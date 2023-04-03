Кафанов о Карпине: «Успешно совмещает работу в клубе и сборной. Но почему-то общественность клюет его и выводит на эмоции вопросами об отставке»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Виталий Кафанов Футбол

Виталий Кафанов считает, что Валерий Карпин справляется с работой в сборной России и «Ростове».

⁃ Не считаете, что сборная в прошедших товарищеских матчах – имеются в виду все предыдущие игры после отборочного цикла – могла бы добиться более успешных результатов?

– Могу высказать только свое мнение. И не только по товарищеским играм, а в целом по работе тренерского штаба сборной России под руководством Карпина. Команда сначала провела семь матчей отборочного цикла: пять побед, одна ничья и одно поражение от хорватов – будущих бронзовых призеров чемпионата мира.

После этого мы провели пять товарищеских матчей. Две победы, три ничьи, причем, мягко говоря – подчеркиваю этот момент, все эти игры мы провели далеко не основным составом. И за весь период его работы одно поражение в 12 матчах, в гостях у хорватов! В этих играх у нас всего четыре пропущенных мяча. Может, я ошибаюсь, но такого результата у других тренеров сборной не припомню.

Возьмем тот же «Ростов» – команда идет в таблице на втором месте. Получается, Валерий Георгиевич успешно совмещает работу и в клубе, и в сборной. Но почему-то общественность клюет его и выводит на эмоции вопросами об отставке. Вот этого я не понимаю, – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий