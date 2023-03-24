Роман Павлюченко: «Головин не затерялся бы в АПЛ. Это точно»

считает, что по силам заиграть в АПЛ.

– Головин уже адаптирован к европейскому футболу, он много лет выступает за « », сейчас стал лидером команды.

– Какой следующий шаг?

– Да никогда не знаешь, как будет лучше. Сложно советовать что-либо уже состоявшемуся футболисту. Но в АПЛ Александр не затерялся бы, это точно, – сказал бывший игрок «Тоттенхэма» и сборной России.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» предлагала «Монако» 40 миллионов евро за Головина, но он решил продлить контракт с «Монако». В этом сезоне 26-летний россиянин провел 26 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 6 голевых передач.