Федотов о 2:0 с «Факелом»: «ЦСКА доминировал в 1-м тайме и полностью переиграл соперника»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов отметил подавляющее преимущество ЦСКА в игре с «Факелом» (2:0).

– Последние три игры не пропускаете в РПЛ. В чем секрет?

– Секрет в отношении к делу, но суть не в этом. Мы говорим о том, что это заслуженная победа. Мы полностью доминировали в первом тайме, полностью переиграли соперника. Причем очень непростое поле.

Во втором тайме чуть подсели, соперник использовал тактику навала, но мы все равно ничего не позволили сделать. А потом забили второй, сняв напряжение в плане результата.

– В чем главная причина того, что второй тайм не получился острым у ЦСКА в плане игры в атаке?

– Соперник упростил игру, было очень много длинных передач. В первые минуты не справились с подбором и быстро теряли мяч. В этом проблема, подустали. Думаю, после замен все встало на свои места.

– Как вам игра Карраскаля?

– У нас на поле выходил не только Карраскаль, а команда, которая добилась победы. Я отмечаю командную игру и командный дух. Поздравляю болельщиков, – отметил главный тренер ЦСКА.

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11 комментариев

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воен
Не лучшая игра по качеству, но в плане отдачи выложились на 146%. При этом из Воронежа мало кто может увезти 3 очка всухую. Надо обыгрывать Крылья и брать кубок. Третье место в чемпе будет хорошим бонусом.
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RSI
Ответ Владимир Лоншаков
Не очень убедительная игра, Заболотный, похоже, с Чаловым, совершенно, не знакомы, в паре, вообще, не играют, каждый за себя, только иногда что-то у них получается. Заболотный очень медлительный, опять в первом тайме запорол момент, скорость у него, вообще, отсутствует и смешно слышать было от комментаторов МАТЧ-ТВ, что он сделал передачу на Облякова, какая передача-мяч от его головы просто случайно попал к Облякову. Молодцы, с победой, но смешно слушать Федотова, что команда опять устала, столько игр отыграли и опять устали, у ЦСКА что нет тренера по физ. подготовки? А то с такой усталостью "Химки" не осилим.
Стилограф ЦСКА энергозатратен. И не удивительно, что некоторые подсели. Хорошо, что замены игру выровняли…
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RSI
По отдельности никто игру не провалил, разве что Карраскаль много раз терял мяч в простейших ситуациях. Но также теряли мяч и Федя, и Ваня… Закономерная победа по факту. Идём дальше. Верим в ребят!
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Владимир Лоншаков
Не очень убедительная игра, Заболотный, похоже, с Чаловым, совершенно, не знакомы, в паре, вообще, не играют, каждый за себя, только иногда что-то у них получается. Заболотный очень медлительный, опять в первом тайме запорол момент, скорость у него, вообще, отсутствует и смешно слышать было от комментаторов МАТЧ-ТВ, что он сделал передачу на Облякова, какая передача-мяч от его головы просто случайно попал к Облякову. Молодцы, с победой, но смешно слушать Федотова, что команда опять устала, столько игр отыграли и опять устали, у ЦСКА что нет тренера по физ. подготовки? А то с такой усталостью "Химки" не осилим.
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-3
-3
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Борис Кицис
Ответ Andrew Petrov
игра не блеск,но результат есть...много суеты,фланги не работают вообще,Заба был хорош,бился и был оч полезен
Да бился, но техники ни какой, ни принять мячь не может, не ударить по воротам, ни пас отдать, ещё более менее головой играет и корпусом.
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Андрей Бондаренко
Ответ Gfnhbjn68
Карраскаль хорош. Чего юлить?
Хорош. Но надо учитывать поле(для такого дриблера) как Карась - тяжёлое, и то что он вышел свежий. Но то что стал джокером - несомненно. Хотя думаю, что если бы был в основе - ему было бы сложнее.
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Вова Гаврилов
Федор Чалов порадовал своей игрой, видно желание и стремление
+3
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+3
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Gfnhbjn68
Карраскаль хорош. Чего юлить?
+1
0
+1
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Andrew Petrov
игра не блеск,но результат есть...много суеты,фланги не работают вообще,Заба был хорош,бился и был оч полезен
+4
0
+4
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инок
ЦСКА с победой! Ведь можем, когда хотим. И даже когда не хотим. Но можем.
+6
-1
+5
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Иван Новиков
Владимир Артета.
0
-1
-1
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