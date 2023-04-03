Агент об ассисте Головина в матче со «Страсбуром»: «Доказал в очередной раз, что он один из лидеров «Монако»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Клюев Александр Головин Футбол

Агент Александра Головина оценил игру хавбека «Монако» в матче со «Страсбуром» (4:3) в Лиге 1.

Россиянин отдал голевой пас в этой игре.

«Саша вернулся на поле после небольшого повреждения и в очередной раз доказал, что он один из лидеров «Монако». Взял в непростой период в матче игру на себя и отдал классную голевую передачу.

На протяжении всей игры старался брать игру на себя, пытался вместе со своими партнерами по команде переломить непросто складывающийся матч и заработать важные три очка», — сказал Александр Клюев.

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3 комментария

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Coup Fx
Не удивлюсь, если Головин все так же плохо говорит по французски, вообще не говорит по английски, но прокачал скилл в доту.
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Vova@1996
Судя по-всему Саша уже некуда не уедет, ему комфортно в Монако, хотя на мой взгляд он уже перерос этот клуб. Игрок очень талантливый, хотелось бы ошибаться.
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леннорыч-абрамович
Сашке уже 27, ещё год-два и вернется в родную РПЛ.
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