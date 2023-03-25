Президент «Баварии»: «Я поддерживал Нагельсманна, но результаты превыше всего. После «Байера» нужно было реагировать, чтобы не сорвались планы на сезон»

Теги Бавария Байер Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Герберт Хайнер Юлиан Нагельсманн Футбол

Президент «Баварии» считает правильным решение сменить главного тренера.

«Да, я еще недавно полностью поддерживал Юлиана Нагельсманна и говорил о долгосрочном проекте, потому что хотел и надеялся, что мы все преодолеем вместе с ним», – сказал Герберт Хайнер в эфире MagentaTV.

Он подчеркнул, что интервью, в котором он выражал поддержку, было записано за неделю до публикации, после 5:3 с «Аугсбургом», но до 1:2 с «Байером» – это поражение пошатнуло веру в проект.

«Он топ-тренер, но в конечном счете в спорте превыше всего результат. Игра с «Байером» вынудила руководство все обдумать.

Конечно, у нас было длительное обсуждение, но в итоге мы с Каном и Салихамиджичем пришли к выводу, что нужно реагировать, чтобы не сорвались планы на сезон. Слава богу, мы до сих пор имеем шансы выиграть все три турнира», – добавил Хайнер.

Нагельсманн – фанат «Баварии». Плакал после ЛЧ-1999, а теперь так грустно уходит

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25 комментариев

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Пепкины Квадруплы
Ответ yalyon
Планы на сезон это увести Тухеля у Реала?
Сколько должен выпить Реал чтобы пригласить этого физрука?
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Iuasamotu
Что-то очень странное и таинственное в этом увольнении Нагельсмана, раз руководство Баварии лепит такие нелепые отговорки
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кабан галльский
Не фанат Баварии, но это откровенная слабая аргументация и выглядит лишь как повод.
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Cearvm
Гениально. Уволили тренера перед решающим матчем с Боруссией, где он мог спокойно вернуть себе первое место и разбить хотя бы микроскопические аргументы против него. Удачи в долгосрочным проекте с Тухелем, мы поржем, как он расстанется с Нойером. А ведь когда-то у Баварии было адекватное руководство и сохраняли немолодого Хайнкеса после 2 места и в итоге выиграли требл.
Уже вижу, как все эти Хайнеры и Салихамиджичи будут оправдываться на первой неудачной полосе Тухеля. Мееее, он же только пришел, мы верим в проект, бееее.))
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Yu123
чето совсем их там растащило, после игры с Дортмундом можно было б и подумать, но сейчас когда у команды шансы на все турниры это как минимум глупо
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Redmurza
Ответ simplehumble
По вашей логике, если тренер терпит некие поражения в сезоне, его надо сразу увольнять? Тем временем все боссы клуба утверждают о долгосрочном проекте. Это какое то реальное лицемерие. При таком случае то нужно увольнять Пепа из-за того что отстаёт от Арсенала на 5 очков, а Клоппа вообще выкинуть из клуба
А причем тут Пеп и Клопп? У первого никаких особых проблем нет, а у второго путь обратный - от звезд к терниям)

