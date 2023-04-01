Пике о возвращении Месси в «Барсу»: «Было бы невероятно, но форсирование может быть контрпродуктивным. Я бы пустил это на самотек»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Жерар Пике лига 1 Франция Ла Лига Рафа Юсте Футбол

Жерар Пике высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону». 

Ранее вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте подтвердил, что клуб обсуждает с игроком эту возможность. 

«Я знаю Рафу Юсте и знаю, каков он. Он очень хороший человек, и он всегда скажет вам то, что вы хотите услышать. Он замечательный человек, и он подберет правильные слова, чтобы сказать то, что вы хотите слышать.

Помимо этого, больше ничего нет, насколько я знаю, больше ничего нет. Конечно, для всей «Барселоны» было бы невероятно, если бы Лео вернулся, но наступает момент, когда такое форсирование ситуации может быть даже контрпродуктивным.

Я бы пустил это на самотек, чтобы это произошло естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделку в футбольном мире всегда можно будет заключить, пока обе стороны этого хотят, и только время покажет [что получится в итоге]», – сказал бывший защитник «Барселоны». 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Да , да , именно на самотёк , как цемент в бетономешалке Шакиры 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сикарио
А Пук-то не хочет гнума обратно)) Все помнят, как он советовал руководству его продать))
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pāvels Belousovs
Сказал бывший защитник и будущий Президент 😉😁👍
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
Сначала надо с рычагами разобраться, а то потом с Месси не рассчитаться будет
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий