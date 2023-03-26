Оливер Кан: «У «Баварии» один из лучших составов в Европе, мы усилили его летом, но стабильность не появилась. 5 побед за 10 туров после ЧМ – не наш уровень»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах Оливер Кан ПСЖ бундеслига Германия Вильярреал Лига чемпионов УЕФА Юлиан Нагельсманн Футбол

Оливер Кан отметил, что Юлиан Нагельсманн не преуспел в одной из лучших команд Европы.

«Решение об увольнении не имело ничего общего с паникой. Если бы дело было в эмоциях, мы бы приняли решение еще в понедельник.

Нестабильность начала проявляться еще в прошлом сезоне – в матчах с «Вильярреалом», с гладбахской «Боруссией» в Кубке Германии. Эта команда способна проводить яркие матчи, но также порой показывает необъяснимую слабость.

Мы в очередной раз укрепили состав летом. У нас один из лучших составов в Европе. Но стабильность так и не появилась. Невозможно быть довольными результатами и игрой в начале второй части сезона. Мы выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – это не наш уровень. В какой-то момент пришлось принять решение.

У «Баварии» всегда самые амбициозные цели. Можно было бы пойти простым путем и просто ждать в надежде на обретение стабильности. В матчах с «ПСЖ» команда показала, на что способна. Но мы посчитали, что задачи могут быть провалены.

Мы объяснили ситуацию Юлиану, и он все принял и понял», – сказал генеральный директор «Баварии».

Нагельсманн – фанат «Баварии». Плакал после ЛЧ-1999, а теперь так грустно уходит

8 комментариев

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Дьяков Евгений
Оли, не отмазывайся)
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Farid Alakbarov
как бы не вышла история в духе "что имеем- не ценим, потерявши- плачем"
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Number_2
Надеюсь карма накроет!
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Crestbook
Не знаю, что вы там усилили, отдав Леву, который вас восемь лет тащил с 253(!!) голами в 238 матчах
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garpyz
Мдя, это не уровень бундеслиги. Вы в колхозе играете? Нужно 10 из 10.? Тогда вслед за Роналду в Аль-Наср. И Хасана прихватите.
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melmi
Ответ Amalfitano
Папа Карло по стариковски доковыляет до финала ЛЧ.) Ему торопиться некуда.)
И я про тоже . Спешка нужна понятно для чего ..
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Amalfitano
Ответ melmi
Мда .. максималисты. Будь такие у руля допустим Реала -Карло был бы уже уволен. Время все рассудит , но как бы это не было скоропалительным решением
Папа Карло по стариковски доковыляет до финала ЛЧ.) Ему торопиться некуда.)
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melmi
Мда .. максималисты. Будь такие у руля допустим Реала -Карло был бы уже уволен.
Время все рассудит , но как бы это не было скоропалительным решением
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