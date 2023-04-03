Агент об ассисте Головина в матче со «Страсбуром»: «Доказал в очередной раз, что он один из лидеров «Монако»
Агент Александра Головина оценил игру хавбека «Монако» в матче со «Страсбуром» (4:3) в Лиге 1.
Россиянин отдал голевой пас в этой игре.
«Саша вернулся на поле после небольшого повреждения и в очередной раз доказал, что он один из лидеров «Монако». Взял в непростой период в матче игру на себя и отдал классную голевую передачу.
На протяжении всей игры старался брать игру на себя, пытался вместе со своими партнерами по команде переломить непросто складывающийся матч и заработать важные три очка», — сказал Александр Клюев.
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