Анфиса Резцова: «Наш футбол днем и ночью показывают, хотя достижений особых нет. Футболисты простых смертных за людей не считают, думаю»

Анфиса Резцова высказалась о высокомерии футболистов.

– Почему Кристина [Резцова] переехала из Подмосковья в Сыктывкар? Неужели там условия для тренировок лучше?

– Ее муж из Коми (лыжник Иван Анисов – Sports.ru). Меня все ругали, что я своих дочерей в свое время отправила в Ханты-Мансийск, они там и тренировались, и выступали за этот регион. Но если у нас тут нет условий, куда деваться. В подмосковном Пушкино есть стрельбище, но оно маленькое, примитивное, чисто тренировочное. Когда я была президентом Федерации биатлона Московской области, то билась с руководством, чтобы что-то изменить, но стрельбище так и не построили.

К сожалению, деньги и внимание биатлону уделяют по остаточному принципу. При том, что это один из самых популярных видов спорта в стране. Зато футбол у нас ничем не обделен. Ему создают все условия, днем и ночью показывают, хотя достижений особых нет.

– Читал ваше интервью, где вы говорили о высокомерии футболистов.

– Да, это так. Как-то мы ехали в поезде вместе с футбольной командой юниоров. Они так себя высокомерно и заносчиво вели, чего совсем нет у представителей нашего вида спорта. На меня, олимпийскую чемпионку, молодые футболисты смотрели сверху вниз, как на какую-то шелуху.

Думаю, если молодежь так себя ведет, то футболисты-профессионалы нас, простых смертных, вообще не считают за людей. Но Бог им судья. Не суди, и не судим будешь, – сказала Резцова.

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