И да, спорт это бизнес, а бизнес часто лицемерен. Очевидно, что Нагельсманна уволили не только по спортивным причинам.
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Spartakovec navsegda
Смотрим на таблицу Чемпионата Германии и что мы видим? Больше всех забито и меньше всех пропущено, отставание в 1 очко от команды, с которой играть дома в следующем туре. Туров 9 остается. В ЛЧ, с запасом, пройден ПСЖ, всухую две игры.
Очень похоже, что юлит руководство Баварии и причины вовсе не те, о которых говорят для прессы.
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werley
Высказывание похоже на анекдот. Рассчитывали на долгосрочный проект, но матч с Байером все разрушил. Долгосрочный проект окончился из-за одного матча. Может быть, боссы Баварии в итоге угадают с Тухелем, но сейчас Хайнер либо неуклюже слукавил, либо просто сказал какой-то бред, чтобы отстали.
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ПавелАвер
отреагировали так ,что аж я афигел. я сам не поклонник был Нагеля, но менять тренера весной как минимум странно,при том что в лиге чемпионов вроде не плохо играют. Ну посмотрим посмотри .
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Левая бровь Анчелотти
Клоун какой-то. То есть перед Байером все было в шоколаде, а после этого матча сразу все посыпалось?! Бавария опозорилась с решением уволить Нагельсманна.
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Amir_K
Очень неожиданное решение. Да, местами бывали непонятные сливы, но они есть у всех. Кстати такое уже было, когда Хаинкеса досрочно отправили на пенсию, в предвкушении Гвардиоллы. Будет интересно посмотреть, какие будут диалоги, если Бавария сольет к примеру 2 из 3 турниров. А этот президент Бавария тоже выставил себя не в лучшем свете. У меня например сложилось впечатление, что его мнение мало кого интересует, раз уж он говорит одно, а происходит совсем противоположное. Есть ощущение что Дед Хасан - серый кардинал в Баварии.
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simplehumble
Ответ Redmurza
Через тернии к звездам - это сомнительная концепция для топ-клуба, а тем более для Баварии последних 10 лет
По вашей логике, если тренер терпит некие поражения в сезоне, его надо сразу увольнять? Тем временем все боссы клуба утверждают о долгосрочном проекте. Это какое то реальное лицемерие. При таком случае то нужно увольнять Пепа из-за того что отстаёт от Арсенала на 5 очков, а Клоппа вообще выкинуть из клуба
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Godare88
Лицемер! С большой буквы.
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Redmurza
Ответ SexyCow
В том то и суть долгосрочного проекта, через тернии к звёздам. Какое то лицемерие. Желаю Юлиану успехов в будущем, Баварии ещё аукнется это.
Через тернии к звездам - это сомнительная концепция для топ-клуба, а тем более для Баварии последних 10 лет
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<~Inter~>
Что за мифические планы у Баварии? Всё постоянно о них говорят, но нет никакой конкретики
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-= Masteryuga =-
Бавария как диктатор, как только появились трещинки в образе всемогущего, решили линчевать предводителя светлых идей. Ситуация наводит на мысль, что в финансовом плане у "гестаповцев" всё на тоненького и малейшее отступление от плана грозит крахом...
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Vasiliy S
Очень жаль, Юлиан топ
Надеюсь, еще увидим его в Баварии, но без Салихамиджича
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Murzinio
Не разу не фанат Баварии, и в частности Нагельсманна, но то, что сотворило руководство, наводит на мысли об их вменяемости и квалификации. А вот эти словесные потуги отмазаться, вызывают только отторжение.
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pascha
Показатель только один - игры с мешком ПСЖ. Какое на поражение в бундеслиге ё? После 10 чемпионств подряд, это как поражение на тренеровке. Какому идиоту в баварии нужна прям " кровь из носа" эта салатница? Пусть уже ее возьмет кто то другой. Надо драть мешков в лч, а в чемпе играть на расслабоне.
Что они там курят? Бавария только только набрала ход при Нагельсмане, за 1.5 года! И стоило этот ход набрать, так тут же следует увольнение.
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1garyuha
зачем было давать контракт на 5 лет тренеру, которого вы настолько не котируете, что готовы аж в конце марта, имея неплохие результаты, одним днем уволить в пользу Тухеля?
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Donald J. Trump
План на сезон - это слить 1/2 ЛЧ Реалу по традиции? Шикарный план, надёжный как швейцарские часы …
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Святослав Федорович
Парни, Тухель вас развёл своими фиктивными переговорами с ТТХ...
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Экспертное мнение
Красиво заливают, после сухих побед над Интером, Барсой и ПСЖ вы бы еще сказали, что не могли пережить пропущенный гол от Виктории Пльзень
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SexyCow
В том то и суть долгосрочного проекта, через тернии к звёздам.
Какое то лицемерие.
Желаю Юлиану успехов в будущем, Баварии ещё аукнется это.
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yalyon
Планы на сезон это увести Тухеля у Реала?
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