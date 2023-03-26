Оливер Кан: «У «Баварии» один из лучших составов в Европе, мы усилили его летом, но стабильность не появилась. 5 побед за 10 туров после ЧМ – не наш уровень»

отметил, что не преуспел в одной из лучших команд Европы.

«Решение об увольнении не имело ничего общего с паникой. Если бы дело было в эмоциях, мы бы приняли решение еще в понедельник.

Нестабильность начала проявляться еще в прошлом сезоне – в матчах с « », с гладбахской «Боруссией» в Кубке Германии. Эта команда способна проводить яркие матчи, но также порой показывает необъяснимую слабость.

Мы в очередной раз укрепили состав летом. У нас один из лучших составов в Европе. Но стабильность так и не появилась. Невозможно быть довольными результатами и игрой в начале второй части сезона. Мы выиграли только 5 из 10 матчей в Бундеслиге – это не наш уровень. В какой-то момент пришлось принять решение.

У «Баварии» всегда самые амбициозные цели. Можно было бы пойти простым путем и просто ждать в надежде на обретение стабильности. В матчах с « » команда показала, на что способна. Но мы посчитали, что задачи могут быть провалены.

Мы объяснили ситуацию Юлиану, и он все принял и понял», – сказал генеральный директор «Баварии».

Нагельсманн – фанат «Баварии». Плакал после ЛЧ-1999, а теперь так грустно уходит