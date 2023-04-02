Пункт набора в армию по контракту установили на пути к «Газпром Арене» перед игрой «Зенит» – «Урал»

Неподалеку от « » установили пункт приема на контрактную военную службу.

Как передает «Деловой Петербург», сооружение появилось на Батарейной дороге по пути от станции метро к стадиону «Зенита». Это произошло 1 апреля незадолго до игры клуба с « » (2:0) в 21-м туре Мир .

В объявлении во «Вконтакте» было указано, что от кандидатов требуется образование не менее 9 классов, наличие прописки или временной регистрации в Петербурге, годность по состоянию здоровья, отсутствие непогашенной судимости и «готовность переносить все тяготы военной службы».

Сообщалось, что на игре «Зенита» с «Уралом» было 27 534 зрителя.

Изображение: vk.com/po_contraktu

Я сходил на трибуну «Зенита», где были бесплатные билеты. И вот впечатления от нового мира