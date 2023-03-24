Роман Павлюченко: «Головин не затерялся бы в АПЛ. Это точно»

Теги Монако Роман Павлюченко премьер-лига Англия лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Роман Павлюченко считает, что Александру Головину по силам заиграть в АПЛ.

– Головин уже адаптирован к европейскому футболу, он много лет выступает за «Монако», сейчас стал лидером команды.

– Какой следующий шаг?

– Да никогда не знаешь, как будет лучше. Сложно советовать что-либо уже состоявшемуся футболисту. Но в АПЛ Александр не затерялся бы, это точно, – сказал бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной России.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» предлагала «Монако» 40 миллионов евро за Головина, но он решил продлить контракт с «Монако». В этом сезоне 26-летний россиянин провел 26 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.

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6 комментариев

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Dooomer
Ответ кроссовер Айверсона
я бы сказал для топов, он слишком нестабилен. Одну игру феерит, потом на две пропадает. А так да, в каком-то Борнмуте мог бы зажигать
Для этого есть замены ). Аршавин тоже только через раз класс показывал
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кроссовер Айверсона
Ответ Доминатор3000
Для топов недостаточно хорош. А вообще да,мог бы и заиграть. В Брайтон бы ему,я незнаю что они там делают с игроками,но они все становятся топчиками.
я бы сказал для топов, он слишком нестабилен. Одну игру феерит, потом на две пропадает. А так да, в каком-то Борнмуте мог бы зажигать
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Артём Амирджанян
Ответ Доминатор3000
Для топов недостаточно хорош. А вообще да,мог бы и заиграть. В Брайтон бы ему,я незнаю что они там делают с игроками,но они все становятся топчиками.
Мог бы да ещё как, но 27 лет не за горами
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Доминатор3000
Для топов недостаточно хорош.
А вообще да,мог бы и заиграть.
В Брайтон бы ему,я незнаю что они там делают с игроками,но они все становятся топчиками.
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ZaharPetrovicUralez
Даже в не самой сильной команде не самого сильного чемпионата Саша теряется. В Англии вааще без вариантов. А вот Испания (Бетис или Валенсия) или Италия (Лацио или Наполи) было бы интересно.
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Arturitto
Спящий гигант,звезда АПЛ
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