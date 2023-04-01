Пике о возвращении Месси в «Барсу»: «Было бы невероятно, но форсирование может быть контрпродуктивным. Я бы пустил это на самотек»

высказался о возможном возвращении в «Барселону».

Ранее вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте подтвердил, что клуб обсуждает с игроком эту возможность.

«Я знаю Рафу Юсте и знаю, каков он. Он очень хороший человек, и он всегда скажет вам то, что вы хотите услышать. Он замечательный человек, и он подберет правильные слова, чтобы сказать то, что вы хотите слышать.

Помимо этого, больше ничего нет, насколько я знаю, больше ничего нет. Конечно, для всей «Барселоны» было бы невероятно, если бы Лео вернулся, но наступает момент, когда такое форсирование ситуации может быть даже контрпродуктивным.

Я бы пустил это на самотек, чтобы это произошло естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделку в футбольном мире всегда можно будет заключить, пока обе стороны этого хотят, и только время покажет [что получится в итоге]», – сказал бывший защитник «Барселоны».