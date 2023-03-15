Анфиса Резцова: «Наш футбол днем и ночью показывают, хотя достижений особых нет. Футболисты простых смертных за людей не считают, думаю»
Анфиса Резцова высказалась о высокомерии футболистов.
– Почему Кристина [Резцова] переехала из Подмосковья в Сыктывкар? Неужели там условия для тренировок лучше?
– Ее муж из Коми (лыжник Иван Анисов – Sports.ru). Меня все ругали, что я своих дочерей в свое время отправила в Ханты-Мансийск, они там и тренировались, и выступали за этот регион. Но если у нас тут нет условий, куда деваться. В подмосковном Пушкино есть стрельбище, но оно маленькое, примитивное, чисто тренировочное. Когда я была президентом Федерации биатлона Московской области, то билась с руководством, чтобы что-то изменить, но стрельбище так и не построили.
К сожалению, деньги и внимание биатлону уделяют по остаточному принципу. При том, что это один из самых популярных видов спорта в стране. Зато футбол у нас ничем не обделен. Ему создают все условия, днем и ночью показывают, хотя достижений особых нет.
– Читал ваше интервью, где вы говорили о высокомерии футболистов.
– Да, это так. Как-то мы ехали в поезде вместе с футбольной командой юниоров. Они так себя высокомерно и заносчиво вели, чего совсем нет у представителей нашего вида спорта. На меня, олимпийскую чемпионку, молодые футболисты смотрели сверху вниз, как на какую-то шелуху.
Думаю, если молодежь так себя ведет, то футболисты-профессионалы нас, простых смертных, вообще не считают за людей. Но Бог им судья. Не суди, и не судим будешь, – сказала Резцова.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Биатлон как раз интересен только в контексте медалек. Примерно никто и никогда не сказал "ребят, погнали во двор, покатаем на лыжах и постреляем", как никто и никогда не сказал "у меня сегодня планы на вечер, хочу посмотреть на технику хода и стрельбы Французов"
Именно так. Я например не одной гонки не смотрел.
А Кубом Мира и Чемпионат мира по биатлону практически весь посмотрел. Пропустил только несколько гонок.
Почему никто добровольцем не пошел? Не патриоты своей страны?
"Не суди, и не судим будешь". И тут же делает прямо противоположное.
У тебя школа была, финансируемая из бюджета Химок, на которую ты член забила и забросила, не расскажешь, почему?
И самый популярный спорт в стране (мире)…
Между ними пропасть по количеству аудитории