Головин подорожал до 25 млн евро по версии Transfermarkt, Месси подешевел до 45, Неймар – до 70

Теги Лилль ПСЖ Монако Лионель Месси лига 1 Франция Арсенал Реймс Неймар Александр Головин Килиан Мбаппе Джонатан Дэвид деньги Фоларин Балогун Элисс Бен-Сегир Футбол

Лионель Месси и Неймар стали дешевле на 5 млн евро с начала сезона Лиги 1.

Согласно подсчетам Transfermarkt, сейчас аргентинский форвард «ПСЖ» оценивается в 45 млн евро, бразильский – в 70 млн.

Полузащитник «Монако» Александр Головин, чья рыночная стоимость составляла 22 млн евро, достиг отметки в 25 млн. Его одноклубник, Элисс Бен-Сегир, добился наибольшего прогресса среди всех участников чемпионата Франции – с 200 тысяч евро дошел до 18 млн.

Арендованный у «Арсенала» форвард «Реймса» Фоларин Балогун вместо 14 млн евро стал стоить 25 млн, нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид подорожал до 60 млн евро (было – 45 млн).

Самым дорогим футболистом Лиги 1 остается форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 180 млн евро.

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55 комментариев

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Антон Абызов
Ответ Jack Daniels
удивлен что спортс не зафорсил новость что Головин стоит теперь дороже чем Роналду по версии ТМ
Джек, ты на soccer.ru не зависал?
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Антон Абызов
это после игры за сборную?
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inecro
Зенит может поменять на Малкома, примерно тот же ценник :)
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Грустный Тролль
Ответ crazy_elky
25 миллионов за одного из лидеров Монако это конечно не 100 лямов за бегунка-однодневку. Но с другой стороны мы и не стоим страной с протянутой рукой перед всем миром.
А зачем перед всем миром, когда есть китайские братушки ?
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Кую коней
Забавно что полурослика позиционируют как правого вингера. Разве вингер не должен по бровке носиться из обороны в атаку?
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Ильяс Ф.
Ответ Судоплатов
При всем уважении к твоему мнению - оно абсолютно не имеет никакого отношения к игроку.
Головин не Аршавин и даже не Дзагоев игрок достаточно среднего уровня я бы сравнил его с Семшовым
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Rasan
Ответ Роман
Вот та самая цена 5-ти пенок на ЧМ,
Это ещё мультов 25 авансом:)))
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xomamb
главного то не сказали - арабский сухофрукт еще что-нибудь стоит?
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Артур Багдасарян
Ответ Alexandr Tarakanoff
Никакую. Все эти оценки бред и фантазии. Или вы думаете кто-то всерьёз смотрит в эти таблицы при покупке или скаутинга?)
Смотрят, конечно же. Глупо было бы не смотреть.
+4
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Бобынин
Ответ Валерий Петров
Как что-то плохое
Полная зависимость от одной страны- это всегда плохо.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Борода Пике
Увидел аву и не удержался Oh #### I’m sorry
Sorry for what? Our daddy taught us not to be ashamed of our #####. Especially since they’re such good size and all😏
+2
0
+2
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leroc
Ответ che kaif
В баварию приходят увольнять тренеров
Как видишь, обыграть бестолковый песеже еще не гарантирует сохранность рабочего места
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Саша Сашкович
Балогун, хорош...
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Василий Никулин
Ответ Holy Diver
Лео делает любую команду лучше. Даже в 35 он бесценен, так что эти числа особой роли не играют. А на трансфермаркте он должен как минимум быть дороже Мбаппе, который к 24 годам толком ничего не показал.
Златан делает любую команду в любом возрасте лучше, Милан и МЮ тому пример
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NomerSports
Ответ Jack Daniels
удивлен что спортс не зафорсил новость что Головин стоит теперь дороже чем Роналду по версии ТМ
сейчас пол мира дороже рональды
0
-1
-1
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Валерий Петров
Ответ Бобынин
Перед миром нет, перед Китаем только))
Как что-то плохое
0
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Дмитрий Гудков
А вы какой портал оценок предлагаете? ЛеДиван?
Никакую. Все эти оценки бред и фантазии. Или вы думаете кто-то всерьёз смотрит в эти таблицы при покупке или скаутинга?)
+3
-7
-4
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Бобынин
Ответ crazy_elky
25 миллионов за одного из лидеров Монако это конечно не 100 лямов за бегунка-однодневку. Но с другой стороны мы и не стоим страной с протянутой рукой перед всем миром.
Перед миром нет, перед Китаем только))
+6
-5
+1
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che kaif
Ответ leroc
В ПСЖ приходят деградировать
В баварию приходят увольнять тренеров
0
-2
-2
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Роман
Вот та самая цена 5-ти пенок на ЧМ,
+5
-6
-1
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Юрий Кечко
Ответ cektor
Месси делает 13+13 в 35 лет , и дешевеет … Ноу коментс
Ну так футболисты возрастные дешевеют с каждым месяцем даже если играют хорошо
+2
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Юрий Кечко
Ответ SPRKT
лео дороговат. его лучшие годы уже давно позади. ну а головину сбросили десятку из-за нестабильных выступлений команды
Чую сбросили ему по другим причинам)))
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Юрий Кечко
Если бы Головин с таким же качеством игры был французским угольком , Стоил бы 40 минимум)))
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Makita
Ответ Alex Aminov
Какое же это уважение?
у него просто больше нет)
+2
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Алексей Матыгин
Ответ leroc
В ПСЖ приходят деградировать
это не команда,это коммерческий проэкт
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