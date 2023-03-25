Президент «Баварии»: «Я поддерживал Нагельсманна, но результаты превыше всего. После «Байера» нужно было реагировать, чтобы не сорвались планы на сезон»
Президент «Баварии» считает правильным решение сменить главного тренера.
«Да, я еще недавно полностью поддерживал Юлиана Нагельсманна и говорил о долгосрочном проекте, потому что хотел и надеялся, что мы все преодолеем вместе с ним», – сказал Герберт Хайнер в эфире MagentaTV.
Он подчеркнул, что интервью, в котором он выражал поддержку, было записано за неделю до публикации, после 5:3 с «Аугсбургом», но до 1:2 с «Байером» – это поражение пошатнуло веру в проект.
«Он топ-тренер, но в конечном счете в спорте превыше всего результат. Игра с «Байером» вынудила руководство все обдумать.
Конечно, у нас было длительное обсуждение, но в итоге мы с Каном и Салихамиджичем пришли к выводу, что нужно реагировать, чтобы не сорвались планы на сезон. Слава богу, мы до сих пор имеем шансы выиграть все три турнира», – добавил Хайнер.
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Уже вижу, как все эти Хайнеры и Салихамиджичи будут оправдываться на первой неудачной полосе Тухеля. Мееее, он же только пришел, мы верим в проект, бееее.))
И да, спорт это бизнес, а бизнес часто лицемерен. Очевидно, что Нагельсманна уволили не только по спортивным причинам.
Очень похоже, что юлит руководство Баварии и причины вовсе не те, о которых говорят для прессы.
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Что они там курят? Бавария только только набрала ход при Нагельсмане, за 1.5 года! И стоило этот ход набрать, так тут же следует увольнение.
Какое то лицемерие.
Желаю Юлиану успехов в будущем, Баварии ещё аукнется это.