская чемпионка. Наверное, те футболисты шутку про тараканов не оценили.
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Артём Дубовицкий
Ответ ARAMIS777
Приветствую Артём! Именно так. Я например не одной гонки не смотрел. А Кубом Мира и Чемпионат мира по биатлону практически весь посмотрел. Пропустил только несколько гонок.
Абсолютно так же, раньше смотрел все, теперь ничего
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МТБ
Объясните ей, что футбол просто интересен, сам по себе. Его интересно смотреть, в него интересно играть.

Биатлон как раз интересен только в контексте медалек. Примерно никто и никогда не сказал "ребят, погнали во двор, покатаем на лыжах и постреляем", как никто и никогда не сказал "у меня сегодня планы на вечер, хочу посмотреть на технику хода и стрельбы Французов"
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Назар Игорь
Футбол и футболистов ругают все кому не лень, а они всë равно остаются народными любимцами. Им завидуют, а чему завидовать? Многие к 30- 35 годам уже теряют здоровье, футбол входит в топ-5 самых травмоопасных видов спорта.
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Максим Пантелеев
Хоккей вниманием обделен - платят давно не меньше, чем футболистам, а результаты, если сопоставить с конкуренцией стран в футболе - еще хуже.
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petro42z
Я вот вообще не знал кто такая Анфиса Резцова
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pogbadrogba
Ответ Артём Дубовицкий
РПЛ еще худо-бедно смотрят пока. А вот внутренний биатлон - его вообще показывают, его кто-то смотрит?
Биатлонисты
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Hong Kil
Баян! Уже было, где она жаловалась, что зарплаты пацанов, которые ехали в том же поезде на какой то там "Кожаный мяч", выше чем зарплата Олимпийской чемпионки. С тех пор ненавидит!
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Михаил1970
Россия небиатлонная страна.
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Verhovn
Ответ Андрей Балабаев
Ну внутренние соревнования по футболу, пусть и без международных матчей всё равно смотрят, а внутренний биатлон вообще интереса не вызывает.
Особенно с комментатором Губером. Давно уже не смотрю)
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Андрей Балабаев
Ну внутренние соревнования по футболу, пусть и без международных матчей всё равно смотрят, а внутренний биатлон вообще интереса не вызывает.
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ARAMIS777
Ответ Артём Дубовицкий
РПЛ еще худо-бедно смотрят пока. А вот внутренний биатлон - его вообще показывают, его кто-то смотрит?
Приветствую Артём!
Именно так. Я например не одной гонки не смотрел.
А Кубом Мира и Чемпионат мира по биатлону практически весь посмотрел. Пропустил только несколько гонок.
+6
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red hikkikomori
Наверное она подошла к этим футболистам юниорам в аэропорту, и начала им говорить : я олимпийская чемпионка, а они ее послали куда подальше. Иначе откуда бы им знать что она олимпийская чемпионка?)
+5
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Ярик01
Биатлонисты полезный материал в настоящее время, зимой, пока снег не сошел, должны были освобождать исконно русские земли, а не с протянутой рукой стоять на соревнованиях.
Почему никто добровольцем не пошел? Не патриоты своей страны?
+9
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blaugrano
Не очень умная женщина.
"Не суди, и не судим будешь". И тут же делает прямо противоположное.
+7
-2
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Артём Дубовицкий
РПЛ еще худо-бедно смотрят пока. А вот внутренний биатлон - его вообще показывают, его кто-то смотрит?
+24
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encaro_one
И зачем биатлону больше денег и на что?
У тебя школа была, финансируемая из бюджета Химок, на которую ты член забила и забросила, не расскажешь, почему?
+4
-1
+3
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Marcus-light
Как-то сидел с биатлонистами в аэропорту - заносчивые ребята. С мальчишками из синхронного плавания не сравнить. А деньги на них выделяются из остатков по остаточному принципу.
+31
-3
+28
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therealgreenman
Один ИЗ самых популярных видов спорта в стране

И самый популярный спорт в стране (мире)…

Между ними пропасть по количеству аудитории
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charly_54
Так играйте в футбол
+11
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