Пункт набора в армию по контракту установили на пути к «Газпром Арене» перед игрой «Зенит» – «Урал»
Неподалеку от «Газпром Арены» установили пункт приема на контрактную военную службу.
Как передает «Деловой Петербург», сооружение появилось на Батарейной дороге по пути от станции метро к стадиону «Зенита». Это произошло 1 апреля незадолго до игры клуба с «Уралом» (2:0) в 21-м туре Мир РПЛ.
В объявлении во «Вконтакте» было указано, что от кандидатов требуется образование не менее 9 классов, наличие прописки или временной регистрации в Петербурге, годность по состоянию здоровья, отсутствие непогашенной судимости и «готовность переносить все тяготы военной службы».
Сообщалось, что на игре «Зенита» с «Уралом» было 27 534 зрителя.
Изображение: vk.com/po_contraktu
Я сходил на трибуну «Зенита», где были бесплатные билеты. И вот впечатления от нового мира
А проигравшаю команда автоматически получает заветную путевку в "жизнь" ))((
Во заруба на поле будет !!!
Добро пожаловать в Майя (((