Федотов о 2:0 с «Факелом»: «ЦСКА доминировал в 1-м тайме и полностью переиграл соперника»

отметил подавляющее преимущество ЦСКА в игре с « » (2:0).

– Последние три игры не пропускаете в . В чем секрет?

– Секрет в отношении к делу, но суть не в этом. Мы говорим о том, что это заслуженная победа. Мы полностью доминировали в первом тайме, полностью переиграли соперника. Причем очень непростое поле.

Во втором тайме чуть подсели, соперник использовал тактику навала, но мы все равно ничего не позволили сделать. А потом забили второй, сняв напряжение в плане результата.

– В чем главная причина того, что второй тайм не получился острым у ЦСКА в плане игры в атаке?

– Соперник упростил игру, было очень много длинных передач. В первые минуты не справились с подбором и быстро теряли мяч. В этом проблема, подустали. Думаю, после замен все встало на свои места.

– Как вам игра Карраскаля?

– У нас на поле выходил не только Карраскаль, а команда, которая добилась победы. Я отмечаю командную игру и командный дух. Поздравляю болельщиков, – отметил главный тренер .