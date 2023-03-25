Президент «Баварии»: «Я поддерживал Нагельсманна, но результаты превыше всего. После «Байера» нужно было реагировать, чтобы не сорвались планы на сезон»

Президент «Баварии» считает правильным решение сменить главного тренера.

«Да, я еще недавно полностью поддерживал и говорил о долгосрочном проекте, потому что хотел и надеялся, что мы все преодолеем вместе с ним», – сказал в эфире MagentaTV.

Он подчеркнул, что интервью, в котором он выражал поддержку, было записано за неделю до публикации, после 5:3 с «Аугсбургом», но до 1:2 с « » – это поражение пошатнуло веру в проект.

«Он топ-тренер, но в конечном счете в спорте превыше всего результат. Игра с «Байером» вынудила руководство все обдумать.

Конечно, у нас было длительное обсуждение, но в итоге мы с и пришли к выводу, что нужно реагировать, чтобы не сорвались планы на сезон. Слава богу, мы до сих пор имеем шансы выиграть все три турнира», – добавил Хайнер.

Нагельсманн – фанат «Баварии». Плакал после ЛЧ-1999, а теперь так грустно уходит