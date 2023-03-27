Головин подорожал до 25 млн евро по версии Transfermarkt, Месси подешевел до 45, Неймар – до 70

и стали дешевле на 5 млн евро с начала сезона Лиги 1.

Согласно подсчетам Transfermarkt, сейчас аргентинский форвард «ПСЖ» оценивается в 45 млн евро, бразильский – в 70 млн.

Полузащитник « » , чья рыночная стоимость составляла 22 млн евро, достиг отметки в 25 млн. Его одноклубник, , добился наибольшего прогресса среди всех участников чемпионата Франции – с 200 тысяч евро дошел до 18 млн.

Арендованный у «Арсенала» форвард «Реймса» Фоларин Балогун вместо 14 млн евро стал стоить 25 млн, нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид подорожал до 60 млн евро (было – 45 млн).

Самым дорогим футболистом Лиги 1 остается форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 180 млн евро.