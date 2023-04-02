Пункт набора в армию по контракту установили на пути к «Газпром Арене» перед игрой «Зенит» – «Урал»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Урал Газпром Арена (Крестовский) Политика Футбол

Неподалеку от «Газпром Арены» установили пункт приема на контрактную военную службу.

Как передает «Деловой Петербург», сооружение появилось на Батарейной дороге по пути от станции метро к стадиону «Зенита». Это произошло 1 апреля незадолго до игры клуба с «Уралом» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.

В объявлении во «Вконтакте» было указано, что от кандидатов требуется образование не менее 9 классов, наличие прописки или временной регистрации в Петербурге, годность по состоянию здоровья, отсутствие непогашенной судимости и «готовность переносить все тяготы военной службы».

Сообщалось, что на игре «Зенита» с «Уралом» было 27 534 зрителя.

Изображение: vk.com/po_contraktu

Я сходил на трибуну «Зенита», где были бесплатные билеты. И вот впечатления от нового мира

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26 комментариев

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private pyle
Ответ DniweFC
Какой-то сюрреализм и позорище. 🤦
позорище это когда механиков-водителей абрамсов и леопардов отлавливают на улице
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tolstiy
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
У кого нет Fan ID – в армию пройди!
логичнее наоборот....
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Mypta3uh23
Просто между теми кто оформляет фанайди и контракт разницы в развитии нет, как стадо все сделают
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tolstiy
ахаха..... всё же билеты не совсем бесплатные....
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Vidic6
А на пути к кафе Street Food Bar № 1 такого пункта нет ? )))
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Поток сознания
Ответ DniweFC
Какой-то сюрреализм и позорище. 🤦
Предпочитаешь по повесткам?
+3
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Andrew Chepaylo
Ответ NickN
Пока еще позволяют мимо проходить. Но бюджетники, будьте уверены, поход на футбольный матч в будущем может иметь неприятные последствия.
Так вот для чего фануйди ввели
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RSM-1930
Ответ DniweFC
Какой-то сюрреализм и позорище. 🤦
позорище это когда всех подряд на улицах хватают
+6
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Сергей Ямковой
Для того чтобы уничтожать танк Леопард потребуется около 2000 солдат вооруженных лопатами (с)
+2
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MU-SAF. Scorp.
Это писец...
А проигравшаю команда автоматически получает заветную путевку в "жизнь" ))((
Во заруба на поле будет !!!
Добро пожаловать в Майя (((
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Miron11
Ответ DniweFC
Какой-то сюрреализм и позорище. 🤦
В чём?в США перед каждым спортивным матчем пункты стоят...есть желание иди,не хочешь не иди...
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Ковид 07.10.52
Всех фан-иуд в армию...
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DniweFC
Какой-то сюрреализм и позорище. 🤦
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Доктор Броманталь
Ответ QWertY
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Michael Boldyrev
А парочка на фото идет чеканя шаг))
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Жоржиньо Не Вейналдум
У кого нет Fan ID – в армию пройди!
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NickN
Пока еще позволяют мимо проходить. Но бюджетники, будьте уверены, поход на футбольный матч в будущем может иметь неприятные последствия.
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nobrainnopain
Ответ ЕгориЙ
Лучше так чем мобилизация. При том что в контрактники идти никто не заставляет.
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T622222
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Викт0р Степанович
Так там за посещение - уже плюс 1000 рублей. Куда ещё больше?
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utsh44psmr
Они Зенит и им это нравится!
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T622222
Получил FunID - смело в Армию иди!
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ЕгориЙ
Лучше так чем мобилизация. При том что в контрактники идти никто не заставляет.
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nobrainnopain
Трибунауа набрасывает)
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Rio de Janeiro
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