Кафанов о Карпине: «Успешно совмещает работу в клубе и сборной. Но почему-то общественность клюет его и выводит на эмоции вопросами об отставке»

считает, что справляется с работой в сборной России и « ».

⁃ Не считаете, что сборная в прошедших товарищеских матчах – имеются в виду все предыдущие игры после отборочного цикла – могла бы добиться более успешных результатов?

– Могу высказать только свое мнение. И не только по товарищеским играм, а в целом по работе тренерского штаба сборной России под руководством Карпина. Команда сначала провела семь матчей отборочного цикла: пять побед, одна ничья и одно поражение от хорватов – будущих бронзовых призеров чемпионата мира.

После этого мы провели пять товарищеских матчей. Две победы, три ничьи, причем, мягко говоря – подчеркиваю этот момент, все эти игры мы провели далеко не основным составом. И за весь период его работы одно поражение в 12 матчах, в гостях у хорватов! В этих играх у нас всего четыре пропущенных мяча. Может, я ошибаюсь, но такого результата у других тренеров сборной не припомню.

Возьмем тот же «Ростов» – команда идет в таблице на втором месте. Получается, Валерий Георгиевич успешно совмещает работу и в клубе, и в сборной. Но почему-то общественность клюет его и выводит на эмоции вопросами об отставке. Вот этого я не понимаю, – сказал тренер вратарей «Ростова» и сборной России